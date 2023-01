El Almería rescata un punto en un partido de locos

Tras hacer un gran partido la semana pasada en casa, sacando un punto muy valioso frente al Atlético de Madrid, llegaba el Almería a Valencia para intentar romper la racha que tiene como uno de los peores equipos a domicilio - el tercero peor de las cinco grandes ligas europeas-, ya que solo ha logrado puntuar ante el Elche y en Cádiz y queriendo coger oxígeno y despegarse de los puestos de abajo y sumar la primera victoria de 2023 - ganaron el 09 de noviembre contra el Getafe por última vez-.

El Valencia por su parte, afrontaba el encuentro con una importante acumulación de minutos por la disputa de la copa y de la Supercopa de España y a tan solo un punto de su rival en la clasificación de liga - pero con un partido menos-.

Fernando, de nuevo impecable y la mala suerte visitante

El portero de la UD Almería está de dulce y eso no se puede negar, tras unas grandes actuaciones en esta temporada, la última la pasada semana en la que fue el MVP del partido, ha evitado que su equipo se fuera al descanso por debajo en el marcador, haciendo dos grandes paradas, una de ellas a quemarropa donde Cavani, que fue el mejor en la primera mitad, pudo adelantar a los valencianistas.

Los "chés" atacaban y los rojiblancos se limitaban a esperar su oportunidad, tan solo un tiro de Melero y otro de Baptistao en la primera mitad , que no llegaron a inquietar a Mamardashvilli. Pero la ocasión mas clara para los visitantes la iban a desaprovechar, decretaba Gil Manzano un penalti por mano de Gabriel Paulista al cortar un tiro de El Bilal Touré. Tras una pequeña disputa era Ramazani quien decidía chutar, pero apuró tanto que lo mandaba al palo izquierdo de la portería local, desaprovechando así la mejor ocasión de los suyos y ante la incredulidad de Rubí en el banquillo.

Se venía arriba el Valencia en los últimos compases de los primeros 45 minutos pero sin encontrar ese último pase para ponerse por delante en el marcador, y con el cero a cero se marchaban a vestuarios.

Celebración de uno de los goles locales. Foto: la liga

En la segunda parte se desató la locura

Salían muy enchufados los dos equipos tras el descanso, pero el Valencia golpearía primero: en el minuto 48 Kluivert de cabeza aprovechaba un muy buen centro al área de André Almeida desde la izquierda. Parecía que el gol enchufaba a los locales y lo intentaba Gayà, pero no terminaban de poner más distancia en el marcador y esto hacía que los indalicos empatasen tras rematar Chumi un saque de esquina botado por Robertone. Y es que a pesar de que los resultados no les acompañen demasiado, los andaluces son los que mas goles de córner llevan en liga (6).

A los locales parecía no importarle el gol, ya que a la siguiente jugada tras una pugna de Chumi con Cavani reclamaron un penalti y aunque el colegiado lo señaló, fue avisado por Estrada Fernández para que acudiese al VAR y tras visualizarlo, optó por no conceder la pena máxima. No se vinieron abajo los valencianos y siguieron intentándolo, y en el min 65 obtuvieron el premio, el capitán, Gayà, adelantaba de nuevo al Valencia tras batir a Fernando en un mano a mano.

Pero a pesar de tenerlo todo en contra, el Almería seguía intentándolo y en el minuto 74 Portillo mandaba dentro de la red un balón desde el centro del área tras un buen pase de El Bilal, de nuevo tablas en el marcador. Se desesperaba Gattusso en el área técnica y Rubí metía al campo todos los efectivos disponibles en ataque para ponerse por delante o al menos, poder aguantar el resultado.

Lo intentaron ambos equipos pero ninguno terminaba de dar el último pase con claridad, Embarba, que acababa de entrar en el terreno de juego, por parte de los visitantes y Ozkacar por parte de los locales eran los que más peligro llevaron en los compases finales del encuentro. Protestaría el Valencia una última acción polémica en la que se pidió un posible penalti de Luis Suárez a Ozkacar precisamente, pero de nuevo Gil Manzano no lo interpretó como tal.

Al final tablas en el marcador, un resultado que sin duda deja más contento al Almería que a un Valencia que no acaba de arrancar en liga. Por su parte los de Rubí a pesar de fallar un penalti, lograron puntuar en un campo difícil.

Ficha técnica:

Valencia CF: Mamardashvilli, Foulquier, Gabriel Paulista, Ozkacar, Gayá, Lato (min 77 Kourouma), Musah, Almeida (min 77 Hugo Duro), Kluivert (min 88 Samu Castillejo) , Dias Lino, Cavani ( min 88 André de Sousa).

UD Almería: Fernando, Mendes ( min 66 Portillo) , Brandariz, Rodrigo Ely, Akieme, Robertone, Samu Costa, Gonzalo Melero ( min 84 Eguaras), Leo Baptistao (min 77 Luis Suárez), El Bilal (min 77 Embarba) Ramazani ( min 66 Pozo) .

Árbitro: Jesús Gil Manzano (colegio extremeño), amonestó por parte local a Cavani y a Almeida y por parte visitante a Gonzalo Melero.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 de la liga santander. Asistencia: 33.442 espectadores