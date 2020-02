Guía VAVEL MLS 2020: Portland Timbers 2020, recuperar sensaciones

Portland Timbers sigue teniendo ese aroma a fútbol añejo propio de la región de Cascadia y con él, quiere volver hacer vibrar al mundo del soccer con su sentimiento y su juego. Marcan la diferencia en una competición en la que cada temporada surgen más y más equipos en los que el dispendio monetario está a la orden del día, con un proyecto a la vieja usanza. Cargan en sobre sus espaldas con una cultura y un sentimiento que les hace ser deferentes, y con ellos, tratan de coronarse nuevamente como el mejor equipo de Estados Unidos. Las grandes estrellas no existen, el equipo es lo importante. Pero bajo este guion, los objetivos marcados no son sencillos tienen que evolucionar en su juego y dar un paso adelante para poder volver a luchar por títulos. El proyecto de ‘Los Leñadores’ que inició hace un par de años ha podido vivir buenos y malos momentos que lo llevaron de quedarse a un paso de ganar la MLS Cup, a caer en la primera ronda de los PlayOff’s de manera estrepitosa. ¿Qué versión se verá en este año? Los Aficionados lo tiene claro, la mejor.

La pasada temporada inició con muchas esperanzas después de haber logrado el subcampeonato, pero el difícil inicio de campaña, jugando los primeros encuentros como visitantes por la remodelación de su estadio, provocó que las alegrías tardasen en llegar. De doce partidos disputados, cuatro victorias le supieron a gloria y eso provocó que, en las siguientes semanas, el equipo mostrase su verdadera cara y las victorias fueron sumándose a una tras la otra. Estos resultados le permitieron recuperar sensaciones y en momentos, la mejor versión de su juego, que hicieron crecer las esperanzas por pelear nuevamente por títulos. La mejora llegó en parte a la incorporación del argentino Brian Fernández que le dio al equipo el gol que tanto añoraba. Con una cara totalmente diferente afrontaron el último tramo de la temporada en la que continuaron el buen hacer, aunque en esta ocasión los resultados fueron más variables. Intercalando derrotas entre varias victorias mantuvieron sus opciones de PlayOff’s, los cuales confirmaron a falta de algunas semanas para el final de la temporada regular. Llegó así el momento clave del año y la confianza era máxima. En 2018 llegaron en condiciones similares y lograron llegar a lo más alto, sin embargo, en esta ocasión no fue lo mismo. Visitaron el Rio Tinto Stadium para enfrentarse a Real Salt Lake con quienes cayeron derrotados por un ajustado marcador. Con esta derrota en la primera fase, los Timbers terminaron su participación en la MLS 2019.

Durante la off season, los Timbers FC no vieron necesaria la renovación de la plantilla después de la mala temporada realizada y sólo realizaron algunos movimientos para reforzar posiciones sobre todo de ataque. El primer nombre que llegó fue el un viejo anhelo del equipo, un futbolista cuyo hermano es historia en la franquicia, Diego Chará. Yimmi firmó un contrato como Designated Player para reforzar la posición de extremo izquierdo que tanto tiempo lleva sin dueño. Con este contrato como Jugador Franquicia también llegó el delantero Jaroslaw Niezgoda desde el Legia Warsaw en donde anotó un gran número de goles, uniéndosele a los pocos días el atacante Felipe Mora, a préstamo por un año de UNAM. Las ausencias fueron más, aunque sólo la de un futbolista creó un agujero en el equipo. Brian Fernandez perdió la confianza del club al recaer en problemas pasados y soltarse el programa de abuso de sustancias prohibidas y dañinas para la salud, llevando a estos a rescindir su contrato. Otro de los jugadores importantes que dejó el equipo fue el lateral Zarek Valentin, que tras ser elegido en el MLS Expansion Draft 2019, fue traspasado a Houston Dynamo desde Nashville SC. Diferente fue el caso de Modou Jadama y Foster Langsdorf que tras no hacérseles efectiva la renovación de su contrato, tuvieron que buscar una salida en otro club, reforzando a Atlanta United 2 y Reno 1868 FC respectivamente, ambos de la USL.

Entrenador: Giovanni Savarese

El técnico venezolano vivió la cruz de una temporada de la MLS, después de tocar el cielo con las manos. A pesar de caer a las primeras de cambio en los MLS Cup PlayOff’s, Savarese demostró una gran capacidad para dirigir al equipo por encima de cualquier problema que se opusiese en su camino, con una gran solvencia. Estas circunstancias vividas hasta el momento le propondrán al entrenador un nuevo reto para el tercer año, en el que tenga la obligación de dar el salto de calidad, conseguir que el equipo mejore en aquellas facetas en las que ha flojeado, como por ejemplo de cara a puerta. Sus equipos destacan por llevar la iniciativa en los partidos, combinando fases en las que desarrollan un juego más elaborado, con otras en las que aprovechan las transiciones en velocidad. Sin embargo, es cuando tienen el balón y aprovechan la libertad creativa de sus jugadores de ataque cuando se ve la mejor versión de estos.

Savarese en el banquillo de Timbers (mlssoccer.com)

Giovanni Savarese ese un técnico que se ha hecho a sí mismo, logrando éxitos en todas las categorías del soccer estadounidense hasta llegar al máximo nivel, en donde espera conquistar los mismos logros. El venezolano fue un trotamundos del fútbol como jugador, llegando a participar en varias competiciones a lo largo y ancho del planeta, aunque fue en la MLS en donde tuvo un mayor impacto. Fue seleccionado por NY/NJ Metrostars en el MLS Inaugural Draft, permaneciendo con los neoyorkinos tres temporadas como su máximo goleador en estos primeros años. Posteriormente jugó para New England Revolution y San Jose Earthquakes antes de jugar para otros equipos y acabar su carrera en Long Island Rough Riders. Tras retirarse volvió a la organización de Metrostars/Red Bulls, primero como entrenador y posteriormente como Director de Desarrollo de la Academia. Este trabajo le llevó a firmar por New York Cosmos como Director de la Academia para unos años más tarde tomar el camino contrario y convertirse en el entrenador del primer equipo. Durante los cinco años que dirigió al histórico conjunto norteamericano, consiguió vivir una exitosa etapa en la que logró tres campeonatos de la NASL durante esos años, convirtiendo al técnico en uno de los más exitosos del país.Tras dejar su puesto en Cosmos, Savarese firmó como Head Coach por Timbers FC.

Jugadores a seguir

Realidad. Jeremy Ebobisse

timbers.com

El delantero está preparado para comenzar un nuevo capítulo como el responsable del gol en el conjunto ‘leñador’. Con el paso de las temporadas, Ebobisse ha ido mejorando sus números hasta que el pasado año terminó de explotar, haciéndose con un puesto en el once titular gracias a su rendimiento y versatilidad; y dejando claro que no tiene techo conocido. Ya no sólo aportó jugando como delantero (posición preferida por sus aptitudes), sino también disputando algunos encuentros como extremo, en los que anotó 11 goles y concedió una asistencia. Esta capacidad para rendir en ambas posiciones y unida a su potencia física lo convierten en un futbolista muy difícil de parar, que constantemente está buscando al defensor rival. Aprovecha al máximo sus condiciones físicas, destacando el los balones al espacio o incluso en el juego aéreo, consiguiendo así varios de sus goles.

Maestro. Diego Valeri

mlssoccer.com

No se entienden los Timbers de los últimos años sin el ‘Playmaker’ argentino. Ha sido y es el mejor jugador de la franquicia desde su llegada al equipo, logrando incluso a ganar el MVP hace un par de temporadas y siendo parte vital para en el año que ganaron la MLS Cup. Desde su llegada, Valeri tomó el mando del equipo y se erigió en un referente en el ataque, llegando incluso a anotar más goles que los delanteros. A esto habría que sumarle una visión de juego que le permite generar un gran número de asistencias de gol y le convierten en un peligro para las defensas en el borde del área. Sus aptitudes le permiten jugar en todo el frente del ataque y en ocasiones lo aprovecha para ayudar en la salida de balón, cuando su equipo necesita mayor claridad. Su liderazgo es incuestionable, tanto como su calidad con el balón de los pies, y eso será vital para este nuevo reto que se avecina para Timbers FC.

Apuesta. Cristhian Paredes

lospleyers.com

La incorporación del centrocampista fue una de las últimas en llegar, después de semanas de negociación con su anterior equipo, Club América. Desde que terminó la cesión por dos años, el club de Oregon trabajo en su fichaje, después de haber sido uno de los mejores jugadores en la pasada temporada y la gran progresión que este puede tener. Considerado como uno de los jóvenes valores del fútbol paraguayo el impacto del mediocentro en el equipo le llevó a ser un titular indiscutible y una pieza importante en el sistema del entrenador. Paredes es un mediocentro muy completo con participación en fase defensiva y ofensiva, es capaz de recuperar un balón en campo propio y a la siguiente jugada asistir a un compañero o incluso finalizar la jugada. Sin embargo, es en defensa en donde se encuentra más cómodo, colocándose entre los mayores recuperadores. Todocampista.

Once Inicial

Los Timbers FC de Savarese continuarán desarrollando ese proyecto que inició hace dos temporadas y que le colocó como uno de los mejores equipos del Oeste, aunque las variaciones realizadas ayudarán a mejorar en muchas facetas del juego. El balón será el protagonista, aprovechando la gran habilidad y técnica individual de los jugadores en el centro del campo, imprimiéndole además velocidad en el juego con rápidas transiciones. Formarán la gran mayoría de las ocasiones con un 1-4-2-3-1, aunque en momentos varíen el sistema para jugar con un 1-4-4-2. La portería estará defendida por el experimentado Jeff Attinella, con la línea defensiva compuesta por Jorge Moreira en el lateral derecho, Bill Tuiloma y Dario Župarić como centrales, quedando la posición de lateral izquierdo para Jorge Villafaña. El centro del campo será para el incombustible Diego Chará, acompañado de un alumno aventajado como es Cristhian Paredes. La siguiente línea es la más peligrosa con el balón, Diego Valeri continuará dirigiendo el ataque con total libertad de movimientos, acompañado de Sebastián Blanco como extremo derecho y Yimmi Chará por la izquierda. La delantera será para el Designated Player recién incorporado, Jaroslaw Niezgoda.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Portland Timbers

Apodo: 'Los Leñadores', 'The Timbers', 'Green & Gold', RCTID

Fundación: 2009

Propietario(s): Peregrine Sports

Conferencia: Oeste

Estadio: Providence Park (25.218 espectadores)

Títulos:

Competición MLS Cup Título 1 Temporada 2015

Plantilla Temporada 2020

Dorsal Nombre Pos PJ G A Est 1 Jeff Attinella PT 83 0 0 12 Steve Clark PT 148 0 0 31 Aljaž Ivačič PT 0 0 0 Int 2 Jorge Moreira DF 27 2 4 Int 4 Jorge Villafaña DF 184 9 20 13 Dario Župarić DF 0 0 0 Int 18 Julio Cascante DF 43 0 2 25 Bill Tuiloma DF 43 2 0 32 Marco Farfan DF 20 0 0 HG 33 Larrys Mabiala DF 72 7 1 7 Andy Polo CC 48 1 3 Int 8 Diego Valeri CC 229 82 88 10 Sebastián Blanco CC 102 27 31 DP 14 Andrés Flores CC 42 1 3 19 Tomás Conechny CC 20 1 3 Int 21 Diego Chará CC 278 10 11 22 Cristhian Paredes CC 42 5 5 Int 23 Yimmi Chará CC 0 0 0 DP, Int 27 Dairon Asprilla CC 106 11 11 30 Eryk Williamson CC 7 0 0 HG 40 Renzo Zambrano CC 10 0 1 Int 44 Marvin Loría CC 20 2 1 Int 98 Blake Bodily CC 0 0 0 HG -- Aaron Molloy CC 0 0 0 Int 9 Felipe Mora DC 0 15 0 Int 11 Jaroslaw Niezgoda DC 0 0 0 DP, Int 17 Jeremy Ebobisse DC 0 15 7

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Sebastián Blanco Contrato nuevo y temporada nueva para un futbolista esencial en el esquema de los Timbers y que desde su llegada ayudó al equipo a asentarse entre los mejores. Junto con su compatriota Valeri han formado una dupla mágica que es la envidia de muchos equipos, ya que se complementan a la perfección gracias a sus aptitudes. Los números en la pasada temporada no estuvieron al nivel de las anteriores (seis goles y 11 asistencias), y eso se notó en el rendimiento del equipo, quedando demostrada la importancia de este. Su perfil se adecúa a la perfección al modelo de juego del entrenador, ya que este busca la movilidad de sus atacantes y la capacidad de estos para jugar en varias posiciones. Blanco demuestra verticalidad apareciendo por ambas bandas, buscando siempre la portería rival ya sea para disparar o para asistir a los compañeros. Su habilidad con el balón le convierten en un peligro en la zona de finalización. 31 Años San Lorenzo de Almagro $2,853,341.33 Yimmi Chará Por decimoquinta vez en la MLS, dos hermanos jugarán en el mismo equipo. El fichaje del hermano menor de los Chará es algo que el club llevaba buscando desde hacía algunas temporadas y finalmente los Timbers han logrado llevarlo a cabo con un contrato como Designated Player. El extremo trae consigo una gran experiencia jugando en importantes clubes América, incluso con la Selección Nacional, lo que beneficiará al equipo en los momentos importantes de la temporada. Uno de los puntos fuertes de Yimmi es su versatilidad para jugar como extremo en ambas bandas, siendo la derecha su predilecta, aunque su forma de jugar le capacite para parecer en posiciones centrales. No se trata de un extremo muy goleador que constantemente busque la portería rival, su peligro llega en el desborde por banda y la capacidad para superar a los defensores con su velocidad. Con espacio es un peligro constante. 28 Años Atlético Mineiro ¿?¿?¿?¿?¿? Jaroslaw Niezgoda Sorprendente fichaje el de la franquicia de Oregon con la llegada del delantero polaco. Ya no por su fichaje en sí, sino porque ningún equipo europeo se hubiese dado cuenta del potencial de un jugador que cuando ha contado con minutos y continuidad. Tanto es así que en la actual temporada con el Legia Warsaw el jugador había anotado 14 goles en los 18 partidos de liga disputados hasta el momento. Un logro que toma mayor sentido si se tiene en cuenta la recuperación del jugador tras una dolencia cardíaca en 2017. En Timbers, el delantero tendrá la responsabilidad del gol en un equipo que aspira a salir campeón, peleando con otros rivales muy importantes que son capaces de superar los 15 goles sin problemas. Jaroslaw Niezgoda es un 9 puro, un ariete clásico europeo que se encuentra muy cómodo en el área y solo necesita un toque para marcar. Ya sea con la cabeza o con ambos pies, cada balón que toca es gol. 25 Años Legia Warszawa SA ¿?¿?¿?¿?¿?

Homegrown Players

Los Homegrwon Player son algo que en los Timbers no han tenido demasiado espacio en su historia. Ya fuese por la falta de confianza en su juego o por el bajo rendimiento en los minutos que se le concedían, la participación de estos jugadores no fue activa. Esta circunstancia podría ser a causa del mal rendimiento que está dando el segundo equipo de la franquicia que juega en la USL, formado en su mayoría por jugadores de la academia y que no han logrado conseguir resultados. En alguna ocasión, esta ausencia llevó al equipo a firmar jugadores provenientes de otras academias como Williamson para reforzarse. Está en duda si en esta temporada los Timbers se reforzarán con algún jugado bajo este contrato o se mantendrán como están.

La participación de estos Homegrown Players en los Timbers posiblemente siga creciendo, aunque su participación no fuese todo extensa que se está viendo en otros clubes. Tanto Farfan como Williamson contarán con minutos, pero tendrán difícil contar con la continuidad necesaria para seguir creciendo… aunque todo puede pasar. Bodily tendrá que esperar en el banquillo sus oportunidades.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Marco Farfan 21 2017 1.108 $80,250 Eryk Williamson 22 2018 234 $136,500 Blake Bodily (N) 22 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

Olor a fútbol añejo, a fútbol de otra época son las sensaciones que vive todo aquel que entra en Providence Park. Un estadio de los de antaño, en los que Portland Timbers juega sus partidos como local desde hace muchas décadas, convirtiéndolo en uno de los templos de este deporte en el país. Este histórico estadio no sólo es la casa del conjunto de la MLS, sino que en él también disputan sus partidos Portland Thorns de la National Women Soccer League (NWSL), perteneciente al mismo grupo de propietarios; y Timbers FC 2 de la USL Championship. A pesar de todos sus años, sólo ha recibido un evento de grandes condiciones como fue el MLS All-Star de 2014 en el que recibieron al Bayern München y superaron con un gran encuentro.

Providence Park animando a los Timbers (timbers.com)

Se le conoce como estadio desde 1926 cuando se levantaron alrededor de césped unas gradas, pero desde 1893 ya acogía competiciones de atletismo. A partir de la construcción de su gradería comenzó a recibir disciplinas como automóviles, cricket o fútbol americano. Durante muchos vivió muchas reformas aunque la más importante fue en 1981 y con la posterior expansión de los Timbers a la MLS se mejoró en muchos aspectos para convertirlo en uno de los estadios de primer nivel en Estados Unidos. La última reforma terminó la pasada temporada con la que se amplió el graderío de uno de los laterales. El nombre del estadio proviene de la organización católica sin ánimo de lucro Providence Health & Service.

Por sexta temporada consecutiva, Providence Park sigue siendo la envidia de la MLS. Más allá de la magnífica atmósfera que dentro se vive, ha conseguido llenar sus gradas en todos los partidos que disputó como local. Da lo mismo las veces que aumenten el aforo, siempre llenan.

Mascota

Si es imposible pensar unos Portland Timbers sin su majestuoso estadio, Providence Park es indivisible con uno de sus aficionados más importantes. Algunos lo consideran como un aficionado, otros como la mascota y otros como una institución dentro de club, quien sino, esa figura es Timber Joey.

Con una motosierra en mano, es el encargado de cortar una rebanada de un tronco ('Victory Log') que se encuentra en uno de los fondos, por cada gol que marca su equipo. Esta le se entregada al jugador encargado de anotar, incluso si el equipo acaba con la portería a cero, el guardameta también recibe una. Timber Joey es el primero en animar y si es necesario abandona la zona donde tiene el tronco para alentar a los miles de aficionados a lo largo de todo el estadio. Si tiene que ir al área contraria para molestar al guardameta en un saque de esquina, ahí estará. Son un todo, Joey y la motosierra.

Timber Joey y su 'Victory Log' (pdxmonthly.com)

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L Minnesota United FC 18 V New York Red Bulls 2 V Nashville SC 19 V Sporting Kansas City 3 V New England Revolution 20 L Columbus Crew SC 4 V Los Angeles FC 21 V Nashville SC 5 L Philadelphia Union 22 V Colorado Rapids 6 V Houston Dynamo 23 L San Jose Earthquakes 7 L FC Dallas 24 L Houston Dynamo 8 V Atlanta United FC 25 V Los Angeles Galaxy 9 L Vancouver Whitecaps FC 26 L FC Cincinnati 10 L Los Angeles Galaxy 27 L Inter Miami CF 11 V Real Salt Lake 28 V Seattle Sounders FC 12 L Seattle Sounders FC 29 L Los Angeles FC 13 V Minnesota United FC 30 V FC Dallas 14 V Chicago Fire FC 31 V San Jose Earthquakes 15 V Orlando City SC 32 L Toronto FC 16 L Sporting Kansas City 33 L Real Salt Lake 17 L Colorado Rapids 34 L Vancouver Whitecaps FC

Rivalidades

Cascadia Cup

Cascadia es sinónimo de fútbol. Esta región al noroeste del país es considerada como la más futbolera de todos los Estados Unidos y desde hace décadas, sus equipos han disputado una rivalidad a la atura de la más importantes del fútbol europeo. Portand Timbers es uno de los tres equipos que desde los primeros años del 2000 se disputan la conocida como la Cascadia Cup con Vancouver Whtecaps FC y Seattle Sounders FC.

Este título viene disputándose desde que los tres equipos jugaban en la USL años atrás, antes de incorporarse a la MLS. En estos enfrentamientos anuales, los Timbers han sido el equipo que ha levantado el trofeo en menos ocasiones, consiguiéndolo en cuatro. La última de ellas se dio en la temporada 2017.

Fechas: 25/04/20 (VAN), 17/05/20 (SEA), 22/08/20 (SEA) y 04/10/20 (VAN).

Porter levanta la última Cascadia Cup (usatoday.com)

Últimas cinco temporadas