Roberto Martínez: "Favoritas son las que ya ganaron la Copa del Mundo"

Bélgica goleó 5-2 a Túnez en Moscú, los diablos rojos acumulan 21 encuentros al hilo sin conocer la derrota y deberán esperar hasta mañana cuando se enfrenten Inglaterra y Panamá en Nizhni Nóvgorod para determinar la primera clasificada de la zona a la próxima instancia. Roberto Martínez se mostró muy cauto tras la segunda actuación convincente de sus dirigidos y cuando se le preguntó con respecto a las sensaciones del duelo fue reflexivo: "La gente puede decir muchas cosas, favoritas son las que ya ganaron la Copa del Mundo. Estamos preparados, acá compiten los mejores, también podemos darle crédito a Túnez , pienso que solo hay cinco países que pueden considerarse como serios candidatos en tiempos modernos. Nosotros no tenemos una referencia , pero tenemos una posición privilegiada, haber ganado dos al hilo es importante porque podemos darle oportunidad a otros jugadores ".

Kevin De Bruyne conversando con Roberto Martínez | Foto: Getty Images

El experimentado seleccionador español insistió que hay pequeños detalles por mejorar con miras hacia el partidazo con los tres leones en Kaliningrado el jueves 28 de junio: "Ganar es la fórmula para seguir generando confianza, nos preocupaban un poco al principio, los tunecinos siempre fueron dignos rivales. No veo nada negativo que algunos opten por jugar en la Superliga China. Si tuviera siete partidos que preparar al día siguiente, mantendría el once inicial. Tenemos derecho a celebrar, no sé cuándo fue la última vez que Bélgica anotó cinco goles en la máxima justa mundialista, pero también debemos ser realistas nos dejaron espacios ".

Bélgica en sus últimos dos torneos internacionales alcanzó los Cuartos de final, el combinado europeo está considerado por la prensa especializada como uno de los equipo que mejor fútbol practica y está a uno de alcanzar a España en el récord de mejores rachas vigentes sin perder. Rusia 2018 será un desafío importante para los diablos rojos.