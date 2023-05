Governo de São Paulo organiza com sucesso Virada Automobilística no Speed Park

A primeira edição da Virada Automobilística levou a Birigui um verdadeiro espetáculo para os fãs de kart, neste final de semana. Foram mais de 25 atrações durante 48 horas ininterruptas, todas gratuitas, no Speed Park, o Kartódromo Internacional de Birigui. O evento foi organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube.

Um track day de carros e motos marcou a abertura da Virada Automobilística, às 18h da sexta-feira (12). Na sequência, o público pôde assistir a dois shows liderados por feras das duas rodas: wheeling com o campeão mundial Jefferson Matheus, e motocross freestyle com o multicampeão Jorge Negretti.

Nas primeiras horas do sábado (13), foi realizado o desafio Endurance da Virada, uma prova de resistência de aproximadamente seis horas de duração, com o público. Após este desafio, foi a vez da pista principal ficar com os pilotos profissionais de kart, que disputaram duas baterias por categorias.

O público também participou do espetáculo. Aqueles que garantiram o Passaporte da Virada pelo app do Speed Park puderam viver a experiência de pilotar um kart em uma das principais pistas da modalidade no país, no final da tarde de sábado.

Para manter a energia do público no alto, um show de drift ocupou a pista principal ainda na madrugada do domingo (14), com carros preparados para fazer derrapagens nas curvas do traçado do Speed Park.

O resto do dia foi mais uma vez do público, inclusive com karts adaptados para PCDs. William Paula de Souza de 67 anos, aproveitou a oportunidade para dar umas voltas de kart pelo traçado do Speed Park.

“É uma sensação muito boa, adrenalina, velocidade. Vale muito a pena, quem não conhece deveria aproveitar a oportunidade e conhecer. O kart é seguro, mesmo sendo um esporte de contato. Basta ter responsabilidade”, comentou William, que utilizou um dos karts adaptados para PCDs, onde o acelerador e freio ficam no volante.

Antes do encerramento da Virada Automobilística, outro show para o público presente, mas desta vez no ar, com um show de acrobacias aéreas. As últimas horas foram embaladas pelo pagode do grupo Os Madrugas.

Simuladores e karts elétricos foram sucesso

Durante as 48 horas de atividades no Speed Park, as crianças aproveitaram ao máximo. As atrações Kartoon, Dino Park, Speed Drift, Mini Kart Elétrico, Kart Infantil e Senninha contaram com uma boa presença dos pequenos pilotos, que ainda tinham como opção um espaço para atividades recreativas.

Outro espaço que também contou com presença massiva do público foi o dos simuladores. Tanto para a disputa em grupo, ou até mesmo no simulador individual com movimentos conforme as curvas, jovens e adultos aproveitaram para testar suas habilidades e se divertir. A Arena Gamer e os jogos eletrônicos também fizeram sucesso durante o evento.

Autoridades aprovaram a Virada

Durante o fim de semana da primeira edição da Virada Automobilística, autoridades locais e estaduais estiveram presentes, acompanhando de perto todas as atividades. Os prefeitos de Araçatuba e Birigui (Dilador Borges e Leandro Maffeis, respectivamente) participaram da cerimônia de abertura do evento, ao lado de Fagner Sanches, presidente do Speed Motor Clube, e de Ricardo Gracia, acionista do Speed Park.

No sábado, foi a vez do Secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, conhecer a estrutura do Speed Park e conferir de perto todas as atividades disponíveis ao público. Com uma área superior a 130 mil metros quadrados, o Speed Park foi elogiado pelo secretário e aprovado por pilotos profissionais, e também pelo público, que pode conferir todas as atrações de perto, dentro do mesmo espaço.

“Foi muito bom realizar a primeira Virada Automobilística do país aqui no Speed Park, na nossa região. Um evento gratuito para toda a população, onde todos de qualquer faixa etário puderam de alguma forma aproveitar as atrações disponíveis”, comentou Fagner Sanches, presidente do Speed Motor Clube.

“Agradeço ao apoio do Governo do Estado de São Paulo através da Secretária de Esportes, por trazer o primeiro de muitos eventos deste porte aqui para nossa região, movimentando o turismo e a economia local, além de ajudar no fomento do esporte.”

O público também teve à disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, e mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais), durante todas as 48 horas do evento.