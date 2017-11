Previa Leverkusen - Leipzig: a mantenerse cerca del Bayern

Google Plus

Encuentro de la campaña anterior ! Foto: Bayer04.de

Luego de un descanso obligado por los últimos encuentros internacionales de este 2017, vuelve la Bundesliga con partidos muy emocionantes. El Borussia Dortmund abrió la jornada 12 ante el Stuttgart y el Bayer Leverkusen hará lo propio ante el RB Leipzig que se verán las caras en el BayArena. Dos equipos con realidades distintas, el Leverkusen por su lado busca meterse de lleno por la lucha en los puestos de Europa para la próxima campaña, mientras que el RB Leipzig espera mantenerle el paso al Bayern Munich para evitar que se escape y la Bundesliga desde ya sea un trámite para los dirigidos por Heynckes.

Antecedentes

Estos equipos se enfrentaron la temporada pasada por primera vez en su historia en Bundesliga, ambos encuentros fueron favorables al Leipzig, 3-2 jugando de visitantes en el BayArena y 1-0 cuando les tocó recibir al Leverkusen en el Red Bull Arena. Orban se encargó de marcar par de goles en esos dos encuentros de la campaña anterior.

Como llegan

El Leipzig llega con altibajos, luego de perder dos encuentros seguidos ante el Bayern Munich y uno ante el FC Porto por UEFA Champions League, en la soguiente jornada logró volver a la senda de la victoria, derrotando al Hannover 96 por 2-1, un partido que tuvieron que remontar luego de un gol de Jonathas, Poulsen y Werner se encargaron de dar una alegría a sus fanáticos, manteniéndose a cuatro puntos del líder.

Por su parte, el Leverkusen, viene de dos empates y dos victorias en sus últimos cuatro partidos en Bundesliga, mostrando una clara mejora, respecto a la imagen mostrada en las primeras fechas. Los dirigidos por Herrlich aprovecharon este parón de selecciones para jugar un partido amistoso ante el Duisburg el cual finalizó igualado a tres tantos por lado.

Declaraciones previas

Durante la rueda de prensa a la que asistió Ralph Hasenhuttl se respiró un ambiente de buen humor, el entrenador estaba contento por los buenos resultados que obtuvieron sus pupilos en sus encuentros internacionales, como es el caso de Poulsen y Forsberg que lograron su clasificación al mundial de Rusia 2018.

El director técnico admitió en Rueda de prensa que a pesar que el partido ante el Leverkusen es muy importante, ya se encuentra pensando en su próximo rival en UEFA Champions League, el entrenador sabe que su equipo debe ir a Mónaco a conseguir los tres puntos para mantenerse con opciones de clasificarse a octavos. Referente a este encuentro, Hasenhuttl afirmó que "Leverkusen tiene una idea similar del fútbol como mi equipo. Buscan soluciones futbolísticas y se posicionan de manera similar" además también piensa que el encuentro se definirá por pequeñas cosas.

Ralph Hasenhuttl en rueda de prensa | Foto: twitter @dierotenbullen

Por su parte Herrlich aprovechó la oportunidad para halagar a uno de sus jugadores, Jonathan Tah, indicando que: "Me alegra que pueda entrenar a un jugador como Tah" esto por la actual polémica donde sitúan al joven central en la órbita del FC Barcelona, pero el entrenador aseveró que: "Su concentración y su identificación están de lleno con el Bayer. Es un personaje absolutamente limpio, que está en plena forma para el equipo", intentando salir de esa pregunta incómoda a la que también indicó que estaba fuera de contexto. Otra de las informaciones importantes que dijo Herrlich en rueda de prensa, es que no van a arriesgar con Sven Bender por lo que no estará presente ante el Leipzig luego de el problema que presentó en dos de sus costillas en el encuentro ante el Augsburgo.

Colegiado Harm Osmers

El arbitro seleccionado para este encuentro es el joven alemán de 32 años Harm Osmers, desde el 2016 fue ascendido a la 1.Bundesliga. Esta temporada ha arbitrado cuatro encuentros. Durante la segunda fecha del campeonato, llevó las acciones del partido entre Bayer Leverkusen y Hoffenheim que finalizó con empate a 2, sacando 4 tarjetas amarillas. En total ha sacado 12 tarjetas amarillas y ha pitado un penal. Como dato curioso se puede decir que de sus cuatro encuentros de esta campaña, tres de ellos han quedado en empate.

Posibles Onces

Fuente: Lapizarradelmister.es

En los bancos

Bayer 04 Leverkusen:

Lomb (Portero), Henrichs, Jedvaj, Ramalho, Bellarabi, Frey, Kohr, Yurchenko, Alario, Kießling, Mehmedi, Pohjanpalo



RB Leipzig:

Coltorti (Portero), Compper, Klostermann, Konaté, Schmitz, Bruma, Demme, D. Kaiser, Laimer, Augustin, Palacios Martinez

Bajas por lesión

El único jugador que se pierde este partido, es el defensa Sven Bender que tras su problemas de costillas en el partido ante el Ausgburgo, decide el entrenador dejarlo fuera de la convocatoria y guardarlo para el partido entre semana para que llegue con más tiempo de recuperación, a pesar que el personal médico le dio el alta para jugar ante el Leipzig.