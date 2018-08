Guía VAVEL Premier League 2018/19: Crystal Palace, no tentar a la suerte

En el sureste de Londres, en un barrio periférico denominado Selhurst, tiene su hogar el Crystal Palace, un humilde equipo que rozó la gloria en varios tramos de su historia aunque nunca llegó a tocarla. En 1990, al igual que hace dos años en 2016, los Eagles llegaron a la final de la FA Cup pero el Manchester United, por partida doble y con replay hace 28 años, truncó el sueño. Después de tocar fondo en 1959 con el descenso a la cuarta división, los Glaziers, como también se les conoce, se han pasado la mayoría de temporadas entre segunda y primera, tratando en la actualidad de asentarse en la máxima categoría del fútbol inglés.

Fuente: Crystal Palace

Paso a paso

Si bien el Crystal Palace ya sumaba cuatro campañas consecutivas en la Premier League, casi ni el más optimista apostaba por continuar un año más tras el terrible comienzo del equipo. Frank de Boer había tomado el relevo de Sam Allardyce pero su trabajo no tendría mucha continuidad. El 0-3 que recibió el equipo en su casa en la jornada inaugural no transmitía buenas sensaciones, que se confirmaron con una posterior derrota ante el Liverpool. Sin embargo, llegó la primera alegría, o al menos un alivio, con la victoria por 2-1 sobre el Ipswich Town en la Carabao Cup.

De nuevo, la liga le volvió a mostrar al Crystal Palace su realidad: dos derrotas consecutivas más que hundían al equipo en el farolillo rojo. Había que reflotar. Los Eagles llevaban cero puntos y cero goles, algo que no ocurría desde hace 93 años. De Boer fue despedido tras diez semanas en su cargo y habiendo firmado por tres años, convirtiéndose Roy Hodgson en su sustituto. Sin embargo, su estreno también fue con derrota, 0-1 en Selhurst frente al Southampton.

Wilfried Zaha anotando un gol contra el Chelsea en la primera victoria de su equipo | Fuente: Crystal Palace

Como no podía ser de otra manera, la copa volvió a ofrecer un suspiro y, además, revancha ante el Huddersfield Town, a quien apearon gracias a un gol de Sako en el minuto 13 de encuentro. Y vuelta a la rutina. Dos visitas a Old Trafford y el Etihad Stadium, respectivamente, agravaron la crisis, que pocos parecían creer que se fuera a acabar con la visita del Chelsea. Pero se equivocaban. El regreso de Wilfried Zaha al once inicial pareció ser suficiente para dar la sorpresa y llevarse los primeros tres puntos del curso ante el conjunto de Antonio Conte.

Después de haber sumado otra derrota más con el Newcastle, llegó una decepción ciertamente inesperada. El Bristol City, que peleó por el ascenso en Championship durante toda la temporada, eliminó a los Eagles de la Carabao Cup con un contundente 4-1. Así las cosas, las fuerzas de la plantilla se centraron exclusivamente en liga, donde no había buenos presagios. Tras 12 jornadas, el Crystal Palace era colista con cinco puntos, a otros tantos de la salvación.

Una derrota en Wembley frente al Tottenham sería el fin de la mala racha para los de Hodgson. Un empate en Selhurst Park contra el Everton (2-2) no era más que el principio de un total de ocho partidos que estaría el Crystal Palace sumando, al menos, un punto. No obstante, la llegada de las temibles fechas navideñas no resultaron todo lo positivas que esperaban en el club aunque el empate que lograron arrancarle al Manchester City supo a victoria, que pudo ser así de no haber fallado Luka Milivojevic un penalti en el minuto 92. Algo había cambiado. A principios de año, el conjunto londinense ocupaba la decimocuarta posición con dos puntos de ventaja sobre el Stoke City, antepenúltimo.

El instante en el que Milivojevic falla el penalti contra el Manchester City | Fuente: Crystal Palace

Con la Premier League en una situación delicada, llegó la FA Cup, que fue un visto y no visto para los Glaziers, que cayeron eliminados a primeras de cambio contra el Brighton. De alguna manera, esta derrota no supuso una gran preocupación en el seno del club, ya que la liga se convirtió en ese momento en el único objetivo de la temporada. No obstante, los buenos resultados que había encadenado el equipo a finales de año tuvieron su fin rápidamente en el mes de enero. Tras una temprana victoria sobre el Burnley, el Palace sumó siete encuentros sin conocer la victoria, incluyendo cinco derrotas, entre las que se encuentra un partido donde dejó escapar un 2-0 frente al Manchester United.

La situación había vuelto a complicarse. El equipo volvía a estar en descenso a falta de ocho jornadas para el final de la liga. Y se obró el milagro, aunque tardó. En la jornada 33, el Palace aún ocupaba la decimoctava posición pero ya empatado a puntos con el Southampton. A partir de ahí, cuatro victorias en cinco partidos. La sentencia, en la penúltima fecha con la visita al bet365 Stadium y al Stoke City. Los Eagles vencieron por 1-2 y certificaron así un año más en la Premier League.

Fuente: Crystal Palace

Sin demasiados movimientos

Las enormes dificultades que sufrió el Crystal Palace para mantener la categoría no parecen haber sido suficientes para que desde la directiva del equipo hayan decidido introducir cambios en la plantilla. La llegada de Vicente Guaita, con carta de libertad, ya era conocido desde hace meses y es la única en este verano. Sin embargo, las salidas sí han sido numerosas. Entre los más destacados, el extremo Bakary Sako y el arquero Diego Cavalieri.

Nombre Posición Club de origen Club de destino Tipo de traspaso Vicente Guaita Portero Getafe Crystal Palace Libre Damien Delaney Central Crystal Palace Cork City Libre Yohan Cabaye Centrocampista Crystal Palace Al-Nasr Libre Jaroslaw Jach Central Crystal Palace Rizespor Cesión Cheong-Yong Lee Extremo Crystal Palace Sin equipo - Diego Cavalieri Portero Crystal Palace Sin equipo - Bakary Sako Extremo Crystal Palace Sin equipo - Erdal Rakip Centrocampista Crystal Palace Benfica Fin de cesión