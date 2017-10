'Decision Day': hagan juego

Foto: mlssoccer.com

Llega uno de los días más esperados. Una de las semanas marcadas en rojo en el calendario de las franquicias y los aficionados al 'soccer'. Es el momento de cerrar una temporada regular que dio comienzo hace poco más de siete meses. Con el 'Decision Day' se decidirán todos las últimas plazas que todavía quedan sin adjudicarse un dueño. Los 22 combatientes se enfrentarán de forma simultánea el próximo domingo 22 de octubre a las 22:00 (hora peninsular).

En la Conferencia Este los boletos para los Playoff's ya han sido repartidos: Toronto FC, New York City FC, Chicago Fire, Atlanta United, Columbus Crew y New York Red Bulls. No obstante, con los Reds ya campeones de la Supporters' Shield, sigue sin decidirse la segunda plaza (acceso directo a semifinales), al igual que el orden del tercer, cuarto y quinto puesto.

Por otro lado, en la Conferencia Oeste la situación parece aún más abierta. Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Houston Dynamo se pelean por los dos primeros puestos; San Jose Earthquakes, FC Dallas y Real Salt Lake se disputarán el último billete para la postemporada.

Atlanta United - Toronto FC

En su primera temporada, la franquicia comandada por el 'Tata' Martino se ha convertido en uno de los grandes favoritos para llevarse la MLS Cup. No obstante, sus posibilidades podrían variar en función de su posición. Ahora mismo, son 5º con 54 puntos, con aspiraciones a poder hacerse con la segunda plaza y acceder de forma directa a las semifinales de Conferencia. Para ello tendrán que batir a Toronto, quien dos semanas atrás conquistó su primera Supporters' Shield de su historia. Se espera que Greg Vanney siga haciendo rotaciones y reservando sus mejores bazas para los duelos claves del futuro. Aunque en el horizonte tengan la oportunidad de batir el récord de mayor puntuación registrada en la MLS (LA Galaxy en 1998). Les vale con puntuar. Se espera un nuevo 'llenazo' en el Mercedes-Benz Stadium.

el 'Tito' Villalba en el último enfrentamiento ante Toronto. / Foto: news.cn

New York City FC - Columbus Crew

Los citizens dependen de sí mismos para ser quienes obtengan el último cupo para entrar en las semifinales, algo que les descargaría de más partidos (cansancio, lesiones posibles...). Enfrente, una franquicia que se ha visto inmersa en una semana de gran revuelo. Saltó la 'bomba' cuando el club comunicó de forma oficial la decisión de su propietario, Anthony Precourt, de trasladar el club a la ciudad de Austin, todo esto en el caso de no llegar a un acuerdo para la construcción de un nuevo estadio. En lo deportivo, The Crew también tiene un mínimo porcentaje de posibilidades de alcanzar ese segundo puesto, por lo que será un auténtico duelo directo. Eso sí, los de -hasta entonces- Ohio, aunque consigan un triunfo, deberán de estar pendientes de lo que hagan Chicago Fire y Atlanta United.

Houston Dynamo - Chicago Fire

Con ambas franquicias ya clasificadas para los Playoff's, sus deseos pasan por conseguir un puesto lo más alto posible, lo cual incluye sí o sí mayores ventajas que sus rivales. En el caso de los 'naranjas' (son 5º), en su abanico de oportunidades está la de subir hasta la 2ª, a pesar de que es algo remoto (tienen que 'pinchar' tres equipos: Portland Timbers, Seattle Sounders y Sporting Kansas City). En el lado contrario, The Fire tiene el mismo 'blanco', aunque con mayores posibilidades. Están en la 3ª plaza (a uno de New York City FC), por tanto, ganar o puntuar y rezar que el City no sume. Además, Nemanja Nikolić (24 goles) tratará de alzarse con la Bota de Oro.

Portland Timbers - Vancouver Whitecaps

Con permiso del resto de la jornada, este es sin duda el 'partidazo'. Ambos de la región de Cascadia (con, por cierto, la copa en juego). Dos grandes rivales. Los Caps, primeros con 52 puntos. Los Timbers, segundos con 50 unidades. En juego la cabeza de la Conferencia Oeste. A los canadienses les vale incluso el empate. Mientras que a los del estado de Oregón solamente les entra en sus planes la victoria. Por lo que no solamente se jugará en el Providence Park, también tendrán un ojo puesto a Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Houston Dynamo. En los locales, Diego Valeri (21 tantos) intentará dar caza al húngaro e imponerse por el título de máximo anotador de la MLS.

La tensión de la Cascadia Cup reflejada en una imagen. / Foto: gettyimages

Seattle Sounders - Colorado Rapids

El conjunto esmeralda luchará hasta el final por conseguir una plaza (1ª o 2ª) y meterse directamente en las semifinales. De ganar, sería muy probable que se metiesen en la pomada, debido al duelo directo que mantendrán entre Vancouver y Portland. Los vigentes campeones recibirán en el CenturyLink Field a unos decepcionantes Colorado Rapids. La franquicia de las 'Montañas Rocosas' han hecho una temporada para el olvido. De quedar en el segundo puesto el año pasado, a ser 10º e intentar no ser colistas. Con tres partidos sin saborear la derrota (dos victorias y un empate), querrán cerrar la Regular Season con un nuevo triunfo.

Real Salt Lake - Sporting Kansas City

Otro de los duelos que despertará un gran interés en el aficionado al 'soccer'. En un lado, los Claret and Cobalt se juegan su última carta para entrar en los Playoff's. Tras su pésimo arranque, llegó Mike Petke para realizar una magnífica remontada y plantarse con aspiraciones a la postemporada. Algo que no será sencillo, ya que no dependen de ellos (son 8º), y se tendrán que medir ante unos Wizards que queman sus naves para alcanzar el 2º puesto en la Conferencia Oeste y evitar la siempre complicada ronda de Knockout. Pero, al igual que sus homólogos, tampoco estará en sus manos, por lo que debería de ganar y esperar a recibir buenas noticias.

San Jose Earthquakes - Minnesota United

La franquicia californiana de los Quakes son los que mejor están situados para obtener el último billete de Playoff's que sirven en la Conferencia Oeste. Sextos con 43 puntos, recibirán en el Avaya Stadium a unos Minnesota United con nada en juego. Con una victoria, los locales se asegurarían la plaza, cinco años después ausentes en la postemporada de la Major League Soccer. Por contra, los loons buscarán un triunfo para despedirse con buen sabor de boca de su primera campaña en la liga, algo agridulce después del mal inicio, el cual les penalizó a pesar de realizar una positiva segunda mitad de curso.

Escena de la última vez que se cruzaron 'Quakes' y 'Loons'. / Foto: SJEarthquakes.com

FC Dallas - Los Ángeles Galaxy

Tan solo un año después de conquistar la Supporters' Shield, los Cowboys se aferran a sus últimos cartuchos por acceder a los Playoff's. Deben de ganar (aunque un empate les podría valer en el caso de que perdiese San Jose y no ganase Real Salt Lake) para alcanzar la 6ª y ansiada plaza. Una situación a la que se han visto abocados tras cosechar la friolera de un único partido ganado en los últimos 14 partidos. No obstante, su rival será LA Galaxy, colistas de la Conferencia Oeste. La franquicia galáctica tendrá que hacer un borrón y cuenta nueva después de realizar una de sus peores temporadas en su historia. La destitución de Curt Onalfo y la postrera llegada de Sigi Schmid no mejoraron sus números. Tres encuentros sin perder, y en este último buscará un triunfo con el que abandonar el farolillo rojo.

DC United - New York Red Bulls

Pocos alicientes hay para un partido en el que todo está decidido para ambos equipos. Sin embargo, hay algo especial. Es el momento de la despedida. DC United, colistas de la Conferencia Este pase lo que pase, se muda del RFK Stadium para, ya en la próxima temporada, estrenar el que será su nueva casa: el Audi Field, con capacidad para 20.000 espectadores. En el caso del equipo 'taurino', tras sellar su 6ª plaza, es el momento de rotar para llegar lo más fresco posible a la primera ronda de la postemporada.

Montreal Impact - New England Revolution

Otro duelo de despedidas. En esta ocasión, será en el Estadio Saputo de Montreal. El emblema Patrice Bernier cuelga las botas ante los suyos en la que cosechará su partido 151 partidos, poniendo fin a su etapa como Impact con seis campañas a sus espaldas. Enfrente tendrán a un New England Revolution que se ha quedado a las puertas de los Playoff's, lastrado especialmente por su mal inicio de curso.

Philadelphia Union - Orlando City

Y por último, pero no menos importante, un último adiós. No es al fútbol, pero sí a la Major League Soccer. Kaká se marcha de Estados Unidos tras tres temporadas de lion. Es cierto que no ha mostrado el rendimiento que se esperaba, pero sí su gran compromiso cada vez que pisaba el césped. Lo hará en el Talen Energy Stadium de Philadelphia. Con nada en juego y empatados a 39 puntos, ambas franquicias intentarán alzarse con los tres unidades para quedar por encima de su rival y brindar un triunfo a sus aficionados a modo de cierre.