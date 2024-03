Todo mundo espera que ao final da corrida, o hino da Holanda seja entoado no pódio, numa corrida muito atípica com abandonos e batidas, o hino tocado no pódio do Grande Prêmio da Austrália foi da Espanha. Carlos Sainz, da Ferrari, superou o tricampeão na segunda volta, assumindo a liderança até o encerramento. A Scuderia Ferrari fez uma linda dobradinha em Melbourne e fechou o pódio ao lado da McLaren com Lando Norris.

Por outro lado, a RBR do holandês Max Verstappen enfrentou inúmeros problemas, fazendo o campeão ficar de fora. A dobradinha da Ferrari volta a acontecer depois do GP do Bahrein de 2022. George Russell da Mercedes sofreu uma batida e foi o terceiro a abandonar em Melbourne, seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, chegou a abandonar logo no início, por problemas no carro. A Mercedes não fez nenhuma pontuação nesse GP.

Esse resultado inesperado, colocou Carlos Sainz na tabela mais alta da F1. Relembrando que o piloto não correu no GP da Arábia Saudita, devido uma cirurgia para retirada do apêndice, retornando em Melbourne para assim somar 25 pontos e alcançar os 40, o deixando na quarta colocação. No entanto, Charles Leclerc ainda segunda a frente do companheiro de equipe, apesar da segunda colocação, o monegasco atingiu 47 pontos na tabela, subindo como vice-líder na Fórmula 1.

Sobre o abandono de Verstappen

O problema enfrentando pela RBR, encerra uma sequência de nove vitórias seguidas de Max Verstappen. O abandono acontece novamente desde o GP da Austrália em 2022, ocasionado por vazamento de óleo em seu motor. Desta vez, ele dirigiu diretamente para os boxes, enfrentou um incêndio na parte traseira do carro, um pneu estourado e até precisou dos extintores ao chegar. O último piloto a vencer sem ser Max, foi o próprio Carlos Sainz em 2023, no GP de Singapura.

O próximo GP acontece daqui a duas semanas no Japão, Circuito de Suzuka, em 7 de abril.