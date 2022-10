Previa Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano: a traducir el buen juego en resultados

Se presenta el Rayo Vallecano en el Civitas Metropolitano con ganas de sumar una victoria tras dos jornadas en las que solo ha sumado un punto, en Vallecas y frente al Getafe CF, pese al buen partido que hicieron los franjirrojos y ser muy superiores a su rival, no encontraron la manera de llevarse el triunfo - Trejo falló un penalti-.

Los locales, por su parte, llegan al choque subidos en una nube tras derrotar al Athletic Club en San Mamés, en un choque muy igualado y que se llevaron por la mínima gracias a un gol de Antoine Griezmann, el cual le permite a los colchoneros seguir en los puestos altos de la clasificación y acallar las críticas que estaban sufriendo las últimas semanas.

Iraola: "El Atlético te obliga a a hacer las cosas bien"

Comparecía el técnico vasco en rueda de prensa previa al partido para analizar al que va a ser su próximo rival y así lo ve: “Les veo muy bien, tienen unos resultados muy buenos en escenarios difíciles. El año pasado y tradicionalmente, no se nos ha dado bien. Nos obliga a hacer las cosas bien, tiene una plantilla muy buena, si pudiera, le quitaría a un montón de jugadores. No hemos tenido muchas sesiones para trabajar, pero es cierto que nos ha costado mucho hacerles ocasiones. Es un equipo que concede muy poco y que tiene buenos porteros y es buen equipo, en general".

Sobre cómo afronta su equipo el derbi madrileño, Andoni ha manifestado que va a ser un partido "sufrido": "Ojalá suframos siempre como sufrimos en el Camp Nou. En un escenario así siempre hemos sufrido. Son campos para sufrir, despejar y recibir otra ocasión. El Atlético de Madrid te obliga a hacer ajustes. Dependemos de lo que saquen, tienen gente muy rápida y muy solidaria. Habrá que ajustar cosas. Hay que hacer muchas bien en un escenario como este, hay que tener mucho cuidado con las transiciones. Hay que atacar, pero hay que tener cuidado con las vigilancias", también quiso recalcar: “Se puede jugar bien de muchas formas. Domina el partido el que tiene las ocasiones, teniendo balón o no. El otro día, si metemos el penalti, bien, sin marcar, parece que no, no tengo esa opinión", concluyó.

Lance de juego del partido de vuelta la pasada temporada. Foto: Atlético de Madrid web

Simeone: "El Rayo es un equipo intenso"

Preguntado el argentino sobre como ve a su rival en esta jornada intersemanal, el Cholo tuvo elogios hacia sus vecinos: "Nos centramos en lo visual en esta parte de la temporada, de lo que hacemos nosotros y hacen los rivales. Es un equipo intenso, de los mejores en recuperaciones en LaLiga, la temporada pasada estuvo a gran nivel y no tienen temor, lo hicieron muy bien ante el Athletic".

Para finalizar, señaló cómo se encuentra el equipo tras la importante victoria lograda en Bilbao la pasada jornada: "El equipo está cerca de lo que quiere. Lo importante es que los jugadores estén bien, nosotros tenemos que hacer que estén cómodos. Luego la competencia te ayuda. Si Williams marca, el partido cambia. Eso genera confianza, seguridad y refuerza al equipo. Todos los partidos son diferentes, no nos detenemos, sólo fortalecer lo bueno y seguir en esta línea. Necesitamos a todos los futbolistas y hay que reforzar las energías, los cinco cambios son importantes y que los que entren lo hagan como los que empiecen. Tenemos que estar todos involucrados".

Antecedentes:

La pasada campaña, los franjirrojos perdieron por 2-0 en su visita al Metropolitano. La última vez que los de vallecas ganaron a domicilio al Atlético fue en la temporada 96/97 en el desaparecido Vicente Calderón. Como en anteriores ocasiones, el partido ha sido declarado de alto riesgo.

Convocatorias:

Ninguno de los dos equipos las ha facilitado.

Posibles onces iniciales:

Por parte de Átletico de Madrid: Grbic; Nahuel Molina, Savic, Giménez, Reinildo; Correa, Witsel, Koke, Carrasco; Cunha y Griezmann.

En el Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Salvi, Santi Comesaña; Isi, Unai López, Álvaro García; y Camello.