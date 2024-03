El Recreativo Granada,colista de la clasificación, visita esta jornada a la UD Melilla, que ocupa el penúltimo puesto de la tabla. Los rojiblancos sufrieron una nueva derrotaen la Ciudad Deportiva en la última jornada, donde cayeron por la mínima ante el Ceuta, en un partido que disputaron y en el que tuvieron ocasiones, pero no pudieron conseguir dejar puntos en casa.

Fran Árbol debutó y estrenó titularidad con el Recreativo Granada, pero no tuvo un gran debut, ya que a pesar de buenas actuaciones, un error en su salida costó el único tanto del partido. Rodri Ríos, exgranadisnista, fue el encargado del único gol del encuentro, aunque otro dos le fueron anulados. A pesar de la buena salida de los rojiblancos, ya en el minuto 9 recibieron un aviso de Cristian Rodríguez, que mandó un balón al palo. A pesar de eso, los nazaríes aguantaron hasta el descanso con las tablas en el marcador. No fue hasta el minuto 60 cuando se adelantaron los visitantes y en la media hora restante no consiguieron igualar el encuentro, por lo que sufrieron una nueva derrota.

Los porteros, protagonistas negativos

En lo que va de temporada, ninguno de los porteros que ha jugado ha terminado de asentarse en el once titular del Recreativo Granada. Fran Árbol solo ha jugado en una ocasión, en la citada última jornada. La constante dinámica de Adri López con el primer equipo ha hecho que perdiese el hueco que pasó a ocupar Pol Tristán. Lo que bien es cierto es que ambos han tenido errores que le han salido muy caros al equipo en forma de perder puntos. Tal hecho ha provocado que ante un equipo prácticamente desahuciado en marzo, se le dé la oportunidad a Fran Árbol, que llega haciendo muy buenas actuaciones, que incluso le han llevado a la Selección Española sub-17. A pesar de no tener el debut soñado, aún tiene mucho margen y veremos si es por el portero que apuesta Germán Crespo lo que resta de campeonato o fue una oportunidad de probar. Lo cierto es que el equipo lleva 42 goles encajados, lo que le pone muy cuesta arriba puntuar en algunas ocasiones. Tan solo tres veces ha dejado la portería a cero, y fue en los primeros encuentros de temporada.

El rival, un Melilla penúltimo

Por su parte, el Melilla, que es el penúltimo de la clasificación, llega con una importante racha negativa tras cuatro derrotas consecutivas y sin conseguir ver puerta en ninguno de esos partidos. Una derrota por la mínima ante el Intercity provocó que se alargase esta mala dinámica que quiere revertir en casa este fin de semana y aumentar así la distancia entre ambos. Además, el Melilla jugó más de una hora en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla de Beka Kavtaradze. La salvación la tiene a 12 puntos, muy complicada, pero no imposible para las matemáticas.

Germán Crespo espera terminar por encima del Melilla en la tabla

El entrenador del Recreativo Granada, Germán Crespo, ha comentado en unas declaraciones previas al partido contra el Melilla que la victoria de su equipo “puede llegar en cualquier momento” y que el objetivo es “terminar por encima” del Melilla en la tabla de clasificación.

“No hemos podido estudiar demasiado al rival porque cambiaron recientemente de entrenador y le expulsaron a un jugador en el 20' de su partido, y hemos trabajado y estudiado individualmente sobre sus jugadores, pero no a nivel colectivo”, ha indicado Germán Crespo.

El técnico granadino ha indicado que su equipo tiene que tener “máxima concentración y no encajar goles tontos, que son regalos”. “Hay que seguir el criterio de cuando jugamos fuera, que es tener el balón y adaptarnos también al campo, que no estará en el mejor estado. Anímicamente nos daría mucho ganar de cara a la clasificación”, ha añadido.

Posibles alineaciones

Melilla: Javi, Loren, Moisés, Yuste, Alex Macías, Dani García, Bandaogo, Selasi, David, Sergio Pérez y Víctor Morillo.

Recreativo Granada: Fran Árbol, Estacio, Miki Bosch, Nico Van Rijn, Eu, Dani Clavijo, Juanma, Mortimer, Carlos Pérez, Rodelas y Julito.