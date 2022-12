Análisis post partido Argentina vs Croacia: ¡Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!

Argentina y Croacia acudían a la cita los dos tras haber ganado sus partidos de cuartos de final en penaltis contra Países Bajos y Brasil respectivamente lo que supondría que ambas selecciones podrían mostrar algo de cansancio.

Scaloni apostó esta vez por un 4-4-2, cambió de sistema de juego, ya que contra Países Bajos optó por un 3-5-2, salió entonces en estas semifinales con el ‘Dibu’ Martínez en portería, jugador muy importante en la tanda de penaltis de los cuartos de final, en la defensa jugarían Nahuel Molina en el lateral derecho, formando pareja de centrales estarían el ‘Cuti’ Romero, con Otamendi y en lateral izquierdo Tagliafico, en el medio del campo Rodrigo De Paul, Paredes, Enzo Fernández y una de las grandes revelaciones del campeonato, Mac Allister, en el ataque formarían ataque la ya conocida pareja argentina, Julián Álvarez, acompañando a Leo Messi. Scaloni sólo cambió un jugador en el once con respecto al partidos de cuartos de final, éste fue el lateral zurdo donde Tagliafico sustituyó a Acuña.

Por parte de la selección de Zlatko Dalic acudían a la cita con la ilusión de poder meterse en su segunda final consecutiva de un Mundial, habiendo perdido la final del Mundial de Rusia frente a Francia, para este partido el seleccionador croata siguió apostando tanto por el mismo sistema como por los mismos jugadores que habían jugado en cuartos de final frente a Brasil. El 4-3-3 que tan bien había funcionado hasta este momento, estaba formado por Livakovic en portería, con la defensa formada por Sosa, Gvardiol, Lovren y Juranovic, el centro del campo que también había sido el mismo durante prácticamente todo el mundial, Modric, Kovacic y Brozovic, para formar en ataque con Pasalic, Kramaric y Perisic.

El partido tuvo fases en la primera parte en la que Croacia generaba, pero no conseguía llegar a la portería defendida por Emiliano Martínez, sin embargo Argentina mostraba una gran efectividad en sus llegadas, una fue el penalti de Julián Álvarez, muy discutido en el conjunto croata. Luka Modric en sus declaraciones después del partido analizó la derrota y exclamó que para él el penalti que Daniele Orsato había pitado sobre Julián Álvarez no era, pero el árbitro no dudó ni un instante en pitarlo, hay dudas de si Julián Álvarez podría haber continuado la jugada después del toque a la pelota antes de ser arrollado por Livakovic, el caso es que el penalti fue pitado y Messi lo transformó.

Los sistemas de juego no cambiaron aunque en el campo el equipo argentino en ataque jugaban con un 4-4-1-1, con Messi de enganche, jugador que venía a recibir para poder inventar, como en la jugada del tercer gol, el que recibe la pelota en el centro del campo y hace una jugada individual que acabaría con el gol de Julián Álvarez.

Los cambios en el equipo croata tras el descanso daban algo de esperanza de poder hacer un gol rápido que los metiese de lleno en el partido y por qué no empatar el partido, pero no fructificaron y en el minuto 69 Julián Álvarez anotaría el tercer gol que ponía prácticamente imposible el partido para los croatas.

Argentina aprovechó así para dar minutos a jugadores que no habían debutado en este Mundial, por ejemplo el jugador de la Roma, Paulo Dybala, que tras estar haciendo una gran temporada en la Serie A, no había gozado de ninguna oportunidad en este Mundial, así como el delantero del Atlético de Madrid, Ángel Correa y el jugador del Villarreal Juan Foyth.

Los jugadores más determinantes del partido fueron tanto Messi como Julián Álvarez, el primero de ellos no nos sorprende ya, anotó el primer gol del partido y asistió en el tercer gol, curiosamente el gol que anotó Messi lo provocaría Julián Álvarez, el segundo y el tercero tuvieron el nombre también del delantero del Manchester City, asistiendo Messi en el tercero. En definitiva, los dos delanteros argentinos se echaron el equipo a las espaldas y supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron para meter a Argentina en segunda final mundialista en los últimos tres mundiales.