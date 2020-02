Guía VAVEL MLS 2020: Seattle Sounders FC 2020, el soccer se tiñe de esmeralda

No hay lugar a duda. Seattle Sounders FC ha sido el claro dominador del soccer en Norteamérica de la última década. Con la MLS Cup lograda la pasada temporada, el conjunto de la ‘Ciudad Esmeralda’ fue reconocido como el mejor equipo de los últimos 10 años, después de haber levantado un total de seis títulos en esta década y mostrar un dominio abrumador en todas las competiciones. Este último sorprendió a propios y extraños ya que todo hacía presagiar que su rival de conferencia sería quien finalizase campeón en el pasado mes de noviembre, pero los Sounders aprovecharon la solidez de un proyecto creado hace años para erigirse como el mejor. Sin embargo, en esta temporada el equipo deberá dar un giro al proyecto y cambiar la gestión del equipo, en la que los jóvenes valores del equipo tengan que dar un paso adelante, apoyándose en los más experimentados. Puede que este proceso sea duro, pero necesario.

La temporada pasada quedará guardada en los libros de historia del club, ya que en ellos consiguió levantar su segunda MLS Cup. La temporada fue bastante extraña ya que los resultados fueron bastante dispares a lo largo del año, aunque las victorias fueron las que prevalecieron. En los primeros compases de la campaña, el equipo consiguió desmarcarse entre los mejores del Oeste ya que puntuó en 12 de las primeras 13 jornadas, aunque no fue capaz de colocarse como líder. El colchón de puntos fue bastante considerable para mantenerse en los puestos de cabeza de la clasificación, pese a que las derrotas acumuladas superaron a las victorias. Esto fue a causa de la parte estival de la temporada en la que muchos equipos disminuyen su rendimiento. Pero los Sounders se repusieron de este pequeño bache, volviendo a la senda de la victoria y certificando su puesto en la segunda posición, solo detrás del que sería su rival en la final de conferencia. En las últimas semanas sumaron sus últimos puntos antes de llegar a unos PlayOff’s en los que fueron claramente de menos a más. En la primera ronda no lo tuvieron para nada sencillo ya que tuvieron que llegar a la prórroga para superar a FC Dallas. Posteriormente se vieron las caras ante Real Salt Lake quien no le planteó demasiada dificultad, viéndose las caras en la final a los favoritos. LAFC dio su peor cara de la temporada y eso hizo que los Sounders lograsen el pase a la final con un encuentro muy serio y convirtiéndose en los favoritos. Por tercera vez en cuatro años se jugaron la MLS Cup ante Toronto FC, aunque en esta ocasión el partido se disputó en el Link Field. Desde el primer minuto los locales fueron el único equipo sobre terreno de juego y eso le permitió superar a su rival sin demasiada complicación y proclamándose campeón.

Pese haber salido campeón, los Sounders FC realizaron ciertos ajustes en el equipo, reforzando sobre todo posiciones en donde ha perdido a jugadores importantes. Ha sido en la defensa en donde se han podido ver mas caras nuevas con las incorporaciones de Shane O’Neil desde Orlando City tras haber finalizado contrato o el central Yeimar Gómez Andrade que ha jugado los últimos años en el Unión de Santa Fe. También llegó como pieza importante para el equipo el mediocentro ‘brasilero’ João Paulo como tercer y último Designated Player, que aportará su experiencia en Brasil. Entre los jugadores que han dejado el equipo, sobresale la figura de Román Torres quien, siendo una de las piezas más importantes en la defensa que ganó los dos títulos, no renovó contrato y se marchó Inter Miami CF. Otros jugadores que también tuvieron papeles protagonistas en el equipo y que se marcharon fueron Kim Kee-hee y Víctor Rodríguez que firmó por el Elche CF. Algunos como Jonathan Campbell o Saad Abdul-Salaam no convencieron al entrenador y dejaron la disciplina ‘esmeralda’.

Entrenador: Brian Schmetzer

El técnico estadounidense es un claro ejemplo de que en muchas ocasiones no hace falta recurrir a entrenadores mediáticos para lograr el éxito y que la mejor opción está al alcance de la mano. Schmetzer lleva toda una vida ligado a los Sounders, llegando incluso a vestir la camiseta del conjunto ‘esmeralda’ como jugador y posteriormente ejercer como entrenador y eso le permite entender a la perfección la filosofía del club. En este tiempo ha conseguido crear un equipo que funciona a las mil maravillas y en el que a pesar de contar con jugadores de un gran nivel las estrellas no existen y todos trabajan por igual. Sin embargo, en este año el equipo se verá inmerso en un proceso de reconstrucción que significará un reto para el entrenador ya que se verá obligado a dar importancia a los jugadores formados en la academia y a su vez, intentar que el equipo no se resienta. La etapa dorada de los Sounders ha ocurrido con Schmetzer en el banquillo y un nuevo horizonte se abre bajo le mismo mando, ¿conseguirá el mismo éxito?

Brian Schmetzer es un hombre club. Es uno de esos símbolos extraños en la MLS ya que muy pocas figuras como el estadounidense han estado tanto tiempo ligados a un mismo club. Inició su carrera en Seattle Sounders allá por 1980 cuando estos disputaban la desparecida NASL. Posteriormente pasó por varios equipos de soccer indoor como San Diego Sockers o Tacoma Stars para finalizar su carrera en los Seattle SeaDogs, también de la Continental Indoor Soccer League (CISL). Tras retirarse llegó a los banquillos, permaneciendo tres temporadas como Assistant Coach de los SeaDogs, antes de llegar a Seattle Sounders en 2002 como entrenador, permaneciendo en el mismo club a día de hoy. Su vínculo al cargo del equipo se dividió en dos etapas, la primera en la USL (2002 a 2008) y la segunda en la MLS (desde 2016). En los años previos a su llegada a la MLS, consiguió proclamarse campeón en dos ocasiones de la USL Championship (2005 y 2007). Con la llegada a la máxima competición del soccer estadounidense, Schmetzer pasó a formar parte del cuerpo técnico de Sigi Schmid, hasta que a mediados de 2016 se hizo cargo del equipo como entrenador interino. Tras ganar la MLS Cup en ese mismo año, firmó un nuevo contrato como Head Coach, volviendo así a su antiguo puesto en el que se mantiene hasta el momento.

Jugadores a seguir

Puñal. Jordan Morris

El título conseguido por los Sounders en la pasada temporada tuvo en parte de culpa por la recuperación del delantero estadounidense. El ‘Chico Maravilla’ del soccer volvió de una difícil lesión que no dejó secuelas en su juego y logró una de sus mejores temporadas en cuanto a números ya que anotó 13 goles y concedió ocho asistencias. Desde la banda izquierda volvió a enamorar con sus carreras a CenturyLink Field y al aficionado estadounidense que vuelve a confiar en él para la reconstrucción de los USMNT. Morris es un ejemplo para los Homegrown Player que con un gran futuro por delante, se ha convertido en el líder del equipo en el ataque y lo ha colocado en los más alto, superando adversidades tanto individuales como colectivas. Destaca por su potencia en carrera que aprovecha a la perfección los espacios y un olfato goleador que le convierten en un valor en alza del soccer.

Pulmón. Cristian Roldan

Este centrocampista es el último representante de una generación de futbolistas que sin pasar por las categorías inferiores del algún equipo de la MLS, ha logrado llegar a lo más alto y ser considerado como uno de los valores de este deporte en el país. Con el paso de los años su rol en un equipo campeón como los Sounders ha ido creciendo hasta convertirse en el eje del juego del equipo, un líder en el centro del campo que mantiene presencia tanto en acciones defensivos como ofensivas. Roldan es un centrocampista muy versátil capaz de recuperar balones y aparecer en las inmediaciones del área para anotar o repartir asistencias (seis goles en ambas estadísticas el pasado año). Su movilidad y visión de juego, unida a su técnica individual le convierten en uno de los jugadores del futuro, no sólo para la MLS sino para los USMNT.

Seguro. Xavier Arreaga

La llegada del futbolista ecuatoriano fue un movimiento estratégico de cara al futuro por parte de la directiva de los Sounders, ya que necesitaba un defensa central joven, pero a su vez con experiencia a nivel internacional. Eso hizo que se fijasen en un defensor como Arreaga que fue unos de los pilares fundamentales de su ex equipo. En los meses que ha estado en el conjunto ‘esmeralda’ el central dejó una clara visión de lo que a él se le pedía. Pese a ser el ‘nuevo en la oficina’ se colocó como el líder de la zaga y en los encuentros que disputó aportó solidez al centro de la zaga en la parte más importante como los MLS Cup PlayOff’s. Se trata de un defensor contundente e inteligente, siempre esta bien posicionado y muy rápido y limpio al corte. En acciones a balón parado es un claro peligro, aprovechando su potencia en el salto y en el remate para marcar.

Once Inicial

A pesar de haber salido campeón en dos ocasiones de los tres últimos años, los Sounders FC no se ha anclado en esos jugadores, y como los grandes equipos, se reinventa a cada temporada que transcurre. El equipo de la ‘Emerald City’ tendrá la gran mayoría de los cambios en una línea defensiva donde los jugadores ya eran veteranos, dejando el ataque con muy pocos cambios. El sistema de juego apenas variará, manteniendo un estilo de juego vertical y ofensivo. Aunque tengan jugadores con los que el balón no les queme en los pies, el equipo tratará de sacar ventaja en transiciones veloces. Jugarán con un 1-4-2-3-1 en donde la portería continuará siendo para in infravalorado Stefan Frei que año tras año deja grandes paradas. La defensa será para Kelvin Leerdam en el lateral derecho, Joevin Jones en el carril izquierdo, quedando el centro para Xavier Arreaga y Yeimar Gómez Andrade. Como central o incluso mediocentro defensivo, también habrá encuentros en los que se pueda ver a Gustav Svensson. El centro del campo será para un Cristian Roldan cuyo papel es cada vez más importante para el equipo, acompañado del flamante fichaje, João Paulo. Por delante, el equipo apenas mostrará cambios, con jugadores ya conocidos por ellos aficionados. Harry Shipp y Jordan Morris se colocarán como extremo derecho e izquierdo respectivamente, escoltando al gran capitán, Nicolás Lodeiro. El uruguayo volverá a ser el faro de los Sounders en el ataque y el jugador que marque las diferencias. La delantera no será para otro que para el peruano, Raúl Ruidíaz.

Datos de la Franquicia

Nombre: Seattle Sounders FC

Apodo: ‘Sounders FC’, ‘Rave Green’

Fundación: 2007

Propietario(s): Joe Roth, Adrian Hanauer, Paul Allen, Drew Carey

Conferencia: Oeste

Estadio: CenturyLink Field (39.115 espectadores)

Títulos:

Competición MLS Cup Supporters' Shield U.S. Open Cup Título 2 1 4 Temporada 2016, 2019 2014 2009, 2010, 2011, 2014

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Trey Muse PT 0 0 0 HG 24 Stefan Frei PT 203 0 0 30 Stefan Cleveland PT 5 0 0 3 Xavier Arreaga DF 17 0 0 Int 5 Nouhou Tolo DF 78 0 2 Int 16 Alex Roldan DF 28 20 2 18 Kelvin Leerdam DF 81 7 9 20 Shane O'Neill DF 77 1 0 28 Yeimar Gómez Andrade DF 0 0 0 Int 29 Joevin Jones DF 123 4 24 4 Gustav Svensson CC 89 6 9 Int 6 João Paulo CC 0 0 0 DP, Int 7 Cristian Roldan CC 170 20 23 8 Jordy Delem CC 59 1 2 10 Nicolás Lodeiro CC 118 33 55 DP 11 Miguel Ibarra CC 84 11 14 19 Harry Shipp CC 162 22 26 70 Handwalla Bwana CC 28 3 2 HG 75 Danny Leyva CC 6 0 0 HG -- Timo Mehlich CC 0 0 0 -- Julian Avila-Good CC 0 0 0 9 Raúl Ruidíaz DC 42 28 8 DP, Int 13 Jordan Morris DC 95 30 14 HG 17 Will Bruin DC 299 78 31 87 Alfonso Ocampo-Chavez DC 3 0 0 HG 99 Justin Dhillon DC 5 0 0

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Raúl Ruidíaz El gol del equipo. El delantero peruano fue el futbolista indicado para hacerse con el puesto de 9 en un equipo campeón y que llegaba de contar en sus filas con un histórico de la liga y la selección. Aunque su mayor impacto lo dio en la temporada 2018, acabando casi a gol por partido; en el pasado año no logró mejorar estos números (11 goles y tres asistencias), pero consiguió marcar en los momentos importantes, los MLS Cup PlayOff’s. Sus actuaciones le dieron cuatro goles y cuatro asistencias en el mismo número de partidos, siendo el héroe de la MLS Cup. Ruidíaz es un delantero que haya donde va promedia una buena cifra goleadora, gracias a un olfato que ha ido demostrando temporada tras temporada. Además, es un oportunista del área, con una gran movilidad y sabe aprovechar y atacar los espacios para generar constantes acciones de peligro. Su intensidad en el juego le ayuda en el ataque y también beneficia las labores defensivas. 29 Años Monarcas Moreliia $2,000,004 Nicolás Lodeiro A día de hoy no se pueden entender unos Seattle Sounders sin el ‘playmaker’ uruguayo. Desde que se vistiese por primera vez la camiseta ‘esmeralda’, el centrocampista ofensivo ha sido el faro de todo el juego de ataque del equipo, convirtiéndose en pieza clave para lograr los dos títulos de MLS en las vitrinas del club. En la pasada temporada volvió a ser uno de los jugadores más determinantes con nueve goles y 17 asistencias, dando las cinco últimas en los PlayOff’s y un rendimiento que le permite ser optimista de cara al futuro Lodeiro es un jugador que decanta partidos y campeonatos, un 10 que tanto desde la mediapunta como en los extremos, aprovecha sus aptitudes. ‘El Charrúa’ tiene todo lo que necesita un jugador como él, desequilibrio, habilidad con el balón y visión de juego, que lo hacen un futbolista determinante en las inmediaciones del área rival. 31 Años CA Boca Juniors $2,502,500.04 João Paulo El centrocampista brasileño llega en el mejor momento de su carrera a la Major League Soccer para hacerse dueño del centro del campo de un equipo campeón. Sus años de experiencia le han aportado un liderazgo y conocimiento táctico que será muy bueno para el futuro del equipo, con un jugador que gracias a su físico tendrá presencia tanto en ataque como en defensa. En todos los equipos que ha jugado, João Paulo ha sido el eje del juego y en los Sounders FC se convertirá en el compañero perfecto de ‘fechorías’ para Lodeiro. Pese a dar la impresión de ser un futbolista corpulento, tiene una magnífica técnica individual que le permite dar pases imposibles a sus compañeros y asistirles en un gran número de ocasiones. Con la llegada del ‘brasilero’, el equipo gana también un efectivo a balón parado con un potente disparo que les dará más opciones en este tipo de jugadas. 28 Años Botafogo-FB ¿?¿?¿?¿?¿?

Homegrown Players

Los Homegrown Players en Seattle Sounders FC han tenido y tienen una participación importante en el conjunto ‘emelesero’. Pese a que han sido muy pocos los que han alcanzado el objetivo de llegar al primer equipo, los que lo lograron son importantes para un entrenador que apuesta por ellos. El caso de Jordan Morris se sale de lo común ya que pese pasó por la etapa universitaria y eso le ha aportado una mayor experiencia, que se ha visto representada desde el primer minuto. Las otras llegadas han sido de futbolistas muy jóvenes que tienen un gran futuro por delante, que les ha permitido incluso ser convocados por la selección estadounidense en categorías inferiores.

No es un secreto que en esta nueva campaña los Homegrown Players ‘esmeraldas’ continuarán sumando minutos y experiencia para en un futuro ser activos para el equipo. Los ojos estarán puestos en Danny Leyva que con 16 años ha contado con bastantes minutos en la pasada temporada y su progresión es muy ilusionante.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Jordan Morris 25 2016 7.585 $619,600 Handwalla Bwana 22 2018 1.094 $57,225 Trey Muse 20 2019 0 $65,000 Danny Leyva 16 2019 413 $89,872.25 Alfonso Ocampo-Chavez 17 2019 82 $85,750

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El CenturyLink Field es un estadio único, con una atmósfera inigualable. Se trata de uno de los pocos terrenos de juego de la competición en la que un equipo de NFL (Seattle Seahawks) y otro de soccer comparten localía, ya que ambos pertenecen al mismo dueño. Se le conoce como uno de los estadios más ruidoso del deporte profesional de los Estados Unidos, gracias a una afición incansable y que constantemente apoya a sus equipos, con un referente como ‘The Green Hell’. Este ambiente y la buena entrada, temporada tras temporada, es lo que permite a Sounders mantener el Link Field como ‘hogar’ y no haya tenido que construir un nuevo estadio. Característico en el estadio es también ver dos llamaradas en la portería que los locales anotan un gol. Una manera de simbolizar el ambiente que se vive en los partidos.

Se construyó como parte de la modernización del equipo de fútbol americano de los Seahawks, que desde la década de los setenta disputaban sus encuentros en un estadio obsoleto. Abrió sus puertas para la temporada 2002 de la NFL con un aforo para 67.00 espectadores para partidos de los Seahawks, pudiéndose aumentar el mismo hasta los 72.000 en algunos eventos. Para los encuentros de soccer la capacidad disminuye de manera oficial hasta los 38.000, aunque el apoyo al equipo hace que se tengan que habilitar algún graderío más. En 2011, la empresa de comunicaciones ‘LinkField’ adquirió los derechos para dar el nombre al estadio para los siguientes 15 años.

Una temporada más el estadio de Seattle ha sido el que mejor marca de asistencia media a obtenido, gracias sobre todo a una capacidad más amplia que el resto de los estadios de la competición. Con un promedio de 40.040 espectadores por partido, presenció su mejor entrada el día de la MLS Cup ante Toronto FC con 69.274 espectadores. La entrada con menos aficionados se dio en siete encuentros, alcanzando los 37.722 espectadores.

Mascota

Como su propia historia cuenta, Sammy the Sounder llegó el pasado año tras un tiempo explorando el estrecho de Puget y el océano Pacífico para convertirse en el mejor fan de los Sounders FC. Esta afable orca es descendiente de la primera orca aficionada al soccer de aquellos años 70. Durante la off season, Sammy acude a los Training Camp de la academia del equipo en los que se entrena como guardameta.

Está muy involucrado en las acciones que el equipo lleva a cabo con la Comunidad, entre las que se encuentra una de sus favoritas, acudir a los partidos con Forever Green Kids Club. También puede vérsele participando en partidos y acudiendo con balones a los niños del área de Seattle con la RAVE Fundation.

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L Chicago Fire SC 18 L New York City FC 2 L Columbus Crew SC 19 L Minnesota United FC 3 V Houston Dynamo 20 V New York Red Bulls 4 L FC Dallas 21 V Atlanta United FC 5 V Nashville SC 22 V Toronto FC 6 L Vancouver Whitecaps FC 23 L Houston Dynamo 7 V Real Salt Lake 24 L Los Angeles FC 8 L DC United 25 V Los Angeles FC 9 L Colorado Rapids 26 L Sporting Kansas City 10 V San Jose Earhtquakes 27 V Minnesota United FC 11 V Portland Timbers 28 L Portland Timbers 12 V Sporting Kansas City 29 V Inter Miami CF 13 L Montreal Impact 30 L Los Angeles Galaxy 14 L Real Salt Lake 31 L San Jose Earthquakes 15 V Vancouver Whitecaps FC 32 V FC Dallas 16 V New England Revolution 33 V Colorado Rapids 17 V Los Angeles Galaxy 34 L Nashville SC

Rivalidades

Cascadia Cup

En la zona de Cascadia se vive una de las rivalidades más importantes del soccer, no sólo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Seattle Sounders es uno de esos equipos que disputa la conocida como Cascadia Cup en la que durante la temporada regular se enfrenta a otros dos rivales como Portland Timbers y Vancouver Whitecaps FC. Sin embargo, es contra los primeros con quienes los encuentros disputados se convierten en auténticas finales y partidos en los que la tensión se puede ver desde el terreno de juego hasta las gradas. Desde que iniciase esta rivalidad, los Sounders han sido los que más títulos han logrado con seis trofeos, dos cuando todos jugaban en la USL y cuatro desde que se iniciaron en la MLS, convirtiéndose en el más exitoso de la actualidad.

Fechas: 18/04/20 (VAN), 17/05/20 (POR), 13/06/20 (VAN) y 22/08/20 (POR).

Jugadores de Seattle levantan la Cascadia Cup (oursportscentral.com)

Heritage Cup

Allá por la década de los años setenta una rivalidad aparecía en el joven soccer estadounidense. La Heritage Cup que enfrentaba a Seattle Sounders con San Jose Earthquakes en la desaparecida Nort American Soccer League (NASL), continúa a día de hoy, aunque hubo un tiempo en el que ambos equipos no la disputaron. Cuando los Sounders llegaron a la MLS, aficionados de ambos equipos decidieron recrear la rivalidad y volver a disputar estos encuentros. Han sido siete ocasiones las que el conjunto de ‘Emerald City’ ha logrado llevarse este trofeo a sus vitrinas, siendo el último de ellos el pasado año.

Fechas: 13/05/20 y 16/09/20.

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2015 4º Oeste, 6º Total 15-13-6 Semifinales Conferencia (FC Dallas 3-3)* Cuarta Ronda Cuartos de Final 2016 4º Oeste, 7º Total 14-14-6 Campeón MLS Cup (Toronto FC 0-0 (5-4)) Cuartos De Final Cuartos de Final 2017 2º Oeste, 7º Total 14-9-11 Finalista MLS Cup (Toronto FC 0-2) Cuarta Ronda No se clasificó 2018 2º Oeste, 3º Total 18-11-5 Semifinales Conferencia (Portland Timbers 4-4 (2-4)) Cuarta Ronda Cuartos de Final 2019 2º Oeste, 4º Total 16-10-8 Campeón MLS Cup (Toronto FC 3-1) Cuarta Ronda No se clasificó

*Ganador por penaltis