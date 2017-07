Donnarumma aplaza su futuro hasta después del europeo sub-21

Google Plus

Donnarumma "volando" en San Siro / Foto: Web oficial Ac Milán

El meta italiano salió a rueda de prensa con el entrenador de Italia sub-21 Di Biagio, que no quería a Gianluigi dando declaraciones. Lo primero que dijo el joven portero fue que no podía responder a ninguna pregunta sobre el Milán y su futuro en el conjunto transalpino.

La primera pregunta fue que si estaba tranquilo de cara a jugar una semifinal contra una de las favoritas para llevarse este campeonato europeo. Donnarumma respondió. "Estoy tranquilo, vine aquí sólo para que supieseis que todos estamos pensamos en el partido contra España, mi futuro lo decidiré al término del campeonato". Estas son las declaraciones del meta italiano antes de enfrentarse a España. Una manera de tranquilizar a los aficionados de la azzurra de cara a las semifinales.

También habló sobre el partido que Italia perdió ante la República Checa y las críticas recibidas por su flojo partido. Le preguntaron que si había tenido tiempo de pensar en el partido contra Chequia y respondió: "No tuvimos tiempo para pensarlo, pero el míster me picó con alguna cosa...". Di Biagio controló en todo momento la rueda de prensa para que los periodistas no lanzasen ninguna pregunta sobre el futuro del portero más prometedor del panorama futbolístico actual.

Y mientras en las oficinas rossoneri han marcado el día 3 de julio como fecha fin para finiquitar este asunto. El consejero del Milán, Marco Fassone, dijo estas palabras. "Estamos todavía aquí, a la espera, no muy larga, de una serie de cosas. Estamos trabajando para llegar al 3 de julio, con alguna certeza". Palabras que sumergen de nerviosismo a los aficionados rossoneri de cara a ver a una de las mayores promesas bajo los palos del momento.

De este modo, el 3 de julio podría haber una solución definitiva al futuro inmediato del portero. Sus opciones son seguir en el Milán la temporada que le queda y salir gratis en 2018, fichar ya por otro club o renovar su contrato, algo que parece imposible.