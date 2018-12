Un Arsenal impotente consigue un empate insuficiente

Aubameyang y los problemas defensivos. O lo que es lo mismo, el guion de siempre en el Arsenal. De nuevo el gabonés brilló con luz propia y de nuevo a los zagueros Gunners se les fundieron los plomos. No carbura bien en este tramo de la temporada el equipo de Emery o, al menos, no lo hace como en jornadas anteriores, cuando ganaba y dominaba a su rival. Por su parte, un Brighton que se presentaba ante su afición después de perder tres partidos consecutivos pone fin a una mala racha con un punto que podría no ser suficiente al final de temporada. Los de Hughton acusaron su mal inicio de partido, cuando encajaron el tanto rival, pero poco a poco se repusieron para terminar teniendo las más claras.

Aubameyang, con trece tantos, es el máximo goleador de la Premier League

Y es que poco o nada prometía el partido para los del Amex Stadium. De inicio eran los londinenses los que encerraban a un cuadro local que sufría sobremanera en la línea defensiva, algo que terminó siendo la tónica del partido en ambos equipos. La primera no tardó en llegar para los de Emery, que tuvieron en las botas de Aubameyang el primer tanto tras un buen remate elevado del gabonés que obligó a estirarse a Ryan para mandar el balón a córner. Más acertado estuvo el máximo goleador de la Premier League apenas unos minutos más tarde, cuando envió a la red un balón suelto en el área tras una serie de rechaces que contaron con Lacazette como protagonista. Suma ya trece tantos el ex del Borussia Dortmund, una cifra que le permite seguir batiendo récords con el equipo del Emirates Stadium.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol de Aubameyang | Fotografía: Arsenal

Antes del bajón definitivo de los visitantes, todavía hubo tiempo para cantar otra ocasión. De nuevo Aubameyang realizaba un gran desmarque a un balón en profundidad de Torreira, quien estuvo acompañado en el centro del campo por Xhaka y Guendouzi. En esta ocasión el gabonés no acertó, pues se volvió a encontrar con un Ryan que volvió a enviar a córner la tercera y última ocasión del Arsenal en el partido. A partir de ahí, cambió el guion. El Brighton comenzó a incomodar a un conjunto Gunner que tenía una posesión estéril, inerte e impotente. Llegaban hasta el centro del campo, pero la poca movilidad y el escaso ritmo perjudicaron a un equipo que echó por tierra la buena primera media hora de partido.

El Arsenal dejó de ser el Arsenal

Habiendo aparecido el primer protagonista del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, poco tardó en salir a escena el segundo, la debilidad defensiva. En el minuto 34, Lichtsteiner no acierta a despejar un balón en largo de Pröpper, quien termina encontrando a un Locadia que remata a placer tras deshacerse de Leno. Empataban los locales para delirio de su afición y equilibraban un encuentro que cerca estuvieron de llevarse en los segundos cuarenta y cinco minutos.

Emery volvió a intentar cambiar la pobre imagen de su equipo con un cambio en el descanso, pero la entrada de Iwobi por Özil, desaparecido durante la primera parte, no tuvo el efecto deseado. El nigeriano nunca se encontró cómodo, al igual que Lacazette, que terminó dejando su sitio a Ramsey cuando aún restaba media hora de partido. Las sustituciones también le dieron la espalda a un conjunto que, a la vez, seguía sufriendo las embestidas de un Brighton incómodo como pocos. El equipo de Hughton es de esos que provocan dolores de cabeza a cualquier rival, y más si de jugar en su estadio se trata.

Leno despeja un balón aéreo | Fotografía: Premier League

Fue Pröpper el que remató de cabeza desviado un balón aéreo, justo antes de cruzar en exceso el esférico cuando había logrado colarse en el área grande. Se agitaba la respiración de Leno, que no vivió nunca tranquilo el encuentro desde su portería. A un cuarto de hora para el final llegó la tercera ocasión para los de Brighton. Esta vez fue March el que no aprovechó la posición adelantada del cancerbero alemán para colar el balón en la red. Poco más sucedió hasta el final, pues los tramos de posesión eternos del Arsenal fueron contrarrestados por la buena disposición de un Brighton al que le bastaba con robar y salir rápido a la contra.

Esta fórmula le sirvió para sumar un punto a un equipo que finaliza la primera vuelta con 22 unidades, ocupando el 13º puesto de la tabla. Por delante tiene en este periodo invernal un encuentro ante el Everton en casa, el próximo sábado a partir de las 16:00 horas, y otro ante el West Ham en el London Stadium el próximo día 2 de enero a las 20:45. Por su parte, el Arsenal se queda con 38 puntos, muy alejado ya de las tres primeras posiciones ocupadas por Liverpool, Tottenham y Manchester City. Parece que los de Emery lucharán por esa cuarta posición y para ello deberán doblegar a un conjunto Red que les recibirá en Anfield el sábado a partir de las 18:30 horas. El primer encuentro de 2019 les medirá en casa al Fulham, penúltimo clasificado de la Premier League.