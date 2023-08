Max Verstappen iguala recorde de vitórias em sequência na F1 2023 ao vencer o GP da Holanda

Foram mais de 40 minutos de paralisação, chuva, sol, pista seca, pista molhada... Mas o resultado do GP da Holanda foi o mesmo das últimas oito corridas da F1 2023: vitória de Max Verstappen. Com o triunfo em casa, para delírio de um mar laranja nas arquibancadas, o piloto da Red Bull chegou à nona vitória consecutiva na Fórmula 1 e igualou o recorde de Sebastian Vettel de maior sequência vencedora na história da categoria.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

A CORRIDA

A largada aconteceu em pista seca, mas a chuva começou pouco depois e os pilotos tiveram que escolher entre seguir ou entrar nos boxes para trocar os pneus. O primeiro a optar pela mudança foi Pérez, que assumiu a liderança da prova à frente do chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo). A chuva parou rapidamente, o que se tornou um problema para os pilotos com pneus para pista molhada e os obrigou a fazer uma nova troca. Nesta segunda parada, Verstappen assumiu a ponta na 12ª volta, à frente de Pérez e Alonso.

O clima continuava instável, com a chuva caindo em algumas partes do circuito. O americano Logan Sargeant (Williams) perdeu o controle do carro e bateu forte na 15ª volta, o que obrigou a entrada do Safety Car. Após a retomada da corrida, Verstappen aumentou a distância sobre seus perseguidores, mas a chuva reapareceu na 60ª volta. Mesmo obrigado a trocar os pneus mais uma vez, o holandês manteve a liderança, mas um acidente de Zhou Guanyu provocou a bandeira vermelha, que interrompeu a prova até que a pista ficasse seca.

Depois de meia hora de paralisação, a corrida foi retomada com largada atrás do Safety Car. Nas cinco voltas finais, Alonso pressionou Verstappen pela vitória, mas o ritmo do holandês era mais forte. Pérez, que cruzou a linha de chegada em terceiro, foi punido com a perda de 5 segundos e acabou perdendo seu lugar no pódio para o francês Pierre Gasly.

Foto: Divulgação / Red Bull Racing

SUPER MAX

A vitória fez com que Max Verstappen igualasse o recorde de Sebastian Vettel de 2013. Desde o GP de Miami, o holandês não sabe o que é perder, mas, ao contrário de Vettel, a sequência foi alcançada no 13º GP da temporada, com mais nove pela frente, o que deixa Max em ótima situação para se tornar o líder isolado do ranking.

Sebastian, que sustentava a marca há dez anos, chegou aos nove triunfos em sequência em seu penúltimo ano com a Red Bull, temporada que marcou o tetracampeonato do alemão. Da Bélgica em diante em 2013, apenas o alemão subiu ao degrau mais alto do pódio. A marca foi interrompida por Nico Rosberg, que venceu a primeira corrida da temporada de 2014, na Austrália.

Alberto Ascari, Michael Schumacher e Rosberg aparecem em seguida, empatados com sete. O heptacampeão que brilhou nos anos 2000 com a Ferrari tem ainda mais uma sequência entre a Itália de 2000 e a Malásia de 2001: seis GPs. No caso de Ascari, que estabeleceu a marca entre os GPs da Bélgica de 1952 e 1953, há uma observação: oficialmente, a F1 contou com as 500 Milhas de Indianápolis no calendário naqueles primeiros anos de história, mas os pilotos da F1 não corriam a prova dos Estados Unidos. Por isso, o número de Ascari, oficialmente, é de sete, mas o italiano ainda venceria duas corridas após a Indy 500.

Do grid atual, Lewis Hamilton alcançou até o momento cinco triunfos consecutivos ao longo das 103 vitórias na carreira. A marca foi registrada em duas oportunidades: em 2014, entre a Itália e os Estados Unidos, e em 2020, entre o GP de Eifel e o GP do Bahrein. Já Fernando Alonso cruzou a linha de chegada em primeiro quatro vezes seguidas: em 2006, entre a Espanha e o Canadá.

PRÓXIMA CORRIDA

A F1 2023 segue para o GP da Itália já no próximo fim de semana, em Monza. Restam nove corridas para o fim da temporada. Max Verstappen lidera o Mundial de pilotos com folga, e a Red Bull domina entre os construtores.