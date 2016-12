Anuario VAVEL 2016: FC Porto, un dragón que terminó volando alto

Google Plus

Fotomontaje VAVEL: Adria Jiménez.

Los Dragones nacieron para volar alto, para imponerse en las alturas y copar el territorio luso. Es por eso que, a la hora de analizar su desempeño a lo largo de todo este 2016, se puede decir que no será un año que quedara grabado en la retina de los portistas. La primera parte de este veinte dieciséis lo vio ubicarse en la tercera posición en la Liga NOS debido a la irregularidad futbolística y también fue testigo de su eliminación del fútbol europeo. Mientras que la segunda mitad del año lo encontró con energías renovadas, lo que lo llevó a cerrar su 2016 como segundo en la liga lusa y siendo parte de los dieciséis equipos que disputaran la fase eliminatoria de la Champions League.

El dragón y un vuelo turbulento

El veinte dieciséis de FC Porto arrancó con turbulencias para los dragones, ya que a pocos días de comenzado el año la directiva decidió destituir a Julen Lopetegui del cargo de entrenador. Las dos jornadas ligueras sin ganar, la derrota en el Alvalade ante el Sporting de Portugal y sobre todo la eliminación del equipo en Champions fueron las razones por las que, el ahora entrenador del seleccionado español, tuvo que dejar el banquillo del do Dragão.

Julen Lopetegui y José Peseiro. Fotos: Lusa y SC Braga

José Peseiro fue quien ocupó el cargo como técnico de los dragones. Sin embargo, no fue capaz de reconducir la situación deportiva, la irregular actuación en la Liga NOS -Porto terminaría ocupando el 3er puesto- y la eliminación en dieciseisavos de final en la Europa League ante Borussia Dortmund con un global de 3-0 pusieron en jaque su continuidad. Todo llevó a que, a pesar de contar con contrato para la temporada 2016-17, la entidad lusa decidiera rescindir el vínculo con Peseiro, cerrando así una campaña 2015-16 sin títulos.

Cómo entrenar a tu dragón

Para la segunda parte del año, fue Nuno Espírito Santo quién se hizo con el puesto de técnico y comenzó a entrenar a los dragones con dos objetivos muy claros: dar pelea en la liga y superar la fase de grupos de la Champions League. Para cumplir estas dos metas tan importante el ex entrenador de Valencia recurrió a jóvenes promesas como Diogo Jota, Danilo, Otávio, Óliver Torres y al joven del momento, André Silva; y los mezcló con la experiencia del gran Iker Casillas -tuvo una muy buena segunda mitad de año- y la incansable actitud de jugadores como Layún, Maxi Pereira o el mexicano Héctor Herrera.

André Silva, la promesa del fútbol portugués. Foto: Champions League.

A pesar de los altibajos sufridos, la sequía goleadora –la mayor en toda su historia- y la sorpresiva eliminación de la Taça de Portugal a manos de GD Chaves, el entrenador portista logró cerrar el año de muy buena manera, siendo segundo en la Liga NOS detrás de SL Benfica y clasificándose a los octavos de final de la Champions League luego de salir 2da en un grupo liderado por el campeón inglés, Leicester City, conjunto al que Porto supero con un contundente 5-0 en la última fecha de la fase de grupos, lo que le permitió cerrar su pase a octavos, donde enfrentará al líder y vigente campeón de la Serie A, la Juventus.

El último encuentro liguero le permitió a FC Porto sumar su decimosexto partido invicto, algo que no se registraba desde la temporada 2012/13. Además, con la victoria lograda ante GD Chaves, los dragones sumaron su quinta victoria consecutiva, algo que no se veía desde marzo de 2015.

Sin embargo, estos no son los únicos números positivos con los que el equipo de la ciudad de Porto cerró su año, ya que el conjunto de Nuno Espírito Santo no conoce la derrota en el estadio do Dragão, lugar que se ha transformado en una fortaleza a lo largo de 13 partidos. Sin lugar a duda, los dragones cierran su año 2016 volando muy alto y de mejor manera de lo que había empezado.