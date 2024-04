Max Verstappen, da Red Bull Racing, liderou de ponta a ponta em uma exibição dominante de habilidade e estratégia e venceu o Grand Prêmio de Fórmula 1 de Xangai, na China. Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo lugar, negando à Red Bull a tão esperada dobradinha.

A corrida começou com Verstappen mantendo sua posição na frente, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, lutava para se manter no ritmo dos líderes. No entanto, uma série de ultrapassagens habilidosas o colocou na briga pelo pódio. Enquanto isso, Lewis Hamilton, da Mercedes, enfrentava dificuldades com o equilíbrio do carro e teve que lutar para chegar aos pontos.

Divulgação: F1/Red Bull Rancing

À medida que a corrida avançava, Verstappen mostrava sua habilidade em administrar os pneus e aumentava sua vantagem sobre o pelotão. Enquanto isso, Norris aproveitava ao máximo sua estratégia de pit-stop para se posicionar confortavelmente em segundo lugar. Sergio Perez, da Red Bull, tentava se recuperar após uma largada difícil, enquanto seu companheiro de equipe.

No final, Verstappen cruzou a linha de chegada com uma vantagem confortável, comemorando sua primeira vitória em Xangai e consolidando sua posição como líder do campeonato. Norris garantiu o segundo lugar, dando à McLaren outro pódio impressionante nesta temporada. Enquanto isso, a Red Bull teve que se contentar com o terceiro lugar de Perez, após uma corrida repleta de altos e baixos.

A próxima parada no calendário da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Espanha, onde Verstappen e a Red Bull esperam manter seu ímpeto e continuar desafiando os rivais pela supremacia na pista.

Incidente entre Daniel Ricciardo e Lance Stroll

Daniel Ricciardo expressou sua frustração após uma colisão com Lance Stroll no Grande Prêmio da China, acusando o piloto da Aston Martin de ter uma "avaliação muito ruim" da situação. A colisão aconteceu em uma disputa por posição durante a corrida em Xangai, resultando em danos significativos para o carro de Ricciardo e encerrando suas chances de um resultado forte.

Divulgação: F1

Ricciardo, da equipe McLaren, estava envolvido em uma batalha acirrada pelo meio do pelotão quando Stroll tentou uma manobra arriscada por dentro. No entanto, a tentativa de ultrapassagem resultou em contato entre os dois carros, com Ricciardo sendo forçado a abandonar a corrida devido aos danos.

O australiano não escondeu sua frustração após o incidente, afirmando que Stroll estava "muito longe" em seu julgamento da manobra. Ele enfatizou que a colisão foi evitável e lamentou as consequências para sua própria corrida e para a equipe McLaren.

Este não é o primeiro incidente entre Ricciardo e Stroll nesta temporada, com os dois pilotos se envolvendo em outros momentos de disputa acirrada durante as corridas anteriores. A equipe McLaren não comentou oficialmente sobre o incidente, mas espera-se que ambos os pilotos discutam a questão internamente para evitar futuras colisões.

Enquanto Ricciardo lamenta o resultado do Grande Prêmio da China, ele está determinado a deixar o incidente para trás e focar nas próximas corridas, buscando recuperar terreno no campeonato de pilotos da Fórmula 1.