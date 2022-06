Marcelo, sobre su futuro tras la final: "Lo sabréis muy pronto"

Terminó la Champions más emocionante del Real Madrid en mucho tiempo. Tras tres eliminatorias sufridas donde el equipo tiró de épica e historia, tumbó en la final de París al Liverpool de Klopp. Una final significativa para muchos de los jugadores del club blanco, pues muchos de ellos han conseguido, de esta forma, su quinta ‘orejona’, haciendo historia con la consecución de este trofeo. También puede suponer esta final la despedida de uno de los referentes del madridismo, Marcelo Vieira, que tras un año de poco protagonismo, puede poner punto y final a una etapa llena de alegrías.

El brasileño habló con los medios de comunicación tras terminar el encuentro, donde comentó de sus sensaciones tras ganar otra Champions y su futuro próximo: "Alegría, emoción... Es difícil hablar, porque veo a familiares, compañeros... La temporada ha sido como ha sido, nos lo merecíamos. Es un momento raro para mí, he ganado cinco Champions y en mi vida pensé que llegaría a esto. Es todo muy raro ahora mismo. Estábamos viendo el partido en el banquillo sudando, corriendo con el resto del equipo. Es un momento de locura, hay que felicitar a la afición. Ya sabemos cómo es Ancelotti, tiene su filosofía. Es una grandísima persona y se lo merece. ¿Si va a ser mi última imagen con el Real Madrid? No lo sé, ahora voy a celebrar y luego ya veremos. Lo sabréis muy pronto".

También comentó Casemiro la importancia de haber ganado una Champions que cataloga de ‘pelín sufrida’, además de dar su punto de vista sobre el retraso del encuentro: "Muchas veces no te crees que has ganado otra vez. Es la quinta. Solo nosotros y nuestra gente sabemos lo difícil que ha sido y lo que hemos trabajado para conseguir esto. No hay palabras. Estamos disfrutando mucho. Todas las Champions son muy difíciles. Quizá la de este año ha sido un pelín más sufrida, pero todos los años es difícil ganar. ¿El retraso del inicio del partido? Es difícil, sobre todo por el respeto a los jugadores. Nosotros somos los 'dueños' del evento, la organización ha podido ser mejor. Nosotros estábamos muy concentrados, si hay un horario para jugar, hay que cumplirlo. Pero sabemos que la seguridad y la salud de la gente es lo primero. Si nosotros tenemos profesionalismo, la Champions también tiene que tenerlo".

No podía faltar el MVP de la final. Courtois se llevó el galardón a mejor jugador de la final y dejó claro una vez más que es el mejor portero del mundo en el campo: "Es increíble. Tantos años, tanto trabajo, venir al club de mi vida... Mucha gente criticándome por lo que dije, pero otra vez demostrando quién es el Rey de Europa. Una vez que hice la primera parada... Hoy nadie nos podía quitar las ganas de ganar la Champions. Hoy por mis muertos que iba a ganar una. Fue una locura, no me lo creo".

Otro de los jugadores que atendió a los medios fue Carvajal. El lateral completó un buen partido y es otro de los jugadores de la plantilla que suma cinco Champions en cuestión de ocho años: "Cuando lleguemos a Madrid celebraremos como es debido. Todavía estamos todos un poco patidifusos, yo creo que no nos lo creemos todavía. La Champions de hoy era muy especial para nosotros, para mí. Hemos tirado de oficio, hemos sabido de sufrir y ya tenemos otra Copa de Europa. Es algo mágico. Ser uno de los jugadores con más Copas de Europa en la historia es genial. Hemos dado un golpe encima de la mesa. Ha sido un partido muy intenso, el Liverpool nos ha llevado al límite. Creo que en la primera parte no nos hemos encontrado del todo cómodos. Creo que he hecho un partido bastante completo, sobre todo defensivamente. ¿Courtois? Hoy ha sido una auténtica pasada, una locura. Ha sacado tres o cuatro paradas de campeón. Ha sido el mejor portero del mundo durante toda la temporada".

Luka Modric fue otro de los jugadores que comentó lo que sentía nada más ganar al Liverpool. El croata se ha ganado a pulso la renovación con el club blanco y habló de la importancia de ser madridista y jugar en el Real Madrid: “Estamos todavía pensando en lo que has pasado y lo que hemos hecho. No hay palabras, esto es increíble. Este equipo es lo mejor de este deporte y hay que repetirlo porque no hay nada más grande que el Real Madrid. ¿Si los jugadores del Madrid son madridistas? Sí, sin duda, porque ves cómo los jugadores viven con esta camiseta y lo que significa cada entrenamiento y cada partido para todos. Es por eso que tenemos tanto éxito”, concluyó el croata.