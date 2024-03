Com uma largada eletrizante, Max puxou o pelotão de pilotos, seguido de Charles Leclerc da Ferrari, que segurou o segundo lugar para Sergio Pérez, companheiro de equipe de Max Verstappen. Porém, na quarta volta, acabou perdendo posição para o mexicano, passando o terceiro lugar.

O primeiro DNF da corrida foi do francês Pierre Gasly, que reclamou de problemas na caixa de câmbio e não teve como continuar, abandonando a corrida. Na sétima volta, Lance Stroll bateu no muro, e o safety car foi acionado, a suspensão do carro quebrou na batida, o impedindo de continuar.

Com a nova relargada após o safety car, Lando Norris, da McLaren, ocupou o primeiro lugar, seguido por Max Verstappen e Lewis Hamilton. Na décima terceira volta, Max voltou para o primeiro lugar e Pérez ultrapassou Hamilton ficando em terceiro lugar. Lando Norris acabou por ser investigado pela FIA por queima de largada.

Na décima sétima volta, Pérez reagiu, passando Lando Norris e ocupando a segunda posição na corrida. Lewis foi ultrapassado por Charles Leclerc e perdeu posição, ficando em P5, com isso, Oscar Piastri se aproximou do heptacampeão mundial e a briga pela quinta posição foi acirrada.

“Eles estão nos matando em alta velocidade”, disse Lewis no rádio.

A disputa não parou por aí, Piastri conseguiu ultrapassar Hamilton, mas cometeu um erro, indo para fora da pista e tendo que devolver o P5 para o britânico. Chamado para o box, Lewis fez a troca, colocando pneus macios e caiu para P9.

A classificação final foi Max Verstappen, Sergio Pérez e Charles Leclerc, que fez seu 31° pódio na Fórmula 1.

Foto: Divulgação/F1

Sainz no Paddock após operação

Carlos Sainz surpreendeu a todos e apareceu no Paddock após operar da apendicite, ele ficou de fora do GP da Arábia Saudita. A descoberta aconteceu na sexta-feira (8), os sintomas já eram sentidos desde o início da semana, Sainz também não esteve presente nas coletivas de imprensa.

Em sua visita ao Paddock de Jeddah, Carlos surgiu com um curativo no lado esquerdo do braço. O piloto da Ferrari caminhava devagar e bastante calmo, em virtude da operação recente.

Ainda na sexta-feira (8), o espanhol publicou em sua rede social que a operação havia sido tranquila, agradeceu as mensagens recebidas pelos fãs e parabenizou Oliver Bearman, o piloto de 18 anos da categoria de base da Ferrari que o substituiu na classificação e cravou um P7, levando também como piloto do dia.

Foto: Divulgação/F1

SAINZ 2️⃣ - 0️⃣ APPENDICITIS



Thanks everyone for your messages these past 24h. I really feel your support.❤️ pic.twitter.com/y88CYxI7n6 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 9, 2024

Mostrando seu lado divertido, Carlos aproveitou a situação pela qual passou para fazer uma brincadeira com seu pai, Carlos Sainz Sr. Ambos recriaram uma foto do ano de 1985, quando seu pai também foi internado para fazer a mesma cirurgia que o deixou de fora da corrida.

O próximo GP de Fórmula 1, acontecerá na Austrália, no dia 24 de março.