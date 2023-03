Osasuna se lleva el primer choque

El día marcado en el calendario con un círculo rojo había llegado. Tanto Club Atlético Osasuna cómo Athletic tenían señalado este día y en el punto de mira. Este miércoles se ha jugado en El Sadar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Bilbaínos y rojillos querían hacer un buen partido, para no tener que jugarse todo en La Catedral el próximo 4 de abril, cuando se juegue la vuelta de la eliminatoria.

Los leones no llegaban en un gran momento tras la derrota el pasado domingo ante el Girona en San Mamés. Además, acumulan dos encuentros consecutivos perdiendo y las sensaciones del equipo no son las mejores. Sin embargo, esto es La Copa y la mentalidad cambia por completo. En el caso de los de Jagoba Arrasate, a pesar de que habían acumulado varias jornadas sin obtener una victoria, la jornada pasada consiguieron los tres puntos en un campo tan complicado como es el Ramón Sánchez Pizjuán.

A diferencia de las rondas anteriores, una vez llegado a semifinales cuentas con partido de ida y vuelta, por lo que Ernesto Valverde apostó por un once algo más conservador de los habitual. Julen Agirrezabala volvía a la titularidad, al igual que Íñigo Martínez, que llevaba sin jugar desde el pasado mes de noviembre. En el centro del campo, el "Txingurri" apostó por la dupla Mikel Vesga y Dani García. Finalmente, Yeray Álvarez y Nico Williams no llegaban para ser titulares. Por parte de Osasuna, salía con un once bastante ofensivo y con los jugadores esperados, quizás la única novedad era la entrada de Juan Cruz en el lateral izquierdo por Manu Sánchez.

Primera mitad

El partido comenzó con mucha intensidad, pero con ambos equipos intentando evitar errores innecesarios que pudiesen cambiar la eliminatoria. La primera ocasión de peligro llegaba de los pies de Abde, cuyo tiro se marchó a córner tras tocar en Íñigo Martínez. Los primeros minutos del partido eran de Osasuna, que presionaba muy arriba y obligaba al Athletic a salir con balones largos. En el 14', llegó la primera del Athletic, pero Sergio Herrera evitaba el gol de Iker Muniain.

El choque se había igualado y el control del encuentro estaba repartido entre ambos equipos, aunque con muchas imprecisiones de ambos conjuntos. Algún acercamiento rojiblanco, pero sin peligro alguno. Pasado el minuto 30 la tónica seguía siendo la misma, aunque el jugador marroquí cedido por el Fútbol Club Barcelona era el que más peligro creaba y el que más lo estaba intentando por banda izquierda.

Osasuna mejoró en los minutos finales de la primera mitad y provocó dos amarillas muy claras para Alex Berenguer y Mikel Vesga. Una vez cumplido el minuto de añadido, el colegiado, Gil Manzano mandaba a los jugadores al túnel de vestuarios. Una primera parte sin ocasiones, mucho ritmo, mucha intensidad y poco juego.

Segunda mitad

La segunda parte no podía comenzar mejor para los locales. Salían rápido a la contra por la banda de Abde, el extremo batía a Julen y hacía el 1-0. A diferencia de la primera parte, el encuentro estaba mucho más calmado, el gol hizo que los navarros se abriesen, aunque su presión constante era innegociable. Los leones estaban consiguiendo crear peligro y Ernesto realizaba dos cambios: Raúl García y Lekue por Berenguer y De Marcos.

Abde celebrando su gol | Fuente: Cuenta oficial de Twitter del Athletic

Los vizcaínos no estaban consiguiendo volver a conectarse al partido y parecía más cerca el segundo gol que el empate. Nico Williams sustituía a Muniain con el objetivo de generar algo más de peligro a Osasuna. Los minutos seguían pasando, pero los leones no hacían daño. Arrasate realizaba sus dos primeros cambios: Rubén García y Kike García sustituyeron a Budimir y "Chimy" Ávila. Minutos más tarde entró Kike Barja por Abde.

A pesar de la pequeña mejoría del Athletic, Valverde volvía a hacer un cambio. Gorka Guruzeta entró por Iñaki Williams. También entraron Brasanac y Pablo Ibañez por Moi Gómez y Aimar Oroz. En el 94, Gorka Guruzeta estuvo apunto de empatar, pero Sergio Herrera lo evitó. Una vez cumplidos los cuatro minutos de añadido, el colegiado pitó el final del encuentro. Osasuna parte con ventaja en la vuelta.

Ficha técnica

Osasuna: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Aridane Hernández, David García, Juan Cruz; Lucas Torró, Aimar Oroz (Pablo Ibañez 86'), Moi Gómez (Darko Brasanac 86'); "Chimy" Ávila (Rubén García 71'), Budimir (Kike García 71'), Abde (Kike Barja 77').

Athletic: Julen Agirrezabala; Óscar de Marcos (Íñigo Lekue 59'), Daniel Vivian, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Mikel Vesga; Alejandro Berenguer (Raúl García 59'), Oihan Sancet, Iker Muniain (Nico Williams 65'); Iñaki Williams (Gorka Guruzeta 83').

OSASUNA 1-0 ATHLETIC

1-0 (Abde 47')