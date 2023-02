El Chelsea sigue sin dar con la tecla

Tras el gran desembolso en el mercado de fichajes, con las llegadas de Badiashile, Joao Félix, Madueke, Enzo Fernández y Mudryk, el Chelsea volvió a Stamford Bridge para enfrentarse a un Fulham que ocupa la séptima plaza de la Premier League. Con todos los antecedentes, los de Graham Potter se vieron obligados a ganar sí o sí para escalar puestos. La gran novedad de los blues fue el regreso de Reece James y el debut oficial de Enzo Fernández, el jugador más caro de la historia del fútbol inglés. Además, volvió un viejo conocido a casa como es Willian Borges.

El Chelsea comenzó con buen pie el inicio del partido, con buenas conexiones entre Mudryk y Mount. Los centros de Ziyech a Mudryk también fueron una constante en el manual de instrucciones de Potter. El Fulham respondió con dos contragolpes: uno de ellos tuvo de protagonista a Robinson, que realizó un gran despliegue por el costado izquierdo. El lateral se fue de Ziyech y James, pero no tuvo más metros para concretar el centro.

La jugada más peligrosa de los primeros minutos la tuvo el Chelsea. Fue producto de un gran pase aéreo de Thiago Silva a Havertz. El alemán intentó optar por un golpe acrobático, pero Leno estuvo presente bajo palos. Sin embargo, la más clara y peligrosa fue de las botas de Andreas Pereira con un disparo potente, que detuvo un impecable Kepa Arrizabalaga. Mientras tanto en el área de los blues, el duelo Badiashile y Mitrovic pareció un constante choque de trenes. El defensa de los blues ganó casi todos los duelos, y parece que le tomó el gusto a la Premier.

Havertz tuvo una ocasión clarísima, en el minuto 31, tras de un pase milimétrico de Mount. El nueve de los blue se lanzó con todo por el balón, pero le despistó el defensa Ream. Havertz la volvió a tener un minuto más tarde, pero su zurdazo se fue lejos del palo contrario de Bernd Leno. El Fulham volvió a insistir, pero esta vez desde la banda un eléctrico Kenny Tete. Todo el peligro de los cottagers vino desde la banda del lateral neerlandés. Pese a la posesión de balón del Chelsea, el Fulham enseñó sus dientes, se sintió cómodo y se anticipó a las pérdidas de los locales.

Potter optó por la primera sustitución en la segunda parte: salió Mudryk e ingresó en su sitio Madueke, otro fichaje millonario de los blues. Por su parte, el portugués Marco Silva no movió ninguna de sus fichas. De hecho, su equipo entró con más comodidad al césped de Stamford Bridge. Willian avisó a los veinte segundos de partido con un tiro cruzado. Aunque los visitantes estuvieron a punto de quedarse con diez en el campo, tras una entrada arriesgada de Andreas Pereira sobre Cucurella. El Fulham finalmente se salvó de estar con una pieza menos.

A Potter no le bastó el cambio de Madueke e introdujo dos nuevas piezas al campo: salieron James y Ziyech y entraron Azpilicueta y Sterling. El Fulham avisó desde fuera del área con un disparo desviado del portugués Palhinha. Gallagher cometió una falta y ya es su quinta amarilla en Premier, aunque no acarrea la suspensión porque la Premier tiene otra norma diferente. Gallagher superó el umbral de partidos para no ser suspendido.

Blues y cottagers siguieron apretando. La recompensa fue una ocasión para cada equipo: Mitrovic intentó lo imposible con un disparo desde muy lejos. Kepa estuvo nuevamente fenomenal. Y en el minuto 71 de partido, el debutante Enzo Fernández lo intentó con un disparo ligero desde fuera del área, y posteriormente en el minuto 78, Gallagher estuvo cerca de hacer el primero para el Chelsea. Sin embargo, la más clara del partido fue del recién incorporado Fofana, regateó a Leno y a Diop, pero su disparo lo detuvo Ream.

Reapareció Ben Chilwell después de tres meses de baja, ovacionado por la afición, ocupó la banda izquierda para dar una marcha más al Chelsea. En el otro banquillo también se realizaron cambios: Willian -ovacionado por todo Stamford Bridge- salió por Wilson. También entro el israelí Salomon por el jamaicano Decordova-Reid para ocupar la banda

El Chelsea, muy desesperado, tuvo su última ocasión mediante Sterling, pero Leno atajó muy bien el balón. No hubo opción para una última más. El colegiado Stuart Attwell señaló el final del partido. Con este empate el Fulham avanza a la sexta posición de la tabla, mientras que el Chelsea sigue sin dar con la tecla pese a la gran inversión en fichajes.