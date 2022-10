Previa Las Palmas vs Cartagena: nueva prueba de nivel para el líder

En la previa de cada jornada, los analistas y expertos suelen predecir qué partido o partidos son los que hay que seguir de cada competición. En el caso de este fin de semana y hablando de Segunda División, no cabe duda en que todos hubieran elegido el duelo que enfrentará a la UD Las Palmas con el FC Cartagena. Encuentro de altos vuelos el que se vivirá en la isla. El cuarto clasificado visita al líder en un choque marcado por el buen trato con el balón que tanto caracteriza a los dos conjuntos. Como se suele decir en estos tiempos, partido de fútbol champagne.

Nueva oportunidad la que se le presenta a la UD para seguir confirmando sus buenas sensaciones. Primer clasificado en la categoría, uno de los dos equipos que continúa invicto en Segunda y único club en el fútbol profesional español que todavía no ha encajado como local. Si bien es cierto que la competición "acaba" de dar el pistoletazo de salida, el inicio de los hombres de García Pimienta está siendo más que ilusionante.

Los amarillos, como bien menciona su entrenador en cada rueda de prensa, son un equipo con un estilo de juego bien definido y su posición en la tabla se justifica precisamente por ello, por ser fieles a esa forma de jugar. Ya son 23 las jornadas seguidas de liga regular que acumula Las Palmas sin perder y ahora además tiene una oportunidad de oro para empezar a distanciarse de sus contrincantes. En primer lugar, por el rival con el que jugará, pues el Efesé se encuentra en estos momentos en puestos en promoción. En segundo lugar, porque su inmediato perseguidor, el Deportivo Alavés, no ha pasado del empate en casa contra el Sporting de Gijón. De cosechar el triunfo, la UD podría aventajar en tres puntos al cuadro vasco, teniendo además el goal average general ganado.

La escuadra grancanaria llega con la moral por las nubes tras haber cosechado dos triunfos a domicilio en menos de una semana. Lugo y Ponferradina pusieron a prueba a Las Palmas en un doble desplazamiento aprovechando la jornada intersemanal. La magia de Jonathan Viera y la definición de Benito supusieron los tres puntos en tierras gallegas; la superioridad numérica, la actuación del VAR y el saber defender con el balón fueron las claves para llevarse el triunfo en El Toralín en el estreno goleador de Florin Andone. Dos victorias por la mínima que confirman el gran arranque de los amarillos.

Florin Andone anotó el gol de la victoria de la UD en El Toralín | Fotografía: La Liga

Por su parte, el Efesé también ha cosechado un inicio de curso más que notable. El conjunto dirigido por Luis Carrión no solo ha logrado buenos resultados, sino que ha adquirido un rol de equipo protagonista y con un trato de balón excelente. Siendo muy verticales en el juego por bandas y con un fútbol netamente ofensivo, el Efesé afronta esta visita a Gran Canaria siendo el club con más goles en su haber de toda la categoría con 16 tantos. La media sale a 1,45 goles por encuentro. Cifras que sorprenden a propios y extraños, pero que es fruto de un trabajo de joyería fina tanto en el banquillo como en los despachos.

En este carrusel de partidos que ha vivido la Segunda División en los últimos días, el Cartagena aterriza en tierras canarias por segunda vez en menos de dos semanas. En su anterior desplazamiento visitó el Rodríguez López, donde cosechó un meritorio empate (0-0) en un partido donde el dominio y las ocasiones fueron del Tenerife. Este punto se hizo bueno en la siguiente jornada, donde el Efesé volvió a dejar la portería a cero pero esta vez sí que se llevó los tres puntos ante el Ibiza. Los goles de Iván Calero y Armando Sadiku, ambos en la segunda mitad, dejaron el triunfo en el Cartagonova.

Primer encuentro con la enfermería vacía

La gran noticia de la semana en clave UD ha sido conocer que, por primera vez en toda la temporada, García Pimienta podrá contar con todos los jugadores de la primera plantilla. Marc Cardona y Marvin Park no entraron en la lista del doble desplazamiento para Lugo y Ponferrada por lesión pero a lo largo de la semana han entrenado con normalidad. Importante sobre todo el regreso del atacante catalán, actual pichichi del equipo con cuatro tantos. Se les une nuevamente Vitolo, que ya contó con minutos en tierras bercianas.

Las dos grandes incógnitas que maneja el técnico de Las Palmas están en la delantera y en la gestión de los apercibidos. En el primer apartado la duda está en la titularidad. Es la primera ocasión en la que Las Palmas dispondrá de los tres atacantes pero sabiendo que ninguno se encuentra al 100% físicamente. Marc Cardona regresa tras lesión y tanto Sandro Ramírez como Florin Andone no han jugado más de media parte en los últimos dos encuentros. Pimi ha tenido que rotarles dado que no se encuentran en condiciones físicas para aguantar 90 minutos de exigencia.

En cuanto a los apercibidos, la UD tiene cuatro jugadores titulares que, de ver una amonestación esta jornada, se perderán la visita a Huesca el próximo sábado. Eric Curbelo, Nuke Mfulu, Álex Suárez y Enzo Loiodice tienen cuatro amarillas en su haber y es cuestión de tiempo que llegue esta suspensión. Aún así, la lógica hace pensar que todos ellos saldrán de la partida.

En el otro lado, el Cartagena ha volado hacia Gran Canaria con las bajas de última hora de Julián Delmás y Kiko Olivas. El primero, tal y como ha informado el club, sufre una lesión muscular, mientras que el segundo padece de unas molestias en el pubis. Luis Carrión ha tenido que tirar del filial para completar la lista. Se estrena en una convocatoria Carlos Sánchez, lateral balear de gran recorrido, mientras que repiten convocatoria los canteranos Sergio Díaz y Farru.

Esperado regreso de Armando Sadiku a la isla

Sin embargo, el morbo dentro de los desplazados del Efesé se encuentra en la delantera. En los últimos años ya era costumbre que las plantillas del Cartagena estuvieran formadas por futbolistas que en su momento defendieron la elástica de la UD y esta temporada no iba a ser menos. Regresa Alfredo Ortuño, que formó parte de la plantilla que consiguió el último ascenso amarillo a Primera en 2015. Pero sobre todo la visita que más interés atrae es la de Armando Sadiku, que jugará en el que fue su estadio el pasado curso.

Con cinco goles en su cuenta particular, el albanés es el máximo artillero del Cartagena y el tercer anotador de Segunda. Llegó al conjunto albinegro tras no entrar en los planes de García Pimienta al acabar la temporada. La dirección deportiva tenía encima de la mesa una propuesta de renovación pero el técnico de Las Palmas entendió que la delantera necesitaba un lavado de cara. Se fueron por tanto los tres atacantes que había (Jesé Rodríguez, Rafa Mujica y el propio Sadiku) para que llegaran los Cardona, Sandro y Andone.

Armando Sadiku, que empezó su etapa de amarillo siendo suplente para Pepe Mel, luchó por la titularidad hasta que se le ganó en la visita de la UD a Valladolid (0-1). Aquella victoria al Pucela inició la marcha triunfal del equipo y una racha impresionante de partidos sin perder que se mantiene hasta la fecha. Fue el propio albanés el que anotó el único gol del partido.

Sadiku celebra un gol con el Cartagena | Fotografía: La Liga

Últimos precedentes positivos para la UD

Desde la fundación del Efesé en 1995 (en aquel entonces con la denominación de Cartagonova Fútbol Club), los albinegros han visitado la isla en cinco ocasiones, todas en Segunda División. El saldo es de tres victorias para la UD y dos para el Cartagena. La última vez que obtuvieron la victoria fue en la temporada 2011/12 (1-2). Las Palmas se había adelantado por mediación de Momo, pero en la segunda mitad Nicolás Raimondi revolucionó el partido. El delantero uruguayo entró desde el banquillo y se adjudicó un doblete, anotando el gol de la remontada a pocos minutos de la conclusión.

Eso sí, desde el regreso del Cartagena a Segunda División, los amarillos se han impuesto cuando han recibido al Efesé. El último precedente fue una contundente goleada por 4-1. Tras un final de primera parte aplastante, la UD ya mandaba por 3-0 gracias a los goles de Jonathan Viera de penalti, Peijño y Jesé. La expulsión de Boateng en la segunda parte acabó de sentenciar a los albinegros, que vieron como Adalberto Peñaranda hacía el cuarto. Mo Dauda, curiosamente ahora en las filas del eterno rival amarillo, hizo el tanto del honor.

El árbitro: De La Fuente Ramos (comité castellano-leonés)

El colegiado encargado de dirigir este importante encuentro no está exento de polémica. Será la primera vez que arbitre un partido al Cartagena esta temporada, pero ya lo ha hecho a la UD y los amarillos no guardan un grato recuerdo. Fue en el empate sin goles contra el Deportivo Alavés en Vitoria y Las Palmas reclamó el poco castigo hacia el el juego defensivo del cuadro vasco (no sacó ninguna tarjeta amarilla pese a que El Glorioso cometió 26 faltas) y pidió un penalti por un derribo en el área a Nuke Mfulu.

Por su parte, el Efesé también ha tenido mala fortuna con De la Fuente Ramos. Les ha dirigido en cinco ocasiones y nunca han conseguido ganar (un empate y cuatro derrotas). Como dato curioso este mismo arbitro fue el encargado de impartir justicia en los partidos que enfrentaron a Las Palmas y Cartagena la pasada temporada (4-1 en Gran Canaria, 0-2 en Cartagonova).

Declaraciones de los entrenadores

García Pimienta (UD Las Palmas): "Es importante que sigamos siendo nosotros mismos. Preveo un partido muy exigente ante un equipo que del que me gusta su propuesta. Tenemos que ser fieles a lo nuestro sobre en todo en defensa, pues ellos tienen gente muy buena adelante. Ojalá haya buen ambiente en el estadio porque necesitamos el apoyo de la afición. Les pido que acudan en masa".

"Para hacer daño al Cartagena tenemos que ser agresivos en la recuperación tras pérdida y estar el máximo tiempo posible en el campo suyo. Es muy fácil decirlo pero luego hay que trabajarlo y hacerlo muy bien en el campo. El rival es muy exigente y va a ir a por el partido desde el primer momento".

Luis Carrión (FC Cartagena): "El equipo se encuentra bastante bien. Tenemos nuestras posibilidades de hacerles daño sabiendo que el año pasado no estuvimos bien allí. Ellos son un equipo que juega y defiende muy bien pero también creo que le podemos hacer daño".

"García Pimienta es un amigo. Está haciendo un gran trabajo en Las Palmas. Le dio un cambio al equipo cuando llegó y ha evolucionado bastante bien".

Alineaciones previsibles