Gracias por todo Joaquín

El Real Betis ha anunciado a través de sus redes sociales, con dos emotivos videos, que su capitán, Joaquín Sánchez, tras más 400 partidos en el club, se retira a final de temporada a los 41 años.

El club subió a Twitter un video narrado por el protagonista, el cual estando en un patio sevillano empezaba diciendo "la vida es una constante evolución", afirmando que hay que "afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo". Joaquín añadió que los que dicen la frase de "que rápido pasa el tiempo, nada es para siempre" están equivocados, ya que no conocen el arte, un arte que "durante 23 años" ha "intentado" hacer con su fútbol y "ser recordado generación a generación". Finalmente, el capitán bético terminó el vídeo con una frase que hizo soltar las lágrimas de algún aficionado: "Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte, una ventana hacia la eternidad".

En el segundo comunicado oficial se veía a un Joaquín más serio de lo habitual, sentado en el vestuario o "el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores", como bien dice él. El andaluz afirmó al borde de las lágrimas que "no es un adiós, es un hasta luego" y aseguró que va a "seguir defendiendo" al Real Betis o como él lo llama, su "vida".

Un repaso a su trayectoria

El capitán bético ha sido, es y será una leyenda del fútbol español. A sus 41 años y tras 23 temporadas como futbolista, no son pocos los logros que ha conseguido.

Joaquín en el Málaga | Fuente: Twitter @malagacf

Primero de todo, decir los clubes en los que ha militado. Como no podía ser de otra manera, el eterno bético debutó en el club en el 2000, y no fue hasta el 2006 que decidiría cambiar de aires yendo al Valencia CF. En el equipo "Ché" estuvo cinco temporadas, y en el 2011 decidió volver a Andalucía por dos temporadas, esta vez en el Málaga. Una vez acabada su etapa en el conjunto andaluz, tomó la decisión de moverse hasta Italia, a la Fiorentina, del 2013 al 2015, año en el que volvió al club de su corazón, el Real Betis, hasta día de hoy.

Lo más excepcional que ha conseguido en su carrera ha sido conquistar la Copa del Rey en tres ocasiones. Dos de estas con el Real Betis, el club de su "vida", en el 2005 y en el 2019, esta última frente al club con el que alzó en el 2008 el título, el Valencia CF.

Joaquín las dos veces que ganó la Copa del Rey con el Betis | Fuente: Twitter @Squawka

El andaluz fue internacional con la selección española en 51 ocasiones, siendo las más importantes en 2002 y 2006, años en los que disputó la Copa del Mundo. Con la camiseta roja ha conseguido marcar un total de cuatro goles y una asistencia.

El capitán del Betis es el segundo jugador con más partidos disputados en la liga española en toda la historia, con más de 600 partidos en primera división, de los cuales más de 400 han sido con la elástica verdiblanca puesta. Y no solo ha disputado encuentros en ligas, sino que suma más de 50 en la Europa League.

Joaquín Jugando con "La Roja" | Fuente: Cadena SER

El total de partidos disputados hasta la fecha por Joaquín en su carrera profesional son 839, con 112 goles y 102 asistencias.

Que esperar de Joaquín

Como ya se lleva viendo desde hace unos años, al andaluz le encanta ser un "showman" y aparecer en televisión. Recientemente se pudo ver con su programa "Joaquín, el novato", en el que se acercaba a expertos de distintas profesiones para probarlas y decidir por cual decantarse una vez llegado el momento de dejar el fútbol. Ese momento ha llegado, y todo indica que seguirá el camino de la televisión. No se sabe si algo relacionado con el deporte, con una serie o con un programa, pero lo que está claro es que no se alejará de los focos por mucho tiempo.

Joaquín Sánchez tras la final de la Copa Del Rey de 2019 | Fuente: Getty Images

Finalmente, dar las gracias a Joaquín de parte de todos los aficionados al fútbol. Debido a su calidad, pasión y sentido del humor, millones de aficionados han podido dibujar una sonrisa en días tristes, días en los que quizás no tenían ganas de hacer nada, tan solo encender la televisión y allí estaba él, y por eso, gracias. Y como bien dijo él, no es un adiós, sino un hasta luego, capitán.