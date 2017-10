Hasta el último momento

Fabio Aru es el corredor libre más cotizado | Foto: ASO

La temporada 2017 empieza a llegar a su fin y los equipos ya miran hacia el siguiente curso. Dos meses y medio después de abrirse el mercado de fichajes oficialmente, la mayoría de corredores importantes ya han definido sus nuevos proyectos o la continuidad en los actuales, pero sigue habiendo corredores de gran renombre sin un contrato firmado. Algunos ciclistas que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses todavía no han firmado su equipo para 2018, probablemente a causa de ofertas de última hora que han trastocado sus planes iniciales.

Fabio Aru, el caso estrella

Uno de los mejores escaladores del año sigue libre de cara al siguiente curso, como mínimo oficialmente. UAE Team Emirates parecía el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios del italiano, pero Fabio Aru (Astana Pro Team) todavía no ha firmado nada oficialmente. Su arrancada en La Planche des Belles Filles en la quinta etapa del Tour de Francia le puso al primer nivel mundial de manera definitiva y, pese a no poder mantener el mismo nivel durante toda la competición, terminó en una meritoria quinta posición final.

La Planche de Belles Filles vio la mejor versión de Fabio Aru | Foto: ASO

No es habitual que uno de los mejores escaladores del mundo no haya firmado contrato a mediados de octubre, y los hechos lo confirman. Solo tres de los treinta primeros clasificados del Tour de Francia 2017 no tienen equipo para la temporada siguiente: Fabio Aru, Serge Pauwels -19º clasificado- y Alberto Contador, que ha anunciado su retirada. Así, el de Fabio Aru es un caso extremo y poco habitual. La misma relación se puede hacer entre los mejores de la Vuelta a España. Además de Alberto Contador y Fabio Aru, que en esta ocasión terminó 13º, tan solo Nicolas Roche y Dani Moreno siguen sin contrato entre los veinte primeros de la última ronda española.

Corredores en crecimiento

Sorprenden casos de corredores con grandes resultados en 2017 que siguen sin contrato para la siguiente temporada. Corredores que han demostrado esta temporada un punto más que en las anteriores y que, probablemente a razón de esto, contemplen ofertas de última hora antes de firmar. Gianni Moscon ha dado dentro del equipo SKY un paso importantísimo hacia el primer nivel mundial del ciclismo. En la primavera demostró ser un clasicómano de confianzas y en la pasada Vuelta a España se erigió como un gran escudero de Chris Froome en la alta montaña. Es uno de los corredores más polivalentes y con mayor margen de progresión del pelotón internacional -tan solo tiene 23 años-, pero, sin embargo, aún no ha oficializado su futuro inmediato.

BMC Racing Team sigue pendiente del futuro de corredores importantes

También protagonizó este verano un gran crecimiento el belga Dylan Teuns (BMC Racing Team). A sus 25 años y con tres temporadas como profesional, Teuns no tenía ninguna victoria profesional en su palmarés y en menos de un mes consiguió ocho triunfos. Dos etapas y la victoria general en el Tour de Valonia, etapa y general en el Tour de Polonia y dos etapas y la general del Arctic Race of Norway le situaron un foco mediático encima que todavía no ha aprovechado para anunciar su futuro. También en el equipo BMC Racing Team siguen sin firmar otras piezas importantes. Los contrarrelojistas Rohan Dennis y Stefan Kung y el escalador Nicolas Roche son corredores de gran calibre que no han firmado la renovación ni han anunciado un cambio de equipo.

Rohan Dennis y Dylan Teuns no tienen contrato para 2018 | Foto: Tour de Polonia

Veteranos en busca de equipo

En la cara opuesta, también buscan equipos corredores con experiencia en la máxima categoría del ciclismo que quieren seguir dando guerra en el pelotón. Esta temporada, Michael Albasini (ORICA-Scott) ha terminado entre los siete primeros en las tres grandes clásicas de las Ardenas y en el Mundial de Bergen, y ha conseguido victorias de etapa en la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía. Aun así, con 36 años no tiene firmada la renovación con el equipo australiano y su futuro sigue en el aire.

En la misma situación se encuentran otros corredores como Vasil Kiryienka (Team SKY) o Franco Pellizotti (Bahrain Merida Pro Cycling Team). Esta temporada han dado muestras de buen nivel en pruebas de gran calibre, mostrándose, todavía, útiles en sus equipos, pero los 36 y 39 años respectivos les complican obtener un contrato de garantías a estas alturas. También busca equipo Adam Hansen (Lotto-Soudal), que ha disputado de manera consecutiva y completa las últimas 19 grandes vueltas y busca equipo para alargar el récord.

Seis españoles sin equipo

El nombre de corredores españoles del World Tour que buscan contrato para 2018 es bastante reducido. Tras la sanción de Samuel Sánchez, tan solo son seis los corredores españoles del World Tour que buscan equipo, entre un total de 78 corredores que lo hacen en la máxima categoría. El caso más sorprendente recae en Pello Bilbao, que en los últimos meses ha mostrado un buen rendimiento en las filas de Astana Pro Team y con 27 años aún tiene margen de mejora. Una situación difícil vive Beñat Intxausti (Team SKY), a quién las lesiones han condenado y no le han dejado completar ninguna prueba desde julio de 2017.

Beñat Intxausti no compite con regularidad desde 2015 | Foto: Bettini Photo

También buscan contrato los veteranos Dani Moreno (Movistar Team), David López (Team SKY) y Alberto Losada (Team Katusha-Alpecin), que en los últimos años han bajado su rendimiento en carrera y podrían tener que bajar a segunda división para buscar mallot. Además de Caja Rural – Seguros RGA, este año se sumarán en la categoría Euskadi Basque Country – Murias y Burgos-BH y de bien seguro que estarán interesados en contratar corredores con experiencia. El último corredor español que ha disputado la presente temporada en el World Tour y busca acomodo es Jon Ander Insausti (Bahrain Merida Pro Cycling Team), que tras completar su primer año profesional no parece contar en el equipo.