La 'Cultu saluda a la Segunda B

El primer domingo de verano no fue un domingo cualquiera en Durango. Bajo el prisma de una mañana soleada, el ambiente de la jornada festiva se trasladaba desde las calles habituales de la localidad vizcaína hasta las inmediaciones de Tabira, tal y como simbolizaba la simpática kalejira organizada por la hinchada del equipo local. El sonido de la charanga daba paso, ya dentro del campo, al colorido de un mosaico de cartulinas que teñían de blanco y azul la repleta tribuna duranguesa. En el palco, secundado por un elenco de personalidades entre las que descollaba la figura del lehendakari Urkullu. El presidente de la entidad, Jon Andoni Bengoetxea, contemplaba con satisfacción las evoluciones de un partido que se puso de cara en el primer tiempo y que, no sin sobresaltos, terminaba por hacer estallar la emoción contenida de un pueblo identificado con su equipo.

Fiesta en Tabira (fuente JB Monterrey)

Los valores de un proyecto

Transcurridas casi 24 horas desde el pitido final de alivio, las palabras de Joseba Arana aún desprenden el eco de las emociones vividas en el Duranguesado. Hijo de un antiguo jugador de la Cultural, él sabe muy bien lo que significa para el club el logro conseguido; “Siempre hemos dicho que queríamos celebrar un play-off en casa, con la gente del pueblo. Aunque hemos tenido que elegir la vía más larga, la de las tres rondas, para lograrlo. Algo muy complcado pues, sea la categoría que sea, desde cadetess a Primera División, yo siempre sostengo que es menos difícil mantenerse que subir”.

Tras coordinar el fútbol base de la SD Amorebieta, hace 3 años asumía con ilusión compartida el reto que le proponía la nueva directiva entrante en Durango. "Cuando Jon Andoni me llamó para llevar la Dirección Deportiva yo le transmití que mi idea era apostar por lo que se venía haciendo desde hacía un par de años. Estamos en una localidad de 30 000 habitantes en la que tratamos de generar ilusión en el fútbol base para que nutra al primer equipo de jugadores de calidad e implicados con él, "En una localidad de 30000 habitantes, el 80% de la plantilla son de Durango o alrederedores" del 80% de la actual plantilla son de Durango o de la comarca. Aunque a alguno le parezca absurdo me gusta poner el ejemplo de por qué somos del Athletic. Por su filosofía de sólo contar con la gente de casa. Con más razón entiendo que un equipo de pueblo debe funcionar igual. No puedes dedicarte a fichar por fichar gente de fuera, y que los aficionados que acuden a Tabira no conozcan a nadie ”.

En un año redondeado con el ascenso del equipo filial y del juvenil Arana tiene muy claro el papel de la cantera en este proyecto: “Nuestro objetivo es claramente formativo; permitir el progreso de los chavales del pueblo para que crezcan en el seno del club,Y, si se da el caso, que den el salto a superiores categorías porque eso significa un motivo de satisfacción también poder decir que han pasado por nuestras filas”. La continuidad del bloque amenaza con ser la canción del verano que martillee su cabeza durante sus cortas vacaciones. “Estaré pegado al móvil en contacto permanente con el entrenador. Desde ya estamos trabajando para intentar dar continuidad la próxima campaña a este grupo. Aunque ahora entran en juego otros factores externos y no depende sólo de nosotros. Por nuestra parte confiamos en la ilusión de los jugadores en afrontar este gran momento con el equipo de su pueblo y de su comarca.".

Joseba Arana, eufórico en Tabira (fuente JB Monterrey)

La exigencia de una categoría como la Segunda B no arredra el ánimo del Director Deportivo: “Somos conscientes de que la permanencia será complicada; de hecho las dos última veces que la Cultu ascendió a 2B descendió a la siguiente campaña, así que intentaremos revertir esa racha." Y para afrontar ese reto con garantías cuentan no solo con sus jugadores sino con el apoyo demostrado de su afición: “Hemos conseguido unir al pueblo con su equipo y ahora nos toca seguir dándole motivos para que sigan a nuestro lado. El ambiente que se ha vivido en estos playoffs, sobre todo en las dos últimas eliminatorias, es digno de recordar. Ver tanta gente joven en Tabira familias enteras acudiendo a ver al equipo… Es otro motivo de satisfacción que esperamos no remita la próxima temporada con los alicientes de una categoría superior, derbis bonitos e incluso otra participación en Copa.”

Joseba también valora los elogios ajenos recibidos durante la temporada, y nos recuerda el episodio de Elche: “La historia con el Elche se generó a partir de un mensaje en nuestra cuenta oficial de Twitter en el que se comentaba que todo el pueblo de Durango no llenaría el "Nos aplaudieron en el Martínez Valero y surgió algo bonito entre Cultu y Elche" algo que les resultó simpático. Luego la gran imagen que dimos en el césped , sin amilanarnos y llegando a ser superiores en varias fases del encuentro, sirvió para que la gente de allí nos ovacionara y nos siguiera por las redes desde entonces. Un reconocimiento similar también vivimos en Écija el año pasado, o en Cuenca este playoff, algo que creo debido a que la Cultu ha demostrado que adenas de saber jugar, también sabe perder.“

Un técnico con personalidad

Coincidiendo con la llegada de la nueva directiva y dirección deportiva en la Cultural se producía el debut como entrenador del primer equipo de Igor Núñez Villanueva. “Conocí a Imanol de la Sota a través de un proyecto externo del Athletic en el que yo participaba como preparador físico y entrenador. Estábamos una amistad muy sólida, manteniendo frecuentes contactos, hasta que hace 5 años él recibió la oferta para entrenar y me propuso acompañarle a Durango como ayudante tanto de las cuestiones tácticas como del apartado físico”.

Dos años después De La Sota salía del club y la nueva directiva confiaba en mí como relevo al vástago del que fuera carismático lateral del Athletic, ‘Txato' Núñez, que se muestra así de rotundo en sus primeras valoraciones del éxito alcanzado en su corta carrera de entrenador: "Tardaremos en entender la dimensión de lo que conseguimos" Tardaremos mucho tiempo en comprender la verdadera dimensión de lo que hemos conseguido. La inmediatez de los acontecimientos te atropella, y la alegría de las celebraciones no nos permite valorar que la Cultural sólo ha ascendido a 2B cuatro veces en sus 100 años de historia, sin olvidar que hemos logrado ser campeones de un grupo de Tercera tan exigente como es el vasco 31 años después. Tanto es así que les he dicho a mis jugadores que no vivirán una temporada tan completa en ningún lugar a lo largo de su carrera.”

Un listón elevado que el técnico afincado en Llodio prefiere matizar: “Es muy difícil hacer una gran plantilla, pero más difícil aún es mantenerla. Ese será el gran reto al que nos enfrentamos para la nueva temporada.”. La dificultad que entraña lo alcanzado hasta el momento es también una de las bazas que esgrime Núñez para conflar en un buen papel en la nueva categoría: “Ascender es difícil porque no es una vía directa, y a la temporada regular se añaden de una a tres eliminatorias que desgastar mucho. Por ello me parece una prueba de fuego para demostrar que el equipo tiene los mimbres suficientes para competir en una categoría superior el próximo curso.“

Igor Núñez, el cerebro del banquillo (JB Monterrey)

Preguntado por el estilo de juego que les ha conducido al éxito , el míster apunta hacia su plantilla:. “Lo importante es que los jugadores demuestren la misma convicción que su cuerpo técnico en la idea que pretende plasmar. Desde mi experiencia previa en el fútbol base mi propuesta no ha variado un ápice. He sido futbolista antes que técnico y no hago sino aplicar lo que me habría gustado recibir de mis entrenadores. Bajó mi punto de vista los jugadores se han acercado al fútbol desde niños porque les gusta del balón, les gusta tenerlo, estar en contacto con él, y por eso creo que "Ordenar a un equipo en torno al balón te acerca al éxito" ordenar a un equipo en torno al balón te acerca al éxito. Eso sí, tiene que escoger muy bien a las personas pasta plasmar esas ideas. Otro valor añadido es buscar algún elemento que te diferencie del grupo; por ejemplo el San Fernando es un equipo que se aleja del típico patrón de juego canario y basa su fortaleza en un juego más físico, con dominio del balón parado y las segundas jugadas. Ese factor les está permitiendo destacar y rozar el ascenso estas últimas temporadas de forma análoga al rendimiento que en nuestro grupo vasco hemos obtenido con una propuesta de juego diferente a la de la inmensa mayoría de nuestros rivales.”

Tabira, fundamental

La implicación con una camiseta que llevan varias temporadas defendiendo, la cohesión lograda por el rasgo local de la mayoría de sus componentes y la identificación personal de los futbolistas con el estilo de juego del cuerpo técnico parecen las claves del vestuario durangarra, a las que Núñez añade: “La unión entre ellos, son como una cuadrilla, una familia, y eso hace mucho más fácil el trabajo y permiten que los jugadores aporten un plus en otro contexto no se daría”. Dos factores a juicio del técnico explicarían por qué ĺa suerte de la Cultural cambió este año con respecto a anteriores tentativas de ascenso: “Uno, obviamente, el haber podido jugar las dos últimas eliminatorias con la vuelta en Tabira. Para mí es clave. Ya me habría gustado que nos hubiera tocado en el sorteo jugado la vuelta en casa el año pasado ante el Écija porque me pareció decisivo. Algo que se repitió este playoff en la eliminatoria de campeones. Me daba igual el rival , sólo pedía la vuelta en casa…y nos tocó en Cuenca. "Entiendo que la ventaja radica en que a pesar de todos los informes que hoy en día puedas obtener, el verdadero conocimiento del rival se produce en la interacción sobre el campo. Y ese tiempo que se pierde por así decirlo en el conocimiento mutuo es mejor si se produce en el partido de fuera. Por otro lado tendríamos la experiencia acumulada de anteriores playoffs disputados por varios jugadores, y que a la larga les aporta esa madurez y ese carácter necesario para superar los problemas que nos ha podido deparar tanto la temporada regular como estas eliminatorias"

La celebración de un ascenso (fuente JB Monterrey)

La peculiaridad de la propuesta de juego, extraña en el contexto del fútbol vasco en general, ha podido tener detractores en los pequeños baches de este proyecto, aunque ahora callan ante los resultados obtenidos por el cuadro de Tabira: “Entiendo que haya gente que desde fuera haya cuestionado mi liderazgo, mis ideas. Pero los jugadores que vienen a la Cultural lo hacen atraídos precisanente por mi manera de ser y de pensar. Si yo cambio mi discurso y renuncio a mi estilo sería un desastre porque transmitiría las dudas a mi vestuario. Sea el camino corto o largo, nuestro estilo es innegociable y debemos ser fuertes para mantener nuestra idea hasta el extremo.”

Una confianza en sus planteamientos que ha tenido buen botón de nuestra cuando el equipo vizcaíno ha tenido que salir a jugar fuera de Euskadi tanto en play-off como en la Copa: “Cuando nos tocó el Elche en la segunda ronda de Copa recuerdo las llamadas de los periodistas locales dando a entender el carácter casi festivo que podía tener para nosotros el enfrentamiento dada la diferencia de potencial entre ambas escuadras. Pero nosotros teníamos claro que íbamos a salir a competir la eliminatoria, sin renunciar a nuestro estilo ni hacer cosas diferente a a las que hacíamos en los partidos de nuestra liga. "En Elche, salimos a jugar sin presión y pecho descubierto. Nos dejamos el alma" a disfrutar y a jugar al fútbol como en cualquier otro campo, a pecho descubierto, dejándonos el alma en cada acción para ganar el partido. Creo que no nos tomaron muy en serio a la vista de que a los 25 minutos tuvieron que cambiar su propuesta inicial tras adelantarnos en el marcador y gozar de otras dos ocasiones clarísimas para ampliar la ventaja. El afecto que nos demostraron tras caer en la prórroga, y que se mantiene desde entonces de forma recíproca, demuestra el respeto que se está ganando la Cultural también fuera de Euskadi por su propuesta futbolística humilde pero atractiva al mismo tiempo.”

Los datos que avalan la regularidad de los blanquiazules tanto en la temporada regular (campeón de grupo con 77 puntos) como en los play-off, donde no han conocido la derrota en sus seis encuentros: merecen el comentario del máximo responsable del banquillo: “En la promoción nos han tocado equipo muy diferentes y complicados todos, a los que hemos demostrando saber adaptarnos. Por ejemplo en Alcalá jugamos en uno de los campos con mayores dimensiones de España, logrando un resultado muy digno, muy cerca incluso de lograr la victoria, tras el golpe psicológico de no superar la primera eliminatoria.”

Final del ascenso, con la presencia del lehendakari Urkullu (fuente JB Monterrey)

En consonancia con la apuesta fornativa carrera del proyecto blanquiazul también se refleja en la progresión de Igor Núñez desde perspectiva del cuerpo técnico; dos intentos de saltar de categoría, un campeonato y un ascenso jalonan sus escasos tres años de experiencia como primer entrenador: “Sin duda la Cultu y yo vamos de la mano. Ellos tenían muy buenas referencias y yo era la mejor opción de continiidad al proyecto. A su vez mi confianza en el equipo y lo que estamos haciendo era y sigue siendo inquebrantable. Sigo insistiendo que los jugadores de la actual plantilla serían el mejor refuerzo parámetros. Podremos encontrar mejores futbolistas pero no mejores personas que jueguen al fútbol qué estás”

Un pichichi de casa

Precisamente en aquel verano de 2015 de tantas novedades en el organigrana a nivel institucional y deportivo, se incorporaba a la primera plantilla Ekain Zenitagoitia Arana, delantero que con sus 24 goles está temporada ha sido pieza clave en los éxitos de la Cultu. “He tenido la suerte de jugar prácticamente todo y de ver portería en todas las competiciones: 20 goles hice en liga, 1 en Copa y 3 en la fase de ascenso”, señala con satisfacción un futbolista muy agradecido a Igor Núñez: “La verdad es que el fútbol que propone el míster es muy atractivo y me viene muy bien personalmente. A todos nos gusta llevar la iniciativa del juego y hacer ocasiones. Y por suerte el míster ha confiado en mí y han salido muy bien las cosas".

Criado en Durango y siendo profeta en su tierra

“Empecé en infantiles y desde ahí he pasado por todas las categorias inferiores del club. Cuando acabó mi etapa en juveniles pasé al Iurretako, en el que estuve dos años antes de fichar otra vez por la Cultu. Este es mi tercer año en el primer equipo y el décimo en el club”- Ekain apenas recuerda quién jugaba hace 12 años en la última plantilla de la Cultural en 2B – “sé que Adrián Abasoñp,que ahora juega con nosotros, debutó siendo juvenil, y también mi primo Ander que ahora juega en el Iuretako", pero tiene en cuenta el intervalo de tiempo transcurrido para valorar el ascenso como, “un premio que el pueblo "El pueblo y el club merecíamos estar en la categoría de bronce, tras 12 años" y el club se merece, ya que llevábamos muchos años sin estar en la categoria de bronce. Y para los futbolistas supone la confirmación de haber sido el mejor equipo del grupo. Ver el año que viene equipos como el Bilbao Athletic o el Barakaldo será muy bonito y esperemos que sirva para que durante la temporada acuda más gente a Tabira“.

Ekain, el pichichi del equipo, realiza un remate (fuente JB Monterrey)

Sobrino del Director Deportivo del club, la figura de la Cultural coincida con los técnicos en destacar el carácter local que comparte el vestuario como clave de la temporada: “Está claro que la unidad da puntos. La gente de Durango nos conocíamos desde hace mucho, y los que han venido desde alrededores son gente que ha aportado mucho en lo personal y en lo futbolístico. Esperemos que la gran mayoria del equipo siga y mantengamos el bloque para disfrutar del año del Cent.enario en 2B" El ‘10’ de Tabira no cruzó ninguna apuesta ni promesa en caso de poner el broche de oro a la temporada: “Que yo sepa sólo se raparon la cabeza el preparador fisuco y dos componentes del segundo equipo.”

Seis años de fidelidad

Sin promesas pero con fiesta, la celebración causaba los lógicos estragos en algunos futbolistas como Ion Varela, que al día siguiente reconocía empezar a asimilar lo logrado por su equipo: “Ahora viendo en casa tranquilamente los vídeos del partido y las celebraciones te das cuenta te das cuenta del mérito que tiene lo que hemos hecho un equipo tan humilde como la Cultu" Producto de la cantera del Eibar, abandonó la disciplina del club armero con 23 años para recalar en Durango, donde ha cumplido con esta su sexta campaña, siendo el jugador de la plantilla con más años seguidos defendiendo la camiseta del primer equipo.

Ion Varela, sobre el verde (fuente JB Monterrey)

Fue además, protagonista en el césped de las anteriores tentativas del club vizcaíno por recuperar la categoría perdida en 2006: “Con Imanol de la Sota al frente nos tocó el Fabril, que nos remontó con un 2-0 la ventaja por la mínima que llevábamos del partido de ida. El año pasado fue mi segundo play-off, contra el Écija. Los dos partidos registraron el mismo marcador (1-0) por lo que tuvimos que ir a la prórroga y a una tanda de penaltis que se resolvió a su favor. Este año a la tercera se ve que ha sido la vencida.” Sus palabras también reflejan la fortaleza mental y la convicción del grupo en un momento crucial: “Me acuerdo de que en "En la Fuensanta, estábamos hundidos, pero nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto" La Fuensanta, nada as acabar el partido de vuelta ante el Conquense, estaba todo el vestuario hundido, fastidiado porque el valor de los goles fuera de casa nos había probado del ascenso directo Sin embargo nos recuperamos pronto, nada más contarnos en el autobús de regresó a casa cambiamos el chip y nos motivamos para preparar las siguientes rondas conscientes de que si seguíamos haciendo las cosas igual teníamos posibilidades de éxito.”

Pragmatismo para ascender

Preguntado por la evolución del equipo y si es posible aunar estética y eficacia en el juego, Ion reconocía que “son cosas que comentamos tras el partido es los grandes números que hemos acreditado en estos playoffs: tres victorias y tres empates, además sólo dos goles encajados en los seis partidos. Posiblemente no hayamos hecho un juego tan vistoso como en liga pero es que la tensión de este tipo de partidos nos ha llevado a ello. Los rivales aprietan, no te dejan y hemos suplido con garra cuando no hemos podido tirar de calidad.” Con voz de veterano en en estas lides y la sabiduría que otorga el fracaso, el defensa sostiene reconoce que el tiempo ha jugado a su favor.

"Quizás este año teníamos un plus de madurez con respecto a los anteriores play-off conociendo los aspectos que suelen decidir este tipo de partidos. Tampoco me parece casualidad que las tres eliminatorias de play-off (incluida la del Conquense) jugando la vuelta fuera de casa las hemos perdido, al contrario que estas dos últimas jugando en Tabira con un ambiente que yo había vivido en mis seis años“. Sobre la nueva categoría, Varela remarca que “la Segunda B significa para el pueblo y el equipo orgullo e ilusión". "Pocos equipos habrá en la categoría que representen mejor a su pueblo que los formados por gente de casa. Creo.qie este factor con independencia de la categoría en la que juguemos es motivo de orgullo para Durango. Sería bonito ver a la Cultu encuadrada en un grupo con desplazamientos cercanos como el de esta temporada, para de así la afición pueda desplazarse a vernos jugar en sitio como Santander, Logroño, Miranda… No es lo mismo que si nos encuadraran con Madrid, por ejemplo"

Su compañero Mikel Pradera ha sido la última baja de una temporada larga aunque con final feliz, que han pasado factura en la plantilla: “En mi caso he acabado la temporada fastidiado del tendón de Aquiles, apenas si podia entrenar porque salía cojo. Sin embargo cuando empezaba el partido, aunque sentía dolor tiraba para adelante sin problemas para aguantar. Sin ser mi mejor año a nivel físico, compaginando trabajo y fútbol, creo que ha sido de los que más regular ha sido mi rendimiento por el grado de madurez que he alcanzado.”

El ‘chico’ para todo

Jagoba Portillo representan a esa minoría de la plantilla que no es oriunda de Durango ni alrededores. Natural de Ortuella y con pasado en otros equipos de Bizkaia como Sestao, Zamudio y Bermeo, vive su segunda etapa en Tabira donde ha cumplido su tercera temporada. “Se me quedó sin batería el móvil” comenté para referirse al aluvión.de mensajes de felicitación recibidos el domingo, entre los que destaca por ejemplo el de su paisano y compañero de cuadrilla Jon Madrazo, al que espera visitar la próxima temporada en El Plantío. "Aún nos quedan un par de días en la nube. El domingo lo disfrutas pero no lo valoras suficientemente por la tensión del momento. El ascenso era algo hipotético en pretemporada que tomando forma a lo largo de la temporada En los play-off lo veíamos cerca pero siempre se te pueden torcer las cosa en un imprevisto.”

Para el zurdo de la Cultu ha habido algunos momentos psicológicamente importantes en la temporada: "Cuando jugamos en a Elche nos dimos cuenta de que había mimbres para hacer cosas importantes y tras superar el pequeño bache que tuvimos en liga con una gran racha de resultados ya tenía claro que nuestro objetivo no podía ser otro que ser campeón. Tras un gran año en Bermeo donde nos clasificamos para play-off me volvió a llamar la Cultu. Ya sabía que en Durango se juega bien y el futbolidta se divierte, y cuabdp hablé con Igor Núñez me terminó de convencer su forma de ser y sus ideas.” Con 40 partidos a sus espaldas, Portillo ha sido uno de los habituales en las alineaciones de Núñez, que le ha utilizado indistintamente en su posición natural de carrilero izquierdo más o menos adelantado, pero también a pierna cambiada tanto de lateral como extremo.

Jagoba Portillo, uno de los pocos que no son del Duranguesado (fuente JB Monterrey)

La dificultad de volver a levantarse

Acaba de vivir su tercer play-off consecutivo y por ello sabe bien la dificultad que entraña ascender en este tipo de fase: “Para mí es más fácil lograr ser campeón de Liga que ganar un play-off porque en la Liga te puedes permitir un tropiezo pero en play-off un rato malo en un partido te deja fuera Hay condicionantes como la tacha en la que llega tu equipo y tú rival, la suerte en los emparejamientos porque a veces hay mucha diferencia entre los grupos. Además la desilusión de no pasar primera ronda afecta, como se ha demostrado en que "La desilusión de no pasar primera ronda afecta, pero hemos sabido combinar diferentes registros" de los 9 campeones restantes no han llegado a asciende. Entre las tres competiciones que hemos jugado esta temporada sólo hemos sufrido siete derrotas, ya que en Copa los 90 minutos acabaron en empate y el Conquense nos eliminó sin ganarnos ninguno de los dos partidos. Hemos sabido imponer nuestro estilo de juego pero también adaptarnos a las circunstancias, y cuando el campo o el rival no nos ha dejado tocar el balón también hemos sabido aguantar áreas y salir a la contra”.

Jagoba tiene clara sus preferencias sobre la próxima temporada y prioriza la cercanía al nivel de los posibles rivales en Segunda B; “Ojalá un grupo parecido al del año pasado. No es lo mismo ir a Santander que a Madrid o Cuenca. Tanto para los aficionados como los clubes, y por supuesto los jugadores. Aquí no nos dan libre el siguiente día como a Cristiano Ronaldo. Hay gente que estudia o trabaja la mañana del lunes."