Quinze dias depois de sofrer um abandono chocante na primeira corrida em dois anos na Austrália, em uma corrida vencida por Carlos Sainz, da Ferrari, Verstappen revidou com estilo dominante em Suzuka, com o campeão mundial batendo o companheiro de equipe Sergio Perez por 12 segundos.

Verstappen teve que fazer duas fugas no grid a partir da pole position depois que a corrida foi originalmente sinalizada com bandeira vermelha em sua primeira volta, depois que Ricciardo, da RB, se envolveu com Albon, da Williams, e ambos sofreram fortes impactos nas barreiras.

Depois de um atraso de 30 minutos enquanto os carros atingidos eram retirados e a barreira da Curva Três reparada, Verstappen novamente derrotou Perez na segunda largada e assumiu a liderança em uma corrida dominada por diferentes estratégias de pneus entre os 10 primeiros.

Sainz ficou em terceiro para manter seu recorde de 100 por cento de pódio em 2024, embora tenha tido que ultrapassar seu companheiro de equipe para fazê-lo depois que Charles Leclerc impressionou com uma estratégia não convencional de uma parada depois que uma qualificação ruim o deixou em oitavo no grid.

Lando Norris, da McLaren, largou em terceiro, mas foi superado por ambas as Ferraris durante a corrida e terminou em quinto, com o MCL38 não tendo ritmo de corrida para segurar os carros vermelhos.

Fernando Alonso coroou um fim de semana impressionante no Aston Martin para segurar carros aparentemente mais rápidos com o sexto lugar.

O espanhol ficou sob pressão tardia de Oscar Piastri, que também fez duas paradas, e de George Russell, da Mercedes, que fez uma segunda parada para pneus, mas segurou com sucesso os dois carros.

Incapaz de ultrapassar Alonso, Piastri acabou caindo nas garras de Russell e foi ultrapassado em sétimo pela Mercedes no início da última volta na primeira curva.

A dupla havia se enfrentado três voltas antes, quando Russell inicialmente tentou descer pelo interior da chicane, com a McLaren forçada para fora da pista e mantendo a posição. Uma investigação pós-corrida dos comissários determinou que nenhuma ação adicional era necessária.

Aproveitamento da Mercedes

Lewis Hamilton terminou logo atrás desse trio em nono, depois de ter sofrido uma corrida decepcionante desde o sétimo lugar do grid.

Com a Mercedes aproveitando o advento da bandeira vermelha na primeira volta para mudar os dois carros para pneus duros a fim de tentar uma parada única, Hamilton - por conta própria em meio a uma luta contra a subviragem - deixou Russell passar no primeiro trecho quando o carro irmão estava logo atrás e não conseguiu recuperar o terreno depois disso.

E Yuki Tsunoda deu ao apaixonado público japonês motivos para comemorar ao conquistar o ponto final em 10º.

​ Divulgação: F1

No Campeonato de Pilotos, Verstappen aumenta sua liderança após quatro corridas para 13 pontos, com Perez recuperando o segundo lugar de Leclerc, que está mais cinco pontos atrás, antes do retorno da F1 à China na próxima vez.