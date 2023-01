Un récord sin presencia española

En la derrota ante el Villarreal se dio un récord sin precedentes en sus 121 años de historia. Fue el primer partido del Real Madrid sin un solo jugador nacido en España en el once inicial. Un dato que fue intrascendente en el partido pero que deja claro a lo que se ha convertido el club blanco. Fichajes de fuera y poco de la cantera.

Lo sorprendente de este dato es que no hubiera sucedido anteriormente con el medio del campo y delantera lleno de extranjeros titulares y una defensa casi siempre de fuera a excepción de Carvajal.

¿Dónde están los españoles?

El Real Madrid cuenta a día de hoy con ocho jugadores nacidos en España en la primera plantilla. Sin embargo, solo uno de ellos es titular indiscutible (Carvajal) y tan solo unos cuantos gozan de minutos en forma de recambio.

En los últimos años, La Fábrica no ha dado mucho que a hablar debido al bajo número de chicos que llegan a lo alto del fútbol profesional. En Valdebebas se prefiere enviar los ojeadores a Brasil antes que al Alfredo Di Stefano o cualquier otro club español. Se podría decir que la última estrella española en el club fue Sergio Ramos hace 2 años.

Para diferenciar de un jugador a otro, en cada posición se les clasificará en tres grupos; titulares, intermedios y polvo acumulado.

La defensa

En dicha posición, hay cuatro de los ochos españoles que hay en el Real Madrid. Carvajal, el único que es titular indiscutible, sin embargo, las lesiones lo han lastrado en los últimos años y no ha podido ser tan competitivo como ha deseado.

Esta el intermedio, que es Nacho. Este jugador es la polivalencia en persona y por la cual sigue siendo un jugador clave pese a su escasez de minutos. Abarca todas las posiciones de la zaga y por ello en cuanto un jugador esta en el dique seco, Nacho pasa a ser la primera opción.

No obstante, Vallejo y Odriozola son jugadores con polvo acumulado. Estos no salen en la pizarra de Ancelotti ni en los partidos con menor trascendencia. Disputaron el partido en la Copa del Rey ante el Cacereño pero hasta ahí habrá llegado su aportación en lo que resta de temporada a menos que sean los únicos jugadores disponibles para su posición.

Mediocentros

En el medio del campo tan solo está Ceballos. Quizás el jugador español que tiene más dificultades de ganarse un puesto. Este está entre intermedio y polvo acumulado. Antes de la salida de Casemiro, el centro del campo era intocable, la CMK. Con la salida de Casemiro, sigue siendo intocable gracias a la llegada de Tchouameni.

Sin embargo, Ancelotti sabe reconocer su talento y sabe que se merece mas minutos de los que disputa.

Delanteros

Marco Asensio y Mariano Díaz. Asensio deambula de titular a intermedio. Depende de su estado anímico y de forma, podría jugar de titular o de revulsivo. Sin embargo, el balear no se ha ganado ni mucho menos la posición y su ausencia ante el Villarreal no sorprendió.

En cambio, Mariano está en la categoría de polvo acumulado. Pese a que es el único recambio natural de Benzema, no es considerado ni de recambio. Años lleva ya en esta posición en la que no hay mas remedio que quedarse en silencio e intentar aprovechar la oportunidad dada cada cierto tiempo.

¿Pasará otra vez?

Dado las circunstancias y la plantilla, no sería una sorpresa que se volviera a repetir. Una plantilla inicial sin jugadores españoles. La idea del Real Madrid es seguir analizando a los chicos de fuera y no de la cantera. El fútbol español no pasa por sus mejores momentos y un club como al Real Madrid lo obliga a mirar en el extranjero.

En dos semanas se vuelve a enfrentar ante el Villarreal, pero en la Copa del Rey. La historia podría repetirse una vez más.