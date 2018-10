Previa Valencia-FC Barcelona: a remontar el vuelo con una subida de moral

LaLiga Santander es la competición de la regularidad. Cualquier fallo puede suponer una pérdida de puntos que finalmente supone el comienzo de una mala dinámica de la que, muchas veces, es imposible salir entre tanta competencia. Con los equipos que siempre pelean por entonar el alirón a final de la temporada y aquellos que lo hacen para mantenerse a flote y evitar un posible descenso, el espectáculo está servido y los enfrentamientos llevados a cabo en cada jornada terminan siendo exhibiciones de buen fútbol que generan esa pasión con la que muchos aficionados acuden a los estadios para animar a los suyos bien sea por tradición, rutina u oportunidad.

El de esta jornada va a ser otro espectáculo. El Valencia de Marcelino García Toral recibe al Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde, vigente campeón de LaLiga Santander. Los azulgranas, que llegan de haber dado un golpe de autoridad en Wembley ante el Tottenham Hotspur Football Club de Mauricio Pochettino, habiendo ganado con un 2-4 en el marcador y gracias a los goles de Philippe Coutinho, Ivan Rakitić y el recital dado por el elegido mejor jugador de la semana europea, Leo Messi, viajarán hasta Valencia con la mente puesta en revertir la mala dinámica que han adoptado en la competición doméstica con una subida de moral. Después de haber tropezado en las últimas tres jornadas habiendo conseguido dos empates y una derrota, el objetivo de los que lideran la tabla no es otro que el empezar a ganar anulando el margen de error antes de que sea demasiado tarde de cara a empezar a tomar ventaja respecto a sus rivales. Por su parte, el Valencia, otro equipo europeo, abrirá las puertas de Mestalla después de haber conseguido un empate digno en Old Trafford ante el Manchester United de José Mourinho en el que fue el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Con la exigencia que ya empieza a denotar el calendario de compromisos, ambos equipos lucharán por la victoria en el césped, teniendo en cuenta que ya va siendo hora de dar pequeños golpes de autoridad que les atribuyan los puntos que necesitan para liderar la máxima categoría del fútbol español. La consolidación y el avance están en juego y hay que empezar a engrasar la máquina para conseguir aquellos resultados que todavía no han empezado a cuajar para dos equipos cuyas metamorfosis empezarán a notarse de cara a conseguir lo que todos quieren.

El Valencia buscará resurgir

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral tiene que volver adonde estuvo durante la temporada pasada.

Los blanquinegres tienen que dar un golpe sobre la mesa para presenciar los puestos más altos de la tabla clasificatoria. Por ahora, lo conseguido no es suficiente y por ello, Mestalla será una olla a presión en la que deberán dar un golpe de autoridad para no quedarse atrás y empezar a avanzar. En el puesto número 14 de la tabla clasificatoria, yendo por detrás de equipos como la Real Sociedad, el Villarreal o el Girona, que van por delante con un punto más y el goal average algo más rodado.

Después de haber conseguido un digno empate en territorio europeo ante el Manchester United de José Mourinho en Old Trafford, el conjunto valenciano quiere coger el máximo rodaje posible de cara a lo que viene, ya que además de estar dentro de un grupo exigente en la máxima competición continental, tiene como objetivo volver a los puestos europeos que ya, en la temporada 2017/18, le permitieron acceder a la gloria de luchar por el trono europeo.

A pesar de que la última victoria conseguida ante el Fútbol Club Barcelona fue con Quique Sánchez Flores en el banquillo, a su favor, tiene un dato en concreto: es el equipo de las cinco grandes competiciones ligueras que más partidos ha empatado, ya que de los 7 partidos disputados esta temporada, ha empatado 5. Además, el Valencia tiene a Rodrigo Moreno, un especialista en marcar contra el cuadro azulgranas. Las estadísticas lo abalan: ha marcado en los dos últimos partidos disputados en Mestalla ante el equipo de Ernesto Valverde, con un gol en cada partido.

El Fútbol Club Barcelona, a recuperar lo perdido

Máxima concentración de cara a consolidarse en la tabla clasificatoria como líder principal. Los de Ernesto Valverde, que vienen de ganar en Wembley ante el Tottenham en el que ha sido el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental, quiere seguir con la misma dinámica empezando a conseguir los mejores resultados en la doméstica. Habiendo empatado ante el Girona y el Athletic Club de Bilbao a domicilio y perdido ante el Club Deportivo Leganés.

Por ello, los azulgranas quieren aprovechar la subida de moral conseguida en territorio europeo, siendo conscientes de que la de Mestalla será una oportunidad de oro para unos vigentes campeones que quieren hacer todo lo posible para revalidar el título.

A su favor tiene el dato que deja constancia de que es el equipo que más goles ha marcado al Valencia en la historia de la competición doméstica, habiendo marcado un total de 313 goles en los 166 partidos disputados ante los blanquinegres.

Antecedentes

En los últimos cinco partidos disputados, los azulgranas han dado un golpe de autoridad. Los ahora entrenados por Ernesto Valverde tienen la oportunidad de conseguir su quinta victoria ante el conjunto valenciano, ya que en los últimos cinco partidos ha registrado cuatro victorias y un único empate. Por su parte, si el Valencia les ganara a domicilio, podría darse la primera victoria de Marcelino García Toral al Fútbol Club Barcelona como técnico.

Día Jornada y competición Enfrentamientos Resultado 14 de abril de 2018 Jornada 32 de LaLiga Santander 2017/18 Fútbol Club Barcelona - Valencia 2-1 8 de febrero de 2018 Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2017/18 Valencia - Fútbol Club Barcelona 0-2 1 de febrero de 2018 Ida de las semifinales de la Copa del Rey 2017/18 Fútbol Club Barcelona - Valencia 1-0 26 de noviembre de 2017 Jornada 13 de LaLiga Santander 2016/17 Valencia - Fútbol Club Barcelona 1-1 19 de marzo de 2017 Jornada 28 de LaLiga Santander 2016/17 Fútbol Club Barcelona - Valencia 4-2

La previa

La previa de este duelo ha estado marcada por las declaraciones que tanto Marcelino García Toral como Ernesto Valverde han hecho en las ruedas de prensas previas llevadas a cabo en las distintas ciudades deportivas de los equipos.

El técnico asturiano, Marcelino, que nunca le ha ganado al Fútbol Club Barcelona como técnico, no termina de confiar en el equipo de Ernesto Valverde y espera la mejor versión del rival, teniendo en cuenta que nunca se achantan y que vienen de ganar ante un equipo difícil como lo es el Tottenham de Mauricio Pochettino en Wembley. Sobre la oportunidad de ganar a los azulgranas y el rival, el técnico del conjunto blanquinegre ha comentado: "No sé qué puede ser mejor. Debemos esperar al último Barça, al del Tottenham. Es lo que tenemos en mente. Antes no tuvo un nivel colectivo como el día del Tottenham. Pudo ganar al Athletic, con 10 ante el Girona y ante el Leganés fue el menos bueno. El Barça contra el Valencia va a jugar al máximo nivel y con los mejores que considere su entrenador. Ellos vinieron el año pasado sabiendo qué equipo tenían delante. Tenemos la ilusión de ser competitivos y ganar al Barcelona."

Sobre la amenaza que siempre supone jugar contra Leo Messi, el técnico del Valencia ha sido tajante: "Todos los que nos hemos enfrentado a Messi conocemos su verdadero potencial. Intentaremos que aparezca lo menos posible y sobre todo en sus zonas de máxima influencia. Cerca del área es absolutamente determinante."

Por último, sobre el nivel al que está su equipo, Marcelino García Toral ha destacado que poco a poco van creciendo superando los principales retos y que no tiene nada de vulnerable: "Muy difícil valorar en qué punto estamos, pero tenemos un amplio margen de mejora. El equipo ha ido creciendo y tiene una mejora sostenida. Yo no vi al equipo tan mal, vulnerable, apático o dejado. No transmitió esas sensaciones. No ganó, pudo hacerlo. Nos faltó continuidad en lo que queremos ser en los partidos. Mi sensación es que pudimos ganar en muchos. Ahora somos más compactos y sólidos. Tenemos jugadores recuperados y otros que han mejorado la forma y podemos acercarnos a nuestro máximo nivel."

Por su parte, el técnico del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a las 17:00 horas de este sábado para valorar el próximo duelo liguero que afrontarán sus jugadores este domingo. El técnico cacereño, que conoce de primera mano lo difícil que puede resultar ser ganar a un equipo como el Valencia, ha valorado el nivel del rival destacando que es un equipo muy trabajado: "Mantiene señas de identidad muy claras. Es un equipo que está en Champions por algo. Es un partido clásico, con un 4-4-2 muy marcado. Tácticamente muy invulnerable, difícil de entrar por dentro. Será un partido difícil, como todos contra el Valencia. El año pasado ya nos costó. Sufrimos hasta el final."

Sobre la posibilidad de que repita el once inicial que eligió en Wembley, Ernesto Valverde no ha querido desvelar qué alineación sacará en Mestalla, pero ha dejado en el aire que puede ser una de las muchas posibilidades que ya tiene pensadas: "Ya veremos. Hay que valorarlo. Son partidos diferentes, pero es una posibilidad que salga el mismo equipo. No quiero dar pistas."

Sobre los sistemas tácticos que suele emplear, el técnico del conjunto azulgrana ha comentado: "El mejor es el que gana. Me encanta. Pero ninguno garantiza la victoria. En el fondo, jugamos siempre igual. Hay que meter gente dentro para dominar el partido. Somos un equipo que tiene un buen juego interior y hay que seguir así. Intentaremos siempre tener gente para jugar por dentro, pero también por fuera."

Por último, el técnico cacereño ha elogiado el estilo de juego que siempre caracteriza a los equipos de Marcelino García Toral: "Hace el partido peligroso. Siempre es difícil jugar allí. Son partidos duros por la carga emocional que tienen. Ellos están en una situación en la que no han ganado en casa, pero juegan la Champions y con merecimiento por la campaña del año pasado. Allí sabes que te la estás jugando porque saldrán fuertes."

José Luis González González, el encargado de dictar sentencia

José Luis González González será el encargado de arbitrar el duelo que disputarán el Valencia y el Fútbol Club Barcelona en Mestalla, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Santander. Natural de León y perteneciente al Comité de Árbitros de Castilla y León, comenzó en el estamento arbitral a los 13 años debido a que el equipo donde jugaba, el Fuentesnuevas, se disolvió. Su hermano también es árbitro y milita en Segunda División B.

En la temporada 2003/04 se estrenó en la categoría de plata del fútbol español, y permaneció en ella durante seis temporadas consecutivas, en las que arbitró 127 encuentros.

En la temporada 2008/09, arbitró el encuentro de Segunda División disputado entre la Real Sociedad y la Sociedad Deportiva Eibar, que resultó polémico debido a la grave lesión del jugador de la Real, Íñigo Díaz de Cerio, que le supuso una fractura de tercio medio de tibia y peroné en su pierna derecha. Además, suspendió el partido en el tiempo adicional, al impactarle una botella lanzada desde el graderío al entrenador realista Juan Manuel Lillo.

Consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol español tras haber sido el primer clasificado en las listas del Comité Técnico de Árbitros, en las cuales también ascendió el segundo clasificado, Javier Estrada Fernández. Debutó en Primera División el 29 de agosto de 2009 en el partido disputado entre el Real Zaragoza y el Club Deportivo Tenerife.

Las convocatorias

Marcelino García Toral ha dado a conocer este sábado, después de la sesión de entrenamiento, la lista de futbolistas convocados para recibir a los vigentes campeones de la competición doméstica. Jaume Doménech, Norberto Murara, Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Jeison Murillo, Gabriel Paulista, Toni Lato, José Luis Gayà, Daniel Parejo, Francis Coquelin, Geoffrey Kondogbia, Daniel Wass, Carlos Soler, Denís Chéryshev, Gonçalo Guedes, Rodrigo Moreno, Michy Batshuayi y Kévin Gameiro, han sido los elegidos por el técnico asturiano.

Por su parte, después de completar el último entrenamiento en el Tito Vilanova, el técnico cacereño ha dado a conocer la lista de convocados para afrontar el próximo compromiso liguero.

De esa lista, Carles Aleñá, que ha disputado el partido del filial y Sergi Samper han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica y Samuel Umtiti y Sergi Roberto no estarán presentes en Mestalla, ya que son baja por lesión.

Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Denis Suárez, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Rafinha, Jasper Cillessen, Malcom, Clément Lenglet, Jordi Alba, Munir, Arturo Vidal y Thomas Vermaelen, forman la lista completa para afrontar el encuentro que disputarán este domingo a partir de las 20:45 en territorio blanquinegre.

Posibles alineaciones