Otra final de Copa, la tercera en cinco años. El Athletic se ha acostumbrado a jugar finales. A pesar de que actualmente en la afición se haya normalizado el hecho de disputarlas. Lo cierto es que estuvo 24 años (desde 1984 hasta 2009) sin disputar ninguna. Es por eso que pese a no haber ganado ninguna de las finales hay que valorar el hecho de haberse quedado a un paso del título. Ya sólo queda romper ese techo de cristal , para volver a ver navegar la gabarra por la ría. Después de la final de 2009 contra el Barcelona, el Athletic ha disputado otras cinco. Durante este tiempo el conjunto bilbaíno ha tenido innumerables partidos memorables; desde remontadas agónicas en el último minuto, tandas de penaltis, goleadas históricas o finales perdidas. El Athletic es sinónimo de Copa del Rey .En este artículo repasaremos los partidos más ´´míticos´´ de los leones en este siglo.

Los galácticos a merced de los leones

El Athletic se encontró en las semifinales de la Copa del Rey al llamado Madrid de ´´los galácticos´´. A este equipo se le denominaba así debido a la constelación de estrellas que tenía en su poder: Zidane, Figo, Roberto Carlos o Raúl, todos ellos entrenados por Vicente del Bosque. Por su parte ,el Athletic dirigido por Jupp Heynckes buscaba sacar un buen resultado en el partido de ida en el viejo San Mamés. El ambiente en la catedral fue espectacular, digno de las noches grandes de antaño. El Madrid se adelantó pronto por medio de Zinedine Zidane, tras un error de la zaga bilbaína. El Madrid perdonó y dejó salir vivo al Athletic la segunda parte. En la segunda mitad, la escuadra de Heynckes fue superior y consiguió empatar por medio de Joseba Etxebarria. Finalmente, la grada se vino abajo con el gol en el minuto 85 de Urzaiz tras una prolongación de Ezquerro. El Athletic tomó ventaja en la eliminatoria, no obstante, en el Bernabéu los galácticos vencieron por un cómodo 3-0. A pesar de no pasar de ronda, la eliminatoria será recordada por la noche mágica vivida en el partido de ida.

Fuente:Gettyimages

El día que los leones se ´´comieron´´ al Sevilla

En la ida de las semifinales entre el Sevilla y el Athletic. Los hispalenses se fueron con una ventaja de dos a uno del Pizjuán. Antes del partido vuelta unas declaraciones del entonces presidente del Sevilla, José María Del Nido calentaron el partido de vuelta: ´´Del león nos vamos a comer desde la cabeza hasta la cola´´. Lo que pasó en el partido de vuelta simplemente es historia. El Athletic fue un ciclón y en poco menos de 38 minutos remontaron el partido y pusieron el definitivo 3-0. San Mamés era una fiesta que celebraba el pase a la final veinte años después. Al final del partido la afición bilbaína se acordó de las declaraciones de Del Nido con el ya mítico cantico ´´Del Nido cómeme el r***´´.

Fuente:Gettyimages

Toquero nos hizo soñar

24 años sin disputar una final de Copa para el Athletic son muchos, es por eso que después de la remontada contra el Sevilla la afición se movilizó en masa a Valencia en busca de la 25. En frente estaba el todopoderoso Barcelona de Pep Guardiola, el mejor equipo del mundo en esos momentos. Con la liga sentenciada ya, quería asegurarse el segundo titulo . El Athletic salió enchufado y en un córner botado por Frank Yeste, Toquero cabecearía a placer y marcaría el primero para el Athletic. Saltaba la sorpresa en Mestalla. La resistencia bilbaína solo duró 30 hora tras un trallazo de Yaya Toure. Finalmente, la lógica se impuso y en la segunda mitad Messi y Bojan destrozarían el sueño del Athletic. Para la historia queda esa celebración a lo John Cena de Toquero y los 30 minutos que el Athletic soñó con volver a ser campeones.

Fuente:Gettyimages

Depresión ´´post´´ Bucarest

Dos semanas después del varapalo que supuso la dura derrota 0-3 contra el Atlético en Europa League tocaba reponerse y pensar en la final de Copa. Tres años después el Athletic y el Barcelona se citarón de nuevo en la final de Copa en el Vicente Calderón. El Barca no tuvo rival y vapulearon a un malherido Athletic 0-3. Así Pep Guardiola acabó su ciclo dorado levantando otra copa y el Athletic se volvió a quedar al borde de ganar otro título. La realidad que el equipo de Bielsa no dio la talla en las finales de ese año. Siempre quedará para el recuerdo de aquella temporada por el gran juego y las eliminatorias de UEFA.

Fuente:Gettyimages

Otra vez el Barca

Tres años después de la última final, los dos reyes de Copa se citarón en el Camp Nou para disputar otra final de la Copa. El equipo de Valverde aguantó los primeros minutos hasta que en el minuto 20 Messi se marchó de medio equipo y marcó por el primer palo. Después el dominio del equipo de Luis Enrique fue aplastante, Neymar y Messi otra vez volvieron a dejar imposible la Copa. Finalmente, un joven Iñaki Williams metió de cabeza el definitivo 3-1. La polémica estuvo presente cuando al final del partido se produjo una tangana entre ambos conjuntos por una lambretta de Neymar al final del partido.

Fuente:Gettyimages

El Formenterazo

Sin ninguna duda la noche más negra de Copa en este siglo en San Mamés. El Formentera, equipo de tercera categoría del fútbol español empató a uno en su estadio en el partido de ida ante un Athletic repletó de suplentes. El partido de vuelta en San Mamés, ya con más jugadores titulares, el Athletic fue incapaz de aprovechar sus ocasiones. Finalmente en la última jugada del partido, Álvaro Muñiz de córner adelantó al equipo visitante. Se consumó el Formentarazo y dejó muy tocado al equipo entonces entrenado por Ziganda.

Fuente:Gettyimages

Locura en Tenerife

El primer año del formato actual de Copa dejó grandes partidos del Athletic. Después de la agónica eliminatoria contra el Elche en penaltis. El Athletic se volvía a ver las caras con un equipo de segunda en octavos de final. Esta vez el Tenerife. El partido no pudo haber empezado peor, el héroe de la anterior tanda, Iago Herrerín le sacaron roja en el minuto 2 tras un error de Yeray en la salida de balón, Ezkieta saldría en el lugar de Unai Nuñez para ocupar la portería. El partido fue una locura, los 90 minutos acabaron con 2-2. Ya en la prorroga el equipo tinerfeño se quedó con uno menos tras una injusta expulsión a Carlos Ruiz. Poco después, ya en igualdad de condiciones Dani Gómez marcaría de penalti. Cuando parecía que estaba todo el pescado vendido, Yuri marcó un zurdazo desde fuera del área para forzar los penaltis. Finalmente, en los penaltis la escuadra bilbaína venció.

Yuriazo y a sevilla

El Athletic partía con una pequeña ventaja tras el 1-0 de San Mamés en el partido de ida de semifinales contra el Granada. Los primeros 45 minutos el Athletic aguantó sin problemas las acometidas del rival, sin embargo, la segunda parte el Granada fue una apisonadora y dio la vuelta a la eliminatoria con los goles de Carlos Fernández y Germán. Todo parecía perdido, parecía que esta vez no habría milagro. No obstante, en aquella edición de Copa el conjunto bilbaíno estaba tocado por una varita mágica y en el único tiro a puerta de todo el partido Yuri perforó la portería con otro zurdazo marca de la casa. Finalmente, el Athletic aguantó los diez minutos finales y se metió en la final donde esperaba la Real. Parecía que estaba escrito para que Aduriz ganará de una vez por todas la Copa , no obstante, la dichosa pandemia nos privo de ver a ´´El Zorro´´ disputar aquella final.

Fuente:Gettyimages

Un abril de pesadilla

Tras pasar contra el Levante en semifinales. El Athletic disputó dos finales de Copa en dos semanas. La primera final era la correspondiente a la edición de la temporada pasada que no se pudo jugar debido al Covid-19 contra la Real Sociedad el 3 de Abril y la segunda contra el Barcelona el 17 de abril correspondiente a la edición que tocaba ese año, ambas en Sevilla y sin público. El club bilbaíno estuvo promocionando las finales con el eslogan ´´Bizi ametsa´´, lo que parecía un abril hecho para soñar se convirtió en una autentica pesadilla. La primera final contra la Real Sociedad fue la que más dolió perder sin ninguna duda. Había pasado un año desde el Yuriazo en Granada, la plantilla había cambiado ya no estaba ni el entrenador que hizo llegar a la final, Garitano ni Aritz Aduriz. El derbi vasco más esperado de la historia, no decepcionó. Había más tensión que fútbol. La Real tenía la posesión y el Athletic aguardaba su oportunidad. Finalmente, un error de Yeray en la salida de balón en el minuto 56 hizo que Iñigo Martínez tuviera que cometer un penalti a Portu que Oyarzabal transformó. A partir de ese momento no ocurrió nada y los txuriurdines se llevaron su tercera Copa de su historia. La segunda final tuvo poca historia. El Athletic se encerró atrás y aguantó como pudo las acometidas del Barcelona. La primera parte pudo aguantar, no obstante, en cuanto Griezmann metió el primero, los goles blaugranas se sucedieron hasta completar el 0-4 final.

Fuente:Gettyimages

El día que Muniain se convirtió en Maradona

Tras 2 años sin público en Copa, San Mamés volvía acoger un partido con aficionados. Para el recuerdo del público quedará la exhibición de Iker Muniain que por momentos recordó al mismísimo Diego Armando Maradona. En el minuto 1 cuando no había dado tiempo a la gente a sentarse de sus asientos, el capitán rojiblanco se inventó un golazo desde fuera de área. 10 minutos después otro golazo de Ferran ponía la igualdad en el electrónico. La primera fue un asedio constante de los locales, hasta ocho tiros a puerta por parte del Athletic. La segunda parte siguió el acoso local y tras un gol de Iñigo Martínez en el 85 parecía que el partido iba a finalizar así, sin embargo, en la última jugada Pedri hizo el empate. Con ambos equipos exhaustos un penalti de Jordi Alba perfectamente ejecutado por Muniain decidió el partido. La última jugada del partido de Iker resume perfectamente su excepcional partido. Después de un saque de córner botado en corto se zafó de hasta cuatro jugadores blaugranas como si nada. Se echa de menos esta versión del capitán.

Fuente:Gettyimages

Fallar se paga caro

´´Ni media opción´´, esa frase le perseguirá de por vida a Yeray. El central de Barakaldo dijo que si el Athletic llegaba vivo al partido de vuelta de San Mamés, el Osasuna no tendría ninguna opción de llegar a la final. Así después del partido de ida en el que Osasuna se llevó el partido por 1-0. El Athletic se encomendó a otra noche mágica en San Mamés para remontar. El conjunto bilbaíno salió dominante y en el minuto 33 Iñaki Williams metió el primero. El Athletic siguió creando ocasiones y en el minuto 40 le anularon el segundo a Iñaki. La segunda mitad Nico dispuso de dos ocasiones clarísimas para liquidar la eliminatoria. Finalmente, el Osasuna aguantó el chaparrón y en la prórroga, Pablo Ibáñez marcaría el 1-1 dejando en silencio a San Mamés.

Fuente:Gettyimages

Solo hay un Athletic y es el ´´Bilbao´´

El sorteo de semifinales de Copa deparó una final adelantada entre el Athletic y el Atlético. La previa de la eliminatoria se calentó debido a la negativa del Athletic de cambiar la fecha del partido de ida que pedía el Atlético por el poco descanso entre el derbi de liga y el partido de ida de la Copa. Además las declaraciones de Simeone y Cerezo llamando despectivamente ´´Bilbao´´ al Athletic. Tras un sufrido partido de ida dónde el Athletic asaltó el Metropolitano con un solitario gol de Berenguer. La vuelta se presentaba una gran oportunidad para volver a una final. San Mamés fue una auténtica caldera. Los primeros 10 minutos del partido, el Atlético llevó la batuta del partido, sin embargo, a partir del gol de volea del mayor de los Williams, el Atlético estuvo a merced del Athletic que metió un 3-0 y volvió a otra final tras 3 años de ausencia. San Mamés fue una fiesta. Hubo tiempo hasta de acordarse de Cerezo y a Simeone a través de cánticos de los aficionados. ´´Bilbao´´ o Athletic la realidad es que la escuadra bilbaína fue infinitamente mejor que el Atlético en toda la eliminatoria.