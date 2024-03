O segundo treino livre do GP da Austrália aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22), e com isso, mostrou a força da Ferrari, deixando brecha para uma possível boa classificação no sábado. O monegasco Charles Leclerc, voou na pista com seu carro, sobrando na tabela de tempos e ressaltou que está para briga.

No entanto, Charles não conseguiu evitar o desgaste dos assoalhos, algo que foi inevitável ao decorrer do dia. O piloto da Ferrari liderou por mais da metade do treino, fazendo as voltas cair algumas vezes. Chegando a 1min17s277 e colocando 0s381 de vantagem para o segundo piloto mais veloz, Max Verstappen.

A quantidade de saída das pistas chamou atenção no decorrer dos treinos. No final do TL2, Leclerc passou como cortador de grama. Por outro lado, no TL1 Alexander Albon da Williams, bateu. enquanto Fernando Alonso e Verstappen tiveram que trocar o assoalho, Valtteri Bottas e Logan Sargeant rodaram.

No final do TL2, a terceira classificação ficou com Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Lando Norris e Yuki Tsunoda finalizaram o top-10.

Hamilton lamenta mau desempenho em treino

Como nem tudo são flores para alguns, Hamilton lamentou o ruim desempenho no TL2 e teve muitas dificuldades para seguir no traçado do Circuito de Albert Park. Nem todas as mudanças feitas garantiram uma boa posição para a Mercedes.

“Obviamente não me sinto bem. Tivemos um dos piores treinos que provavelmente já tive em muito tempo. No TL1 (o carro) geralmente se sentiu muito bem, se sentiu melhor do que nunca, então ficou cada vez pior. Fiz algumas mudanças, grandes mudanças em... bem, fizemos algumas grandes mudanças no TL2, e foi difícil”, explicou Hamilton.

Divulgação: Mercedes

Lewis conseguiu atingir o nono melhor tempo com uma distância aproximada de 0s207 para o líder Lando Norris, o que resultou o britânico e a Mercedes a irem atrás de mudanças para o carro, mas o resultado final do TL2 não teve saldo positivo. O piloto ficou na 18° posição, rendendo o segundo pior tempo.

“Depois daquela sessão me sinto menos confiante do que alguma vez senti com este carro, mas há pontos positivos naquela corrida de TL1 que fizemos”, finalizou o piloto britânico, que infelizmente, vive o pior início de temporada da carreira. Sendo esse, seu último ano correndo pela Mercedes.

Esse resultado também não agradou nem um pouco o chefe da equipe, Toto Wolff. Em entrevista à Sky Sports alegou que houve mudança de afinação bastante drástica no carro de Lewis Hamilton.

“Se eu dissesse que não estou frustrado, não seria verdade – certamente estamos. Estamos tentando muito em todas as direções, mas parece que ainda não encontramos a solução mágica que nos ajuda a nos colocar na direção certa. Temos que continuar tentando. Já vimos desempenho neste carro antes e não quero voltar atrás e dizer que não somos bons nestes regulamentos porque temos tudo o que precisamos para superar isso e vamos conseguir”, disse o chefe da Mercedes.