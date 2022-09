Las jugadoras del Real Madrid se mantiene al margen sobre el “Caso Vilda”

En medio de la tormenta dónde parecía que reinaba la calma ha vuelto el “Motín de la Roja”, ha vuelto el “Caso Vilda”. Un total de quince jugadoras internacionales han comunicado a la Real Federación Española de Fútbol, sus renuncias de la selección española ya que el actual seleccionador, Jorge Vilda, no va ser destituido de su cargo. Seguirá al frente de la selección, por lo menos, hasta 2024 que es cuando su contrato se acaba. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, no contempla ningún otro escenario que no sea que el madrileño exprima su contrato al máximo.

En menos de 2 semanas, habrá un nuevo parón de selecciones y habrá que ver qué equipo puede componer el técnico madrileño. Las jugadoras que han renunciado a La Roja no serán convocadas y se exponen a una sanción de entre dos y cinco años sin formar parte de ella.

Una lista en la que su mayoría son nombres de jugadoras del FC Barcelona y en la que no se encuentra ninguna jugadora del Real Madrid. Un vestuario con dos opiniones totalmente diferentes y que está derivando a una gran crisis. Los nombres de Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ivana Andrés, Tere Abelleira, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo y Esther González no se encuentran en esa lista. Estas siete jugadoras han preferido no pronunciarse ya que no están de acuerdo en las formas en las que se está trabajando el asunto y por recomendaciones del club blanco.

Jorge Vilda reforzado

El apoyo, entre otras, de las jugadoras del Real Madrid hace que el técnico español salga con más confianza y mejor parado. Al no tener unanimidad en el banquillo sobre su “mala gestión” hace que las dudas hacia él aumenten.

Parte de su plantilla le “apoya” y lo más importante, la RFEF.

Lista “15 jugadoras”

Patri Guijarro, Lucía García, Aitana Bonmatí, Lola Gallardo, Mariona Caldentey, Amaiur Sarriegi, Sandra Paños, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Ona Battle, Mapi León, Claudia Pina, Ainhoa Vicente, Andrea Pereira y Nerea Eizaguirre, son las participantes de esta lista.

La última en pronunciarse ha sido la actual balón de Oro y también jugadora culé, Alexia Putellas,, que acarrea una larga lesión de rodilla.

La sorpresa se encuentra en Irene Paredes, protagonista del primer “motín” y que ahora no se pronuncia. Eso sí, no significa que haya cambiado su opinión sobre la destitución de Jorge Vilda,.

La Selección lo tiene claro

La selección necesita jugadoras comprometidas con el proyecto, con la defensa de los colores y orgullosas de defender y vestir la camiseta de España.

Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón.

Si antes del parón no hay una solución al tema, la Roja no estará condicionada y seguirá su concentración para los partidos ante Suecia y Estados Unidos, 7 y 11 de octubre respectivamente. En este supuesto, las juveniles tendrían la oportunidad de formar parte de la absoluta.

"El presente y el futuro de España está en el potencial de las categorías inferiores y de jugadoras que este mismo verano se han proclamado campeonas del mundo sub-20 y campeonas de Europa sub-19, además de obtener el subcampeonato de Europa sub-17 juvenil", parte del comunicado de la RREF.