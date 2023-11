El Real Madrid femenino se come una manita del FC Barcelona

Manita del FC Barcelona al Real Madrid en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 38707 espectadores. El Barça fue muy superior durante todo el encuentro, sin Alexia e Irene Paredes, sobre todo en la primera parte en la que marcaron tres goles, mientras que el Real Madrid no tiró ni una vez a puerta.

El partido empezó con un Real Madrid muy bien plantado en su área y sin dejar progresar al FC Barcelona. Las blancas embotaron a las culés, a las que no dejaban salir de su zona e intentaban llegar a la portería de Cata Coll, pero sin mucho peligro.

En el minuto 8 llegó el primer tiro del Barça a cargo de Graham Hansen, pero el esférico acabó en manos de Misa Rodríguez sin problema. También lo intentó Hansen al poner un centro lateral que se paseó por el área y Ona Batlle con un centro que captó la portera madridista. El Barça poco a poco se iba haciendo con el control.

Aitana Bonmatí adelantó al Barça en el minuto 18

El gol del Barça llegó en el primer balón que tocó la reciente balón de oro. Una contra del FC Barcelona iniciada por Mapi León desde atrás. Mariona Caldentey dio un pase en largo a Lucy Bronze para cambiar el juego, esta se lo pasó a Graham Hansen y en el pico del área se lo dio a Aitana que, con un tiro muy ajustado al palo y que rozó Misa, puso el 1-0 en el marcador.

Aitana Bonmatí celebra su gol. Fuente X @FCBfemeni

A punto estuvo Hansen de marcar el 2-0 tras un disparo de Aitana que se fue al palo. El rechace le cayó a la noruega, que no se lo esperaba y mandó el balón fuera a puerta vacía. Si bien estaba en fuera de juego.

Momentos de sufrimiento para el Real Madrid

Salma Paralluelo tuvo la más clara. Se quedó sola ante Misa tras recibir un pase filtrado de Mariona Caldentey entre las centrales, que no pudieron pararla, pero el disparo de la culé se fue rozando el palo. Eran los peores minutos del Real Madrid.

Las azulgranas buscaban aumentar la ventaja aprovechando que a las madridistas el balón no les duraba más de tres pases seguidos. Ona Batlle dejó el balón muerto en el área para que Patri Guijarro rematara sola, pero se encontró con Misa Rodríguez. La portera blanca estaba siendo la mejor y gracias a ella el marcador seguía siendo solo de 1-0.

Hansen no dejaba de crear peligro

La noruega causó muchos problemas al Real Madrid durante todo el partido y tuvo dos muy claras en tres minutos para poner el 2-0. Primero una jugada personal en la que se revolvió en el área y, tras dar una vuelta sobre sí misma y librarse de Ivana, estrelló el balón en la madera. Después, Misa paró el tiro de Salma con el pie y el balón le cayó a Graham Hansen que lo mandó por encima del travesaño. Una jugada muy parecida a la que protagonizó con Aitana unos minutos antes.

Hansen y Aitana celebran un gol. Fuente X @FCBfemeni

Hansen y Mariona pusieron el 3-0 en tres minutos

Fue en el minuto 42 cuando Salma Paralluelo estrelló el balón de nuevo en el larguero tras un disparo desde 25 metros. El balón botó sobre la línea y le cayó a la noruega que esta vez no falló y marcó el segundo para las culés.

El tercero llegó en la siguiente jugada, solo tres minutos después. Mapi León sacó un córner que recibió Mariona Caldentey sola en el segundo palo. La mallorquina controló y puso el balón en la escuadra, imposible para Misa, que llegó a tocar el esférico con la punta de los dedos.

Hansen celebra uno de sus goles. Fuente X @FCBfemeni

La segunda parte empezó con un triple cambio en las filas del Real Madrid. Se marcharon Teresa Abelleira, Signe Bruun y Hayley Raso y entraron Claudia Zornoza, Naomi Feller y Maite Oroz. Aun así no cambió mucho el panorama, ya que Salma Paralluelo casi marcó en el primer minuto de la segunda parte, al quedarse sola ante Misa Rodríguez, que volvió a parar el disparo con el pie.

El Barça bajó una marcha el ritmo y el Real Madrid seguía sin causar peligro

Los minutos pasaban y, aunque el Real Madrid intentaba buscar el gol, no lo conseguía ya que el balón le duraba poco. No creó peligro a Cata Coll en todo el partido ya que no hubo ningún tiro a puerta por parte de las madridistas.

En el minuto 60, Aitana Bonmatí se inventó una jugada maradoniana. Se fue de cuatro jugadoras del Real Madrid y se plantó en el área, solo que en vez de tirar le pasó el balón a Salma Paralluelo, que no lo remató porque lo interceptó la defensa madridista. Aunque las azulgranas bajaron el ritmo, ya que no era ese acoso y derribo de la primera parte, seguían creando peligro con facilidad.

Linda Caicedo y Aitana Bonmatí durante el partido. Fuente X @realmadridfem

Alberto Toril hizo el cuarto cambio en el Real Madrid, quitó a Athenea por Svava. Jonathan Giráldez, por su parte, hizo los primeros cambios en el Barça; Salma Paralluelo y Patri Guijarro por Esmee Brugts y Marta Torrejón.

Los minutos siguientes transcurrieron sin mucho peligro, solo Aitana lo intentó desde la línea del fondo, casi sin ángulo, y Olga Carmona quiso poner un balón para Feller, pero se fue largo. Mariona Caldentey se fue y entró Claudia Pina.

Linda Caicedo se marchó lesionada

Linda Caicedo controló un pase de Claudia Zornoza. Tras librarse de Ona Batlle con un sombrero, Cata Coll se lanzó sobre ella y le pilló el tobillo con la rodilla. La colombiana se marchó del terreno de juego llorando y son signos de dolor. Entró en su lugar Moller.

El Barça hizo sus últimos cambios. Se fueron Graham Hansen y Ona Batlle y entraron Lucía Corrrales y Vicky López, que casi marcó el cuarto tras marchársele alto el remate de cabeza.

Claudia Pina y Vicky López marcaron el cuarto y el quinto en el descuento.

Cuando parecía que el marcador no se movería más llegó el cuarto del FC Barcelona. Aitana robó el balón en el centro del campo y corrió hasta la línea de fondo sin que ninguna jugadora del Real Madrid la parara. Cuando se quedó sin campo, le pasó el balón a Claudia Pina que estaba en el borde del área pequeña y batió a Misa.

Vicky López celebra su gol. Fuente X @FCBfemeni

En la siguiente jugada, un pase filtrado de Esmee Bruts para Vicky López, mal defendida por Kathellen, supuso el quinto y definitivo.

Finalmente, el partido acabó 5-0 y el Real Madrid se queda a seis puntos del FC Barcelona. Las blancas vuelven a ser incapaces de ganar a las culés en un partido en el que el Real Madrid no tiró ni una vez entre los tres palos.