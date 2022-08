Karanka: "Para ser el primer partido y con gente que acaba de llegar, estoy contento"

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha hecho una valoración de la victoria de su equipo en la primera jornada de la temporada en su regreso a Segunda División contra la UD Ibiza, en el partido disputado este domingo en el Estadio de Can Misses. Los rojibancos se han impuesto por 0-2 con un gol en propia puerta de Goldar y un tanto de Matías Arezo, ambos en la segunda parte. El técnico vasco ha destacado tras el partido que han "jugado en fases bastante bien", pero que tienen que "jugar mucho mejor" y que "para ser el primer partido, en Segunda y con gente que acaba de llegar" él está "contento".

"Hay futbolistas que llevan prácticamente dos semanas con nosotros, en unas condiciones que no eran fácil. Sin tener alguno 90 minutos en las piernas, han aguantado. Con eso es con lo que me quedo", ha dicho Karanka.

Sobre el Ibiza, ha señalado que sabían que " es un equipo que intenta jugar desde atrás, pero, a la vez, que te atrae para que vayas a presionarle y desplace el portero". Karanka ha añadido que había momentos en los que su equipo se partía "demasiado". "Al final del primer tiempo, han empezado a bajar Morente y Shashoua a recibir, saliendo con línea de tres. Nos ha costado ajustar un poquito", ha explicado. "La calidad y experiencia que tienen nuestros jugadores han ayudado bastante", ha agregado.

Karanka ha indicado que su equipo no ha "hecho más que ganar un partido", pero está contento por "tener a los once jugadores y mirar los que quedan en el banquillo". El técnico vasco no ha ha agotado los cinco cambios, solamente ha hecho tres porque ha considerado que "estaban bien". "Es el mensaje que he mandado a los jugadores: que me lo pongan difícil. No quiero que llegue un partido y tenga el once fácil porque alguno se ha dejado", ha apuntado.

Para finalizar, Karanka ha hablado de la situación de Isma Ruiz, cuyo destino podría ser precisamente el Ibiza: "Si al final se hace, lo único que puedo decir es que el Ibiza va a traer a un chico que como profesional es un espectáculo y como persona, todavía mejor. Solo lo conozco del mes del año pasado. Es uno de esos jugadores que me dio pena no poderle dar una oportunidad. Si al final se cierra, estoy convencido de que Isma va a ayudar".