Fórmula E: Saiba tudo sobre a rodada dupla de Jacarta

Neste fim de semana a Fórmula E realizará duas etapas em Jacarta, capital da Indonésia e lar de 273 milhões de pessoas. As duas provas serão transmitidas ao vivo pela Band TV, na madrugada deste sábado (03) e domingo (04), ambas as provas com largada programada para às 05h (horário de Brasília).

Com 2.370 km de extensão e 18 curvas, o circuito de rua de Jacarta foi construído ao lado do pitoresco Ancol Beach – o maior parque do Sudeste Asiático, o qual recebe cerca de 40 mil visitantes por dia. O traçado conta com setores técnicos e de alta velocidade, com uma mistura de ondulações e saliências.

Na temporada passada, Jacarta recebeu pela primeira vez o Mundial de Carros Elétricos e contou com uma das provas mais emocionantes da competição, com três pilotos disputando a vitória até a bandeirada.

A corrida parecia favorável e controlada por Jean-Eric Vergne, até que o piloto da DS Techeetah sofreu um forte ataque de Mitch Evans e viu a liderança escapar. Ambos seguiram disputando curva a curva e, em poucas voltas, ganharam a companhia de Edoardo Mortara. No fim, a vitória ficou com o piloto neozelandês da Jaguar.

Após nove etapas, a nona temporada da Fórmula E tem um novo líder. O neozelandês Nick Cassidy (Envision Racing) conquistou sua segunda vitória consecutiva no mundial ao vencer o E-Prix de Mônaco, e ultrapassou o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche).

Esta foi a quarta vitória consecutiva de um carro da Jaguar, mostrando o grande momento tanto dos carros da Envision Racing, quanto da Jaguar TCS Racing. Se Cassidy vem de duas vitórias consecutivas, seu compatriota Mitch Evans foi o vencedor das duas corridas anteriores.

Agora, Cassidy está 21 pontos à frente de Wehrlein. Além de ter perdido a liderança, Wehrlein agora viu outros adversários se aproximarem, como Jake Dennis (Avalanche Andretti), que voltou a subir no pódio em Mônaco após ter ficado sem pontuar em algumas provas. Evans agora é o quarto colocado, seguido por Jean-Eric Vergne (DS Penske), que fez uma recuperação impressionante na etapa passada ao largar em último e terminar em 7º.

A Envision Racing saltou para o topo da classificação no Mundial de Equipes, 14 pontos à frente da TAG Heuer Porsche, enquanto a Jaguar TCS Racing está em terceiro.

Confira abaixo a programação do Gulavit Jakarta E-Prix 2023

Sexta-feira, 02 de junho 2023

Treino Livre 1 - 05:30 (Transmissão no YouTube do Grande Prêmio)

Treino Livre 2 - 22:10 (Transmissão no YouTube do Grande Prêmio)

Sábado, 03 de junho de 2023

Classificatório - 00:40 (Transmissão no YouTube do Grande Prêmio e BandSports)

Corrida/Largada - 05:00 (Transmissão na Band TV, BandSports e YouTube do Grande Prêmio)

Treino Livre 3 - 22:10 (Transmissão no YouTube do Grande Prêmio)

Domingo, 04 de julho de 2023

Classificatório - 00:40 (Transmissão no YouTube do Grande Prêmio e BandSports)

Corrida/Largada - 05:00 (Transmissão na Band TV, BandSports e YouTube do Grande Prêmio)