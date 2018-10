Resumen jornada 10 de Ligue 1: 19 David contra un Goliat 

Lyon vuelve al triunfo

Después de tres partidos sin ganar (par de empates y goleada encajada ante PSG), el conjunto de Bruno Génésio volvió a ganar 2-0 en un encuentro complicado y entretenido ante el NÏmes Olympique.

El enfrentamiento se llevó a cabo en el Parc Olympique Lyonnais. El local fue superior, y aunque sufrió durante varios lapsos del cotejo, ganó merecidamente. Se puso en ventaja en el minuto 24 gracias a Moussa Dembélé, que anotó su tercer gol en Ligue 1 de la presente temporada, el resultado final lo sellaría el holandés Memphis Depay sobre el final del encuentro.

A pesar de la derrota, NÏmes compitió muy bien, y de haber sido un poco más efectivo pudo llevarse algún punto en su visita a Lyon.

Memphis Depay, photo: Getty images

Paso arrollador del Paris

Otra goleada del equipo de Thomas Tuchel, que marca sin compasión, pero aun así deja dudas en el juego. Esta vez le tocó sufrir al Amiens dirigido por Christophe Pélissier que quedó en el décimo séptimo puesto de la tabla.

El resultado fue 5-0 en el Parque de los Príncipes, los dos primeros goles llegaron en jugadas de balón parado, dos saques de esquina de Di María que terminaron con impactos de cabeza de Marquinhos y Rabiot; para poner el 1-0 y 2-0 respectivamente. Los otros tres tantos llegarían en el tramo final del encuetro, Draxler hizo el 3-0 al minuto 80, Mbappé estampó el cuarto -trepándose a lo más alto de la tabla de goleo-, y Diaby puso cuentas definitivas al 87.

La calidad sobra en el equipo de la capital, por eso llevan 10 victorias en 10 partidos disputados. Pero las sensaciones no son positivas de cara a su principal objetivo, The Champions, en donde no alcanza con tener grandes individualidades como sí, en el torneo local que basta y sobra. Se necesita ese funcionamiento colectivo, que aún no se ha visto en lo que va de campaña para poder trascender en la UCL.

El próximo miércoles los de Tuchel, tendrán una buena prueba para medir su nivel y capacidad en partidos grandes, contra el Nápoli de Ancelotti en París. Hasta ahora en el único choque de alto impacto, el equipo quedó a deber; en Anfield ante Liverpool.

Mbappé en velocidad, photo: Getty images

Empate apático en Caen

SM Caen recibió al Guingamp en el Michel d’Ornano de la ciudad de Caen. Partido que terminó sin goles y donde el que más cerca estuvo de abrir el marcador fue el visitante Guingamp, que marcha último en la tabla de posiciones y llegó a las seis unidades. Por su parte el Caen alcanzó las once unidades y pese a estar en el escalón doce de la clasificación, está a solo dos puntos del descenso y la próxima fecha le toca una parada difícil ante el sublíder Lille.

El show de Emiliano Sala

La nota sorpresiva de la jornada ocurrió en el Stade de la Beaujoire, en donde el Nantes despachó 4-0 sin contemplación al Toulouse de Alain Casanova. La figura del partido fue el argentino surgido en las inferiores del Club San Martín de Progreso, en la provincia de Santa Fe, Emiliano Sala; que marcó un triplete, fue una auténtica pesadilla para la defensa del Toulouse, y ya llegó a los siete tantos en la presente Ligue 1. Los únicos que le superan en “le championnat”, son Mbappé y Neymar con nueve y ocho goles respectivamente.

Con este resultado Nantes llegó a los nueve puntos y se mantiene en zona de descenso, Toulouse sigue en el top-10 de la tabla con trece unidades.

Emiliano Sala, figura de Nantes. Photo; Getty images

Debut amargo para Henry

AS Mónaco sigue sufriendo y volvió a caer, en esta ocasión fue en condición de visitante contra el Racing de Estrasburgo en el Stade de la Meinau. Los goles para el conjunto dirigido por Thierry Laurey los marcaron Adrien Thomasson y Lebo Mothiba, mientras que para el Mónaco el descuento llegó gracias a Tielemans por la vía del penal.

Dicen que técnico que debuta gana

En esta oportunidad no se cumplió la máxima, el equipo de Thierry Henry careció de contundencia y no tuvo la solidez defensiva para aguantar el cero que al menos les aseguraba sumar puntos importantes. La situación del conjunto del Principado preocupa, y mucho; están en igualdad de unidades con el colista y con un entrenador nuevo. Un equipo que por plantel debería estar mucho más arriba de lo que está ahora, habrá que ver cómo sigue y si logra afianzarse la primera experiencia de Henry como DT.

Thierry Henry Photo: Getty images

El Racing de Estrasburgo por su parte llegó a los quince puntos y se metió en los puestos de Europa, el conjunto de Thierry Laurey visitará al Guingamp la próxima jornada.

División de puntos en Reims

En el Velódromo de Auguste Delaune, Reims y Angers igualaron 1-1 en un enfrentamiento entretenido con bastantes ocasiones de goles. Los goles fueron obras de Pablo Chavarría para el local y el central marfileño Ismael Traoré por el Angers.

El Reims llegó a las 11 unidades y está en el décimo tercer puesto de la clasificación, la próxima jornada le tocará enfrentarse al Rennes. Por su parte el Angers quedó décimo con doce puntos, los de Stéphane Moulin la tendrán difícil la siguiente fecha, recibirán al Lyon que tiene en la mira las plazas de Champions.

Lille sigue en racha

El sublíder llegó a su tercera victoria a hilo y se ubicó a ocho puntos del PSG, con 22 puntos.

Pépé, photo: Getty images

El Lille sufrió más de la cuenta en su visita al Stade Gaston Gérard, en donde el Dijón, puso términos muy complicados para vender la victoria al equipo sensación del torneo. El partido culminó 2-1, el primer gol para Lille fue obra de Pépé por la vía del penal, el extremo oriundo de Costa de Marfil, pasa por un momento espectacular y la sigue rompiendo en el arranque temporada, y el segundo de Luiz Araújo que anotó sobre el cierre de la primera parte. El descuento del Dijón fue también por pena máxima, convertido por el argelino Mehdi Abeid en el tramo final del encuentro; el equipo local tuvo situaciones para rescatar el punto ante el equipo de Galtier, pero la falta de contundencia evitó que esto sucediera.

Lille celebra, photo: Getty images

Montpellier top-3

El combinado de Der Zakarian se hizo fuerte de local y venció 2-0 al Bordeaux. Los goles fueron de Laborde al minuto 17 y Delort gracias a un penal en el 53.

Con este resultado el Montpellier escaló al tercer puesto igualado con el Olympique de Marseille con 19 puntos. Bordeaux por otro lado se quedó estancado en la octava posición con 14 unidades.

photo: LigueOne,com

Saint-Étienne no pudo con Rennes

El histórico club de la ciudad Saint-Étienne no pasó del 1-1 ante el Rennes de Sabri Lamouchi, que pudo llevarse la victoria con un poco más de contundencia.

Empate que le sabe a poco y nada para ambos

Saint-Étienne tenía la oportunidad de llegar a la quinta plaza, y Rennes de colarse en la lucha por las plazas europeas. Las emociones llegaron en el primer tiempo, al cuarto minuto de juego, Khazri abría la lata a favor de los locales, pero con el pasar de los minutos Rennes fue asentándose en el partido, y media hora más tarde conseguía la igualdad mediante el senegalés IsmaÏla Sarr.

Photo: Getty images

El Derby de la Mediterranée es marsellés

En Niza se cerraba la jornada diez del futbol francés, con la victoria del Olympique de Marsella en el derbi del mediterráneo ante el local OGC Niza.

Photo: LigueOne.com

El partido finalizó 0-1, la diferencia la marcó Morgan Sanson sobre el cierre del primer tiempo. Niza mereció mucho más que una derrota, a los de Rudy García les tocó sufrir ante el conjunto de Patrick Vieira, que necesita sumar puntos la próxima jornada ante Bordeaux sino quieren verse comprometidos con el descenso.

El Olympique sigue mostrando mucha irregularidad, pese a que su lugar en la tabla no es malo. Al equipo marsellés se le vienen una serie de partidos complicados, dos con Lazio por la Europa League, ante el PSG de local y contra el Montpellier de visita. Todos encuentros clave, en donde tendrán que mostrar una mejoría considerable si quieren otra buena temporada en Europa, y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1.