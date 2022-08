Previa Chelsea vs Tottenham: Conte 'is back'

El primer gran plato que sirve la temporada 2022/23 de la Premier League es uno de los derbis más apetecibles del fútbol inglés. Un Chelsea en reconstrucción y un Tottenham en auge buscarán luchar por llevarse algo más que tres puntos.

Dudas y firmeza

La era Todd Boehly ha empezado. Los Blues han desembolsado grandes cantidades con el objetivo de no retroceder en un proyecto que nació con Roman Abramovich. Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka y Marc Cucurella, además de Armando Broja y Conor Gallagher, que vuelven de cesión, son los refuerzos que aspiran a levantar a un nuevo Chelsea.

Los hombres de Thomas Tuchel lograron la victoria en un estreno sin más luces que sombras. Un ajustado 1-0 frente al Everton bastó, pero no contentó a la afición. El férreo bloque que implantó Frank Lampard fue difícil de romper, de ahí que el triunfo llegase desde los once metros.

Fuente: Getty Images

Cuesta arriba y sin pausa

El Tottenham Hotspur ha salido como uno de los mejores reforzados de este mercado de fichajes. Y no es para menos. El proyecto es ambicioso, algo que parecía haber desaparecido estos últimos años, y la ilusión con Conte es enorme. Fichajes como Perišić, Lenglet, Spence o Bissouma vienen para potenciar varias parcelas del campo y conseguir títulos.

Su estreno en la Premier League 22/23 demuestra sus intenciones. Una contundente victoria frente al Southampton por 4-1, con Dejan Kulusevski como principal estrella, los coloca líderes y en busca de prolongar su estado de gracia.

Fuente: Getty Images

Antecedentes

Los dos clubes londinenses se han visto las caras un total de 169 veces. El 17 de diciembre de 1909 se registró el primer choque entre ambos, con una victoria a favor de los Blues por 2-1 en la jornada 18 de la Premier League 1909/10. De esos 169 partidos, la balanza se decanta a favor de los locales. El Chelsea ha logrado 75 victorias por las 52 del Tottenham, mientras que el empate ha reinado en 42 ocasiones.

Los Spurs buscarán romper una sequía sin ganar contra su vecino que lleva vigente desde el 29 de septiembre de 2020, donde se impusieron en octavos de final de la EFL Cup en la tanda de penaltis gracias al fallo de Mason Mount. En ese instante, José Mourinho y Frank Lampard eran los técnicos de ambos clubes. Desde ese encuentro han sido cinco victorias y dos empates a favor del Chelsea.

Árbitro del encuentro

El colegiado encargado de dirigir el choque será Anthony Taylor. El inglés estará acompañado de Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes, mientras que Peter Bankes será el cuarto árbitro. En la sala del VAR estará presente Mike Dean junto a Mark Scholes como asistente.

Taylor disputará su 14ª temporada como árbitro profesional en la máxima categoría del fútbol inglés. Este derbi londinense supone su partido número 646, según Transfermarkt, desde su debut oficial en el curso 2006/07. Como dato, ha llegado incluso a arbitrar en Japón y en la cuarta división de Suiza.

Fuente: Getty Images

Posibles alineaciones

Lo más probable es que ambos entrenadores no arriesguen con el once. En el Chelsea surge la duda en dos zonas: en primer lugar, si Cucurella se impondrá a un Chilwell que no llega en un estado físico pleno; en segundo lugar, si Kovačić entrará por Kanté/Jorginho como apoyo a la hora de romper la primera línea de presión.

- Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta (C.), Thiago Silva, Koulibaly; Reece James, Kanté, Jorginho, Ben Chilwell; Mason Mount, Raheem Sterling; Kai Havertz.

Por su parte, los Spurs tampoco desvarían en dilemas. La duda coincide en el flanco izquierdo, donde la buena actuación de Sessegnon en la primera jornada impide saber si Perišić tendrá un hueco como titular, porque todo indica que Lenglet, Bissouma y Spence no saldrán desde el inicio.

- Tottenham (3-4-2-1): Hugo Lloris (C.); Romero, Eric Dier, Ben Davies; Emerson, Bentancur, Højbjerg, Perišić; Dejan Kulusevski, Son Heung-min; Harry Kane.