Race Week: saiba tudo sobre o GP da Hungria e Fórmula 1

Após duas semanas de pausa, a Fórmula 1 está de volta com o Grande Prêmio da Hungria. A principal categoria do automobilismo desembarcará em Budapeste para a 11ª etapa da temporada de 2023. Os motores roncarão alto no domingo (23), quando será dada a largada para 70 voltas de pura emoção no Hungaroring.

A Red Bull tem dominado esta temporada, conquistando dez vitórias em dez etapas: oito delas por Max Verstappen e duas por Sergio Pérez. O piloto holandês venceu os últimos seis GPs de forma consecutiva e chegou a 255 pontos, ampliando ainda mais sua vantagem sobre seu companheiro de equipe, que é o vice-líder do campeonato com 156.

No Mundial de construtores, a Red Bull soma 411 pontos, enquanto a Mercedes tem 203, representando um pouco menos da metade da pontuação da equipe austríaca. A Aston Martin ocupa a terceira posição com 181 pontos, seguida pela Ferrari, que acumula 157.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

Horários

SEXTA-FEIRA, 21 de julho

- 1° treino livre: 8h30

- 2° treino livre: 12h

SÁBADO, 22 de julho

- 3° treino livre: 7h30

- Qualificação: 11h

DOMINGO, 23 de julho

- Corrida: 10h

GP da Hungria (Hungaroring)

DÉCIMA PRIMEIRA TAPA DE 2023

- Voltas: 70

- Comprimento da pista: 4.381 KM

- Pneus disponíveis: C3 duro, C4 médio, C5 macio

- Melhor volta: 1m 16s 627 (Lewis Hamilton 2020)

- Primeiro GP: 1986

- Maior vencedor: Lewis Hamilton (8)

Onde assistir

O GP da Hungria erá transmissão dos treinos livre e classificação na Bandsports pela TV fechada. E a TV Band exibirá a qualificação e a corrida.

Nova regra e mudança no quali

As equipes de Fórmula 1 enfrentarão mudanças nas regras de uso de pneus no GP da Hungria, com o número de conjuntos disponíveis para cada piloto sendo reduzido de 13 para 11. Essa medida, proposta pela fornecedora da F1, a Pirelli, inicialmente estava planejada para o GP da Emilia-Romagna, mas foi adiada devido às enchentes no Norte da Itália em maio. O objetivo dessa alteração é promover a sustentabilidade na categoria, reduzindo o consumo de borracha, além de otimizar o número de pneus disponíveis para a corrida.

No formato tradicional de um fim de semana de corrida, os pilotos recebem 13 conjuntos de pneus de pista seca, juntamente com pneus intermediários e para chuva forte. Com a mudança, o número de conjuntos será reduzido para 11, sendo três de pneus duros, quatro de pneus médios e quatro de pneus macios. Quatro conjuntos deverão ser devolvidos progressivamente até o fim do terceiro treino livre, enquanto o piloto deve manter um conjunto de pneus duros e um de pneus médios para a corrida, embora seja preferível que possuam dois conjuntos de cada composto para ter mais opções estratégicas na prova.

Essas novas regras também afetarão a classificação, determinando que os pneus duros devem ser usados no Q1, pneus médios no Q2 e pneus macios no Q3, em concordância com o que já acontece nas classificações de corrida sprint desde o início do ano.

Foto: Divulgação / Pirelli

Cara nova na Alphatauri

A equipe AlphaTauri fez uma mudança em sua formação para o restante da temporada de Fórmula 1, demitindo o piloto holandês Nyck de Vries devido a dificuldades e pressão. Com seu desligamento, Daniel Ricciardo retorna ao grid da F1 após perder seu assento na McLaren no final de 2022. Ricciardo havia se tornado piloto reserva da Red Bull, agora, terá uma nova oportunidade para recomeçar sua trajetória na Fórmula 1 após um período difícil na equipe inglesa.

Essa mudança na Alphatauri visa melhorar o desempenho da equipe campeonato, pois De Vries, que era um dos calouros da temporada de 2023, não conseguiu marcar pontos em nenhuma das dez etapas até o momento, colocando o time italiano na última posição do Mundial de construtores.