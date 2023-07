AlphaTauri demite De Vries e confirma Ricciardo como substituto no grid da F1

A equipe AlphaTauri anunciou nesta terça-feira (11) uma mudança significativa em sua formação para o restante da temporada de Fórmula 1. Nyck de Vries, piloto holandês que vinha enfrentando dificuldades e pressão na equipe, foi demitido, abrindo espaço para o retorno de Daniel Ricciardo ao grid da F1. A substituição terá efeito imediato e Ricciardo já estará competindo pela AlphaTauri no próximo Grande Prêmio da Hungria, em Budapeste, no dia 23 de julho.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



