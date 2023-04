El Villarreal sigue sumando

En la primera parte el empate a cero no hizo justicia a los méritos que se vieron sobre el terreno de juego. Especialmente el Villarreal pudo haberse adelantado en el marcador gracias a dos clarísimas ocasiones de Morales y un disparo al palo de Yeremy Pino. La Real aguantaba y amagó, pero no se acerca con verdadero peligro a la portería de Reina.

El submarino amarillo consigue hacerse con el triunfo en la segunda parte gracias a de Dani Parejo de penalti en el minuto 77 y Nicolás Jackson logró sentenciar el partido en tan solo 4 minutos con el segundo gol. El Villarreal aprieta la lucha por la Champions y se coloca a tres puntos de la Real Sociedad que lleva siete partidos sin ganar. Muy buena respuesta del submarino en este encuentro que tuvo las mejores ocasiones ya en la primera parte.

Primera parte, ambos equipos presionan sin lograr el gol

El primer aviso del partido lo daba el submarino amarillo a manos de Morales que tras un pase increíble de Baena a la espalda de la defensa, el delantero amarillo cruzó demasiado con la izquierda y se terminaba yendo. Respondía inmediatamente la Real con un buen disparo de Take Kubo desde fuera del área con la izquierda y el portero del Villarreal para bien abajo junto al palo. En el minuto 14 una jugada ensayada consigue que el balón llegue a Sorloth y el Foyth llegó a tiempo a de bloquear el disparo y desviar a córner.

Remataba de cabeza de Sorloth y el portero del submarino, bien colocado, paró el balón poniendo el cuerpo detrás de las manos para evitar problemas. Tras una jugada muy rápida del Villarreal, con Terrats y Baena enlazando y haciendo llegar el balón al área, Pino remató y el balón superó a Remiro, pero se estrelló en el palo. Parejo buscaba el primer palo en un saque de esquina y el portero donostiarra salió muy seguro. En el minuto 44 Morales recortó con la derecha y disparó con la izquierda pero el balón se fue por encima del larguero.

José Morales en una acción del partido. Fuente: La Liga.

Segunda parte, el submarino amarillo sentencia

La primera de la segunda parte sería para los donostiarras, tras una falta de Terrats sobre Zubimendi, la cual la sacó Brais al área y Zubimendi remató de cabeza pero no vio puerta. En el minuto 52 Take Kubo buscó el disparo con la izquierda, el balón se fue rozando el larguero. La Real lo intentaba sin éxito, Gorosabel logró sacar un centro raso desde el segundo palo pero Foyth llegó a despejar cuando Reina ya había sido superado en el primer palo. De nuevo la tuvieron los donostiarras, Mikel Merino remató al primer toque un buen centro de Take Kubo.

En el minuto 66 le anulaban un gol a los txuri urdin por fuera de juego de Zubeldia y varios jugadores más. En el minuto 74 el colegiado señalaba penalti a favor de los locales, tras hacer una zancadilla Martín Zubimendi dentro del área a por la zancadilla dentro del área a Chukwueze. Parejo engañó a Remiro que se lanzó al otro lado y puso el primero en el marcador. De nuevo la tuvo el submarino amarillo, Chukwueze le puso un balón a Yeremy Pino en la cabeza en el segundo palo, pero el jugador canario no dibujó bien el gesto con el cuello.

David Silva y Parejo se estiran para llegar a un balón dividido. Fuente: LaLiga

En el minuto 81, Nicolás Jackson ponía el segundo en el marcador. Una muy buena maniobra del delantero senegalés que logró armar la pierna dentro del área para disparar junto al palo lejos del alcance de Remiro. Diez minutos más tarde, tras una muy fuerte entrada de Jackson al tobillo de Oyarzabal, el colegiado le sacaba la segunda amarilla y lo mandaba a la calle. La primera tarjeta la vio durante la celebración de su gol.

Ficha Técnica

Villarreal CF: Reina; Foyth, Mandi, Pau, Pedraza; Terrats, Parejo, Baena, Chukwueze, Morales, Pino.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Take, Zubimendi, Merino, Brais; Sorloth y Silva.

Amonestaciones: Ramon Terrats (26'), Igor Zubeldia (27'), Pepe Reina (53'), Juan Foyth (65'), Martin Zubimendi (75'), David Silva (76'), Nicolás Jackson (82') y Nicolás Jackson (roja directa 90'+1').

Árbitro principal: J. Gil Manzano.

Estadio: Estadio de la Cerámica.

Próximos encuentros

El Villarreal se verá las caras contra el Real Madrid el próximo sábado 8 de abril a las 21:00h. El partido corresponde a la jornada 28 de la Liga Santander y se jugará en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

Por otro lado, la Real Sociedad se enfrentará al Getafe el sábado 8 de abril a las 18:30h en el estadio Reale Arena (San Sebastián). El partido corresponde a la jornada 28 de la Liga Santander.