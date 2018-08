El Alavés sí aprovecha sus oportunidades

Google Plus

Real Sociedad y Alavés se enfrentaban en Zarautz en un nuevo partido amistoso, a 10 días del comienzo de Liga. Los de Garitano llegaban con dos derrotas, un empate, y tres victorias al partido, mientras que los de Abelardo llegaban con tres empates, una derrota y tres victorias, conseguidas en sus tres últimos compromisos.

El encuentro no empezó bien para los intereses donostiarras. Tras un centro desde la izquierda, un fallo de comunicación entre Zubeldia, que volvía a jugar de central, y Moyá hizo que el primero metiera el balón en su propia portería. Se adelantaba así el conjunto vitoriano en el minuto 3, en la que era la primera acción de peligro del partido.

La Real tardó en reaccionar. No fue hasta 10 minutos después cuando llegó la primera ocasión en la que inquietaron a la defensa alavesista. En un córner, Agirretxe prolongó en el primer palo, pero su pase no encontró rematador y fue despejado por la defensa. Un nuevo remate a balón parado del delantero supondría el primer tiro a puerta realista minutos después, un tiro que Sivera no tuvo problemas en atrapar.

Sangalli llama a la puerta

El Alavés, por su parte, esperaba atrás para salir rápido al contraataque por banda. En el minuto 27 llegaría el empate. En una buen acción del equipo txuri-urdin, Illarra mandaría un pase al espacio para Oyarzabal. Este, tras recortar a un defensa, intentaría un tiro que bloqueó Maripan. El rechace le cayó a Sangalli que, con ayuda de Sivera, igualaba el partido.

A partir del gol, la Real sería muy superior. El conjunto de Garitano empezó a llegar mucho, sobre todo por banda con Kevin y Zaldua muy activos en ataque. Eso sí, hasta el descanso no hubo ocasiones claras de gol, solo acercamientos peligrosos que la Real no conseguía convertir en tiros a portería.

Tras el descanso, los donostiarras empezaron fuerte. El entrenador cambió a todo el equipo, y Rubén Pardo fue el primero en crear peligro con un tiro lejano que se marchó desviado. Sin embargo, sería el conjunto babazorro el que se volvería adelantar. En un nuevo centro lateral, Gorosabel derrumbaba a Borja Bastón y cometía penalti. El encargado de transformarlo sería el propio delantero.

La Real reacciona, pero no empata

Esta vez la Real tardaría menos en reaccionar. Juanmi, a pase de Willian José, estaría a punto de empatar pocos minutos después, pero llegó demasiado forzado al remate y no lo pudo dirigir. El brasileño, en un lanzamiento de falta, obligó a Pacheco a realizar una buena intervención para evitar el empate. Héctor Hernández, un minuto después, también estaría a punto de marcar, pero su tiro se marcharía rozando el palo.

El Alavés no renunciaba al ataque. Borja Bastón se quedaría mano a mano con Rulli, pero el portero argentino le ganó la partida y paró el tiro del delantero. Rubén Pardo de nuevo, de los mejores realistas en la segunda parte, probó a Pacheco con una falta directa y luego con otro tiro lejano, pero el portero reaccionó bien en ambas ocasiones.

Con el equipo vitoriano con ventaja se llegarían a los últimos 10 minutos. Willian José reclamaría penalti en una acción discutible que el árbitro no señaló. El que sí señaló fue el cometido sobre Capilla. Juanmi sería el encargado de tirarlo a falta de 5 minutos. El malagueño lo metió, pero el colegiado mandó repetirlo. En el segundo intento, el delantero lo mandó fuera.

Guidetti tendría la última en un mano a mano que mandó fuera. El colegiado, acto seguido, señaló el final del partido. Así las cosas, el Alavés se llevó el encuentro, en la que es su cuarta victoria consecutiva. Los de Abelardo aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, mientras que los de Garitano, que llegaron más, acumulan su tercera derrota seguida aunque fueron mejores que su rival.