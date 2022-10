El Granada CF se reencuentra con la victoria en casa ante el Zaragoza

El Granada se reencontró con la victoria de nuevo con su gente. En un partido sufrido y muy trabado, los de Karanka supieron sacar rédito del tanto de Miguel Rubio al inicio de la segunda parte. El Zaragoza peleó de cara y fue ambicioso, pero los nazaríes aguantaron titánicamente.

Granada y Real Zaragoza abrieron este viernes la jornada liguera con su duelo. Ambos equipos, con ganas de escalar puestos en la tabla, llegaron al feudo nazarí con el objetivo de alzarse con la victoria y quedarse con los puntos tan codiciados.

Los locales llegaban tras perder en la pasada jornada ante el Tenerife (2-0) en un encuentro donde los fantasmas fuera de casa volvieron a aparecer y sembraron las dudas en un plantel que llegaba de golear al Sporting en su mejor partido de la campaña.

A su vez, el club aragonés venció al Villarreal B (2-1) con un gol frenético de Zapater en los compases finales, que los posiciona en la mitad-baja de la clasificación tras cosechar un inicio liguero bastante negativo e irregular.

Los onces dejaron bastantes sorpresas, sobre todo el local, que repetía pareja en la medular y dejaba en ataque a Uzuni, Melendo, Puertas y Callejón como referencia arriba.

Sin dominador claro, pero con muchas ocasiones

El Granada arrancó el duelo con la iniciativa, aprovechando su gran juego con las bandas para intentar buscar espacios cerca del área contraria. Puertas tuvo la primera a los pocos segundos del duelo, pero no prosperó.

El duelo no tuvo un dominador claro en los primeros minutos. Había bastantes acciones por parte de granadinos y maños, pero ninguno de los dos se hizo con la iniciativa ni tomó un rol más poderoso en el terreno.

El Granada, con Callejón en punta, tuvo varias intentonas, que aprovecharon sus futbolistas en ataque, como el propio ‘killer’, Puertas o Uzuni, que fue de los más explosivos una vez más.

El Zaragoza aguantaba y presionaba insistentemente para hacer daño y robar el balón, con el que podría montar algún contragolpe que generaría peligro a través de jugadas a balón parado, aprovechando a Gueye, su referencia de ataque con un gran potencial aéreo.

Los andaluces se fueron envalentonando con el paso de los minutos y llegaron cada vez más a la meta de Cristian Álvarez, que tuvo que ponerse el mono de trabajo con varios disparos que despertaron a la hinchada granadina. La mayoría de ocasiones claras tenían color rojiblanco. No era para menos. Pese a no dominar, sabían explotar sus oportunidades.

No obstante, los zaragozanos siguieron intentándolo. Bermejo mandó la bola al palo con un disparo duro al que no podía llegar Raúl Fernández. La jugada fue muy bonita, tras hacer un sombrero con la cabeza a un adversario, pero el destino no quiso que entrase.

El final del primer acto hubo mucha tensión. El partido se rompió y se convirtió en un correcalles en el que no se encontró el gol en Los Cármenes pese al potencial de ambos, que se fueron a vestuarios mostrando la igualdad de los dos cuadros.

Pilas recargadas para desatascar el choque

Nada más salir, el Granada tuvo de nuevo otra intentona a balón parado, que acabó derivando en una jugada donde Miguel Rubio se quedó solo ante el meta rival, al que batió para poner por delante a los suyos en el luminoso (1-0) con un remate liso y suave.

Celebración del gol de Miguel Rubio | Foto: LaLiga SmartBank

El gol, que fue revisado por posible fuera de juego, terminó con Quini lesionado, que en dicha acción se hizo daño y fue sustituido.

Los de Karanka apretaron con el gol. Minutos después, el segundo tanto casi se pudo cantar tras intentar poner un centro lateral liso que, al intentar despejar Lluis López, lo mandó al palo de su portería. Los nervios en el Zaragoza fueron bastante palpables, y los nazaríes quisieron aprovechar esto para aumentar la diferencia.

Miguel Rubio, que se había vestido esta noche de héroe, volvió a meter otro gol que provenía también de otra acción a balón parado, pero el tanto no subió por fuera de juego. Pese a ello, el VAR lo revisó, pero no cambió la decisión tomada por los colegiados.

Cuando más parecía que el Granada apretaba, en una contra el Zaragoza puso las tablas. Simeone puso la igualada, pero el tanto no subió tras provenir de una posible falta previa y fuera de juego. Chequeado en el VAR, se certificó el fuera de juego del argentino, por lo que el gol quedó invalidado. Mucho trabajo hubo desde la sala VOR.

Pese a no estar cuajando un partido excelente, los locales mantenían su resultado a favor. Aprovecharon sus llegadas y continuaron insistiendo ante un Zaragoza que, aunque no se rendía, parecía un poco mermado tras el gol inesperado al inicio de la segunda parte.

El partido estuvo abierto hasta el final. El Zaragoza tiró de garra y orgullo para intentar llevarse algo positivo de Granada. Lo intentó y presionó en demasía. Era lógico. El Granada aguantaba como podía y esperaba alguna oportunidad con la que cerrar su victoria.

Con lucha y esfuerzo, el Granada mantuvo el resultado igual y certificó una sufrida victoria ante un duro rival que lo puso todo sobre el campo. Con este resultado, el Granada CF certifica un nuevo triunfo en su casa y se posiciona quinto con 20 puntos, mientras que el Zaragoza sigue decimocuarto con 13 puntos.

El próximo choque del Granada será ante el Cartagena en una visita que se espera bastante dura. Por otro lado, el Zaragoza tendrá que viajar hacia Tenerife.

Ficha Técnica

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Víctor Díaz, Quini (Pepe 49’), Bodiger, Víctor Meseguer, Antonio Puertas (Rochina 89’), Óscar Melendo (Ignasi Miquel 70’), Myrto Uzuni (Molina 70’), José Callejón (Bryan 89’)

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Fran Gámez, Lluis López, Jai Amador, Fuentes, Manu Molina, Jaume Grau (Zapater 82’), Larrazabal (Luna 67’), Sergio Bermejo (Vada 45’), Puche (Mollejo 67’), Gueye (Simeone 54’)

Goles: 1-0, Miguel Rubio.

Árbitro: González Francés (comité canario). Ha amonestado a Bodiger, Uzuni, Meseguer, Jorge Molina y Víctor Díaz por parte local y a Lluis López en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Segunda División. Choque celebrado en Los Cármenes con 15.259 aficionados.