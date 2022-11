Chelsea ganó el grupo E

El Chelsea perdió 4-1 ante el Brighton en la Premier League, tras aquel duro mazazo, ahora se enfocará en la última jornada del grupo E. Los ‘Blues’ quieren recuperar la confianza en último partido de la fase de grupos de la Champions en Londres. Graham Potter buscará reencontrarse con la victoria.

Desarrollo del partido

Los ‘Blues’ tomaron el protagonismo desde el arranque, Graham Potter estaba pensativo en el banquillo. El Dinamo de Zagreb no pudo salir del asedio táctico del Chelsea, Mount se asoció con Chalobah. El conjunto croata estaba en aprietos, en simultáneo, Milan empata sin goles ante el Salzburgo. Sterling no pudo rematar con comodidad en cuatro minutos. La primera parte fue de dominio inglés, el grupo E estaba de infarto.

El Chelsea ejerció una presión intensa en las salidas croatas, falta de Aubameyang. Tiro libre para el Dinamo de Zagreb. Havertz se asoció con el gabonés, falta de Zakaria en siete minutos. Petkovic sorprendió, 0-1, tremendo mazazo en Londres. Graham Potter estaba molesto tras tremendo error, un error en salida de Azpilicueta cambió todo.

El conjunto croata parcialmente dio el golpe en la última jornada del grupo E, aunque no le alcanzaba para tentar la plaza de la Europa League. Chelsea estaba obligado a remontar en 10 minutos, pese a ya estar clasificado a los octavos de final. Potter buscaba variantes, su planteamiento estratégico no resultó.

El Chelsea estaba en apuros por ahora suma otra dura derrota, el conjunto croata fue más directo y apostó por contraataque como as bajo la manga en 13 minutos. Havertz no se sintió cómodo y no recibió asistencias en el área rival. El Milan supera por la mínima al Salzburgo y momentáneamente se afianza en el segundo lugar del grupo E.

El Dinamo de Zagreb le dejó la responsabilidad a su similar inglés, Sterling erró una gran ocasión tras una asistencia de Havertz. Los ‘Blues’ necesitan reaccionar en medio de una mala racha futbolísticas. El experimentado delantero inglés empató en 18 minutos, 1-1. El conjunto croata no supo sostener la ventaja.

A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, el Chelsea pudo reponerse en un partido bravo. En 28 minutos de juego, el partido estaba para cualquiera de los dos. Lateral para el Chelsea, Azpilicueta ejecutó el mismo. Sterling erró otra clara ocasión, los ‘Blues’ por poco anotan el segundo tanto. Zakaria remontó, 2-1 en 30 minutos. Tras 45 minutos disputado, se añadió un minuto.

Segunda parte

El Dinamo de Zagreb volvió más decidido en 46 minutos, Jorginho anticipó. Falta de Sterling. Tiro libre para los croatas. Aubameyang se asoció con Sterling. En 49 minutos, la segunda parte fue bastante intensa. El Chelsea por momentos sufrió con algunos balones largos, Chalobah salvó a los ‘Blues’. Graham Potter estaba pensativo en el banquillo, el Milan gana 2-0 al Salzburgo. La última jornada del grupo E tuvo un desenlace de película.

Zakaria se asoció con Havertz, el Chelsea tuvo algunas complicaciones en 51 minutos. Los ‘Blues’ no pueden cerrar el partido. Aubameyang remató y el travesaño se lo negó. Se salvó el Dinamo de Zagreb. Havertz fue interceptado, los croatas caminaban defensivamente al borde de la cornisa en 52 minutos.

El conjunto croata no pudo salir del asedio táctico del Chelsea en 54 minutos. Aubameyang fue el punto más alto, los ‘Blues’ intentaron por todos los medios liquidar el partido. Havertz cabeceó y por poco anota el tercero. El Dinamo de Zagreb estaban en jaque en 57 minutos.

El Milan goleó 4-0 al Salzburgo, con este resultado los ‘Blues’ ganaran el grupo E. Saque de esquina para el Chelsea en 62 minutos. El Dinamo estaba en serios problemas, eliminado de todo. Chelsea y Milan siguen en carrera, Salzburgo será transferido a la Europa League. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.