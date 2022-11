Yeremay al rescate

Al RC Deportivo, ya apeado de la Copa del Rey, le tocaba centrarse en lo que verdaderamente le importa, ser equipo la próxima temporada de LaLiga Smartbank. Para empezar esa escalada le tocaba recibir a la Cultural y deportiva Leonesa, equipo que la pasada temporada plantó cara en Riazor y tan solo gracias a un gol de Quiles desde los once metros, el Dépor lograría llevarse los tres puntos.

El once del equipo blanquiazul sufrió varias modificaciones, la más sobresalientes, la entrada en la portería de Edu Sousa. El cancerbero blanquiazul sustituía a Ian Mackay, pese a tener alta médica, el guardameta coruñés no partía de inicio.

El Dépor comenzó el partido con ritmo y proponiendo un dominio absoluto de la posesión en la primera mitad, los blanquiazules tenían el balón y dominaban al rival, teniendo las mejores ocasiones. Mario Soriano fue el primero en tener cerca el gol, un disparo desde el interior del área que se encontraba con la madera.

El claro dominio del equipo de Óscar Cano no fue materializado en esta primera parte. Svensson, Quiles, Mario Soriano y Rubén Díez tendrían ocasiones para abrir la lata.

Caso aparte, la actuación del colegiado Albert Catalá en esta primera mitad, no pitó un claro penalti a Antoñito y una mano en el interior del área leonesa. Con ocasiones, pero sin goles, se llegaba al final de estos primeros cuarenta y cinco minutos.

Goles que sí llegaron en los primeros compases de la segunda parte, el primero en ver puerta sería el cuadro blanquiazul. En el primer minuto de esta segunda mitad, Soriano encontraba entre líneas a Quiles, el delantero no perdonaba y abría el marcador para los deportivistas.

Poco duraba la alegría a la grada blanquiazul, tres minutos más tarde Alarcón lograba el empate, hermoso disparo desde la frontal del área del zurdo leonés, imparable para Edu Sousa.

El conjunto gallego quedó noqueado de ese duro golpe, pero se quiso reponer el cuadro de Óscar Cano, quien tuvo la ocasión para volver adelantarse en el marcador. Ni Svensson ni Quiles fueron quienes para batir al meta Salvi. La primera, un mano a mano entre Max y Salvi, que el arquero visitante salvó de manera fortuita. La segunda, un disparo de Quiles que entre el guardameta y los defensores lograron solventar el peligro.

El tópico del fútbol volvió a aparecer en Riazor, un clásico en estas últimas temporadas en el feudo blanquiazul. "El que perdona, la acaba pagando". Así fue Pertejo, quién ajustició al Dépor, jugada individual del delantero visitante, recorta a Isi Gómez antes de entrar en el área y con disparo cruzado bate a Edu Sousa.

El Dépor movió el banquillo y uno de esos revulsivos fue el que salvó los muebles para el equipo herculino. A falta de cinco minutos para el final, los blanquiazules lograban el gol del empate. Centro desde la derecha de Rubén Díez que nadie logra rematar de cabeza en el primer palo, apareció en el segundo el canario Yeremay Hernández que conectaría con el balón logrando el gol.

El partido fue movido en los minutos finales, Gorka y Quiles tendrían opciones de lograr la victoria. Finalmente, reparto de puntos en el Estadio de Riazor y el Dépor que sigue sin coger esa serie de buenos resultados que los afiancen en la zona alta de la clasificación.

El próximo encuentro del Dépor será el próximo domingo a las 19:00 horas frente al Fuenlabrada.

Ficha Técnica:

RC Deportivo de La Coruña: Edu Sousa, Antoñito, Lapeña, Jaime, Raúl, Rubén Díez, Olabe, Isi Gómez, Quiles, Svensson y Soriano. También jugaron: Kuki Zalazar, Narro, Yeremay, Gorka y Trilli.

CYD Leonesa: Carrasco, Saúl González, Trigueros, Amelibia, Joel López , Aguado, Presa, Alarcón, Solís, Querol y Obolskiy. También jugaron: Pertejo, Cristian Pérez y Muguruza.

Goles: 1-0: Quiles, min.46; 1-1: Alarcón, min.50; 1-2: Pertejo, min. 66; 2-2: Yeremay, min.86

Árbitro: Albert Catalá Ferrán.

Estadio: Abanca Riazor ante 13970 espectadores.