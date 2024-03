Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, expressou incerteza sobre seu futuro na Fórmula 1, mesmo com os rumores de que poderia substituir Lewis Hamilton na Mercedes continuarem.

Alonso, que retornou à Fórmula 1 com a equipe Aston Martin, disse que está incerto sobre seu futuro na categoria. Os rumores recentes o ligaram à vaga na Mercedes deixada por Hamilton que irá para a Ferrari em 2025, mas Alonso permanece cauteloso em suas declarações.

"Estou focado na temporada que está por vir com a Aston Martin", disse Alonso.

Ele acrescentou que "não sabe" o que acontecerá depois, enfatizando a importância de se concentrar no presente.

Incertezas sobre a permanência

Os rumores sobre a possível mudança de Alonso para a Mercedes surgiram após a saída de Hamilton da equipe no final da temporada passada. No entanto, Alonso preferiu não alimentar especulações e preferiu manter o foco em seu desempenho com a Aston Martin.

"Meu objetivo principal é continuar melhorando como piloto e ajudar a equipe Aston Martin a alcançar seus objetivos", afirmou Alonso.

Ele ainda ressaltou que não está deixando de considerar outras possibilidades, mas por enquanto está totalmente comprometido com sua atual equipe.

A incerteza sobre o futuro de Alonso na Fórmula 1 permanece, mas enquanto isso, ele está determinado a se concentrar no presente e dar o melhor de si pela equipe Aston Martin.

A Aston Martin quer manter Alonso e Stroll



Alonso se juntou à Aston Martin no início de 2023 vindo da Alpine, em uma mudança que surpreendeu muitos na época, já que coincidiu com a saída de Oscar Piastri, também da construtora francesa, para a McLaren.

Foto: Divulgação/Aston Martin

O espanhol teve sua melhor temporada em uma década no ano passado, conquistando oito pódios e terminando em quarto lugar no campeonato.

O principal da equipe Aston Martin, Mike Krack, admitiu que manter Alonso e Lance Stroll, cujos detalhes contratuais são desconhecidos, é o objetivo para 2025.

Por outro lado, a Aston Martin renovou seu contrato com o piloto reserva e também de testes, Felipe Drugovich. Vale lembrar que Felipe foi campeão pela Fórmula 2 em 2022.

Foto: Divulgação/Aston Martin

Durante o ano de 2023, Drugovich complementou sua atuação nas pistas com um programa de desenvolvimento abrangente, pilotando um AMR21 em circuitos por toda a Europa. Desde que se uniu à equipe, Felipe acumulou mais de 6000 km ao volante dos carros AMR21, AMR22 e AMR23.

Em 2024, ele seguirá participando dos Grandes Prêmios em sua função oficial e também conduzirá trabalhos de desenvolvimento no simulador no AMR Technology Campus em Silverstone. Tal atividade auxilia a equipe de engenharia na avaliação de novos desenvolvimentos técnicos e atualizações. Até o atual momento, em 2023, ele já realizou 20 dias de trabalho no simulador.

Felipe Drugovich e a equipe Aston Martin têm recebido apoio ativo nesta temporada da plataforma de investimento tecnológico e parceiro global XP, do parceiro bancário brasileiro Banco Master e do parceiro global de soluções de serviços de proteção Porto. Com uma visão compartilhada de investir no talento brasileiro, os parceiros da equipe aproveitam a paixão esportiva nacional enraizada em São Paulo, trazendo a F1 de volta ao Brasil.