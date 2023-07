Max Verstappen mantém domínio na Fórmula 1 em 2023 e vence o GP da Bélgica

No GP da Bélgica deste domingo (30), o Circuito de Spa-Francorchamps foi palco de mais uma atuação impressionante de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2023. O piloto holandês iniciou a corrida na sexta colocação, punido por trocar a caixa de câmbio do seu carro. Porém, com uma recuperação espetacular em apenas 17 voltas, o bicampeão garantiu a vitória. Sergio Pérez e Charles Leclerc completaram o pódio.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BELGIAN GRAND PRIX 🇧🇪🏆👏



A perfect Spa day for the Dutchman who finishes ahead of team mate Sergio Perez. Charles Leclerc takes the final podium place 👍#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5jJI01BE07 — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

LARGADA

A corrida começou com Charles Leclerc, da Ferrari, na pole position, mas sua liderança não resistiu às primeiras curvas do circuito. Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, assumiu a liderança na reta Kemmel, enquanto Lewis Hamilton se manteve em terceiro e Verstappen subiu para o quarto lugar. A largada também foi marcada por incidentes, como a colisão entre Oscar Piastri e Carlos Sainz, da Ferrari, que acabou causando danos nos carros e forçou ambos a abandonarem a prova.

Logo nas primeiras voltas, Pérez abriu uma vantagem de 2 segundos sobre Leclerc, e Hamilton pressionava o piloto monegasco em busca da segunda posição. No entanto, o momento decisivo da corrida ocorreu quando Verstappen ultrapassou Hamilton na sexta volta, subindo para o terceiro lugar e iniciando sua ascensão rumo à liderança.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

SUPER MAX!

Com um ritmo impressionante, Verstappen alcançou Pérez e Leclerc, que foram aos boxes na volta 14. Max assumiu a liderança após suas paradas e mostrou sua habilidade em administrar os pneus médios, enquanto seus rivais calçavam os pneus macios. Na 17ª volta, o piloto da Red Bull ultrapassou Pérez, reassumindo a liderança da corrida.

A partir desse momento, Verstappen não deu chances aos seus adversários. Com uma performance inspirada, ele ampliou sua vantagem volta após volta, para vencer seu 45ª GP da carreira. Esta também foi a décima vitória dele na temporada, sendo oito de forma consecutiva. Agora, o bicampeão do mundo está próximo de quebrar o recorde de nove vitórias consecutivas, atualmente de Sebastian Vettel, que venceu nove vezes em 2013.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

BOA CORRIDA DA MERCEDES!



A corrida também foi marcada por uma ótima atuação da Mercedes e da Aston Martin, que conseguiram ficar à frente da McLaren. Hamilton, que havia perdido a última vaga no pódio com a ascensão de Verstappen, manteve-se em quarto lugar e teve uma corrida sólida, evitando ultrapassagens e garantindo pontos importantes para o campeonato.

Outro destaque foi George Russell, que fez uma corrida emocionante, avançando no pelotão e conquistando posições importantes. O britânico chegou na sexta posição e somou pontos valiosos para sua equipe.

Foto: Divulgação / Mercedes

GRID FINAL!

Como fica o campeonato?

Max Verstappen amplia a folga na liderança e agora tem 314 pontos. Vice-líder do campeonato, Sergio Pérez tem 189 - são 125 pontos de diferença. Fernando Alonso surge em terceiro, e a volta mais rápida de Hamilton na Bélgica aproxima ainda mais os rivais na tabela: agora, o espanhol tem 149, contra 148 do britânico.

No Mundial de construtores, a Red Bull soma 503 pontos, enquanto a Mercedes tem 244, representando um pouco menos da metade da pontuação da equipe austríaca. A Aston Martin ocupa a terceira posição com 196 pontos, seguida pela Ferrari, que acumula 182.

Próxima corrida

A Fórmula 1 entra de férias e, após um intervalo de quatro semanas, retorna em 26 de agosto com o GP da Holanda, 13ª etapa do campeonato.