FIA promete mudanças após punições no GP da Áustria

O resultado final do Grande Prêmio da Áustria, vencido por Max Verstappen no domingo, sofreu alterações significativas. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) acatou um protesto apresentado pela Aston Martin, alegando que "vários carros" não haviam sido penalizados por ultrapassar as linhas brancas, o que é uma violação do artigo 33.3 do regulamento esportivo da Fórmula 1. FIA divulgou horas após o GP, que 83 tempos de volta foram excluídos. Como resultado, foram emitidas 12 novas penalidades, afetando o grid final da corrida.

BREAKING: Eight drivers receive post-race penalties for track limit infringements during the race



The top 10 results change, although the podium remains unaffected #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/scwtaQG96q — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Confira as mudanças e punições

Durante e após a corrida, um total de nove pilotos receberam penalidades. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Kevin Magnussen foram penalizados. Essas penalidades resultaram em mudanças no top 10 da classificação.

As punições após a corrida foram as seguintes: +10s para Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon (duas vezes), Logan Sargeant e Nyck de Vries. Além de +5s para Esteban Ocon (duas vezes), Nyck de Vries e Yuki Tsunoda.

Carlos Sainz caiu da quarta para a sexta posição, permitindo que Lando Norris e Fernando Alonso ganhassem posições. Lewis Hamilton desceu da sétima para a oitava colocação. Pierre Gasly e Lance Stroll trocaram de posição, com Gasly ocupando agora a décima posição, a última dentro da zona de pontuação.

Esteban Ocon e Nyck de Vries perderam duas posições cada um e ficaram em 14º e 17º lugares, respectivamente. Yuki Tsunoda caiu para a última posição, enquanto Kevin Magnussen é o novo 18º colocado.

A FIA disse que não conseguiu analisar todas as infrações durante a corrida, devido a uma situação "sem precedentes". Foram registrados mais de 1.200 incidentes envolvendo violações das linhas brancas, revelados pela entidade. Uma análise posterior revelou que algumas infrações não foram devidamente consideradas para punição durante a corrida.

A FIA também explicou que as punições foram aplicadas de acordo com o número de infrações cometidas pelos pilotos. Para quatro infrações, foi aplicada uma penalidade de +5s, e para cinco infrações, uma penalidade de +10s. A alta quantidade de violações levou a um "reinício" no sistema de punições. A contagem de infrações recomeça, e a cada quatro infrações subsequentes, uma penalidade de +5s será aplicada, e para cada cinco infrações subsequentes, uma penalidade de +10s será aplicada.

A entidade também vai renovar a recomendação aos promotores para instalação de caixas de brita nas curvas 9 e 10, dois dos principais pontos de infração. Durante a prova em Spielberg, a bandeira preta e branca - de advertência - foi mostrada a diversos pilotos que saíram com as quatro rodas do traçado.

"Devido às especificidades do desenho do circuito e a propensão de muitos pilotos a dirigir repetidamente fora dos limites da pista, surgiu uma situação sem precedentes que resultou em potenciais infrações que não puderam ser verificadas durante a corrida (...) Antes da submissão do protesto (da Aston Martin), nós já havíamos iniciado uma revisão completa das violações aos limites de pista. Durante o GP, o controle de corrida foi encarregado de revisar mais de 1.200 situações em que um carro foi reportado por ter potencialmente deixado a pista", explicou a entidade.