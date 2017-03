Resurrección

Bruno fue titular en Málaga | FOTO: LaLiga

No era un derbi para jugar bonito. Ni siquiera para ofrecer buenas sensaciones. Lo primordial era ganar. Y eso hizo el Real Betis en Málaga, en un acto de voluntad propia para sacar adelante un partido que se había complicado tras el tanto de Fornals. Los de Víctor Sánchez mostraron orgullo, capacidad de reacción y se llevaron la victoria por 1-2 con goles de Jonas Martin nada más empezar la segunda parte y de Sanabria, otro que quiere subirse al 'barco' cuanto antes. Un triunfo de peso tras el esperpento de Granada y la derrota en 'El Gran Derbi' ante el vecino. El Día de Andalucía tuvo color verdiblanco.

Empezaron mejor los malacitanos, más enchufados en intensidad. La primera llegada local fue pronto, al arranque del choque. Camacho remataba de cabeza con potencia un saque de banda de Luis Hernández, quien tiene catapultas en sus brazos. Adán tenía que meter la mano porque esa pelota se colaba. La sensación es que al Real Betis, con el sistema de cinco hombres atrás, le llegan menos que antes pero con el mismo peligro. Y eso es un problema serio.

Un 'regalo' que pudo ser caro

Sería en el tramo final del primer acto cuando los 'boquerones' se adelantarían. Más por demérito visitante que por mérito local. Y es que Tosca entregaba francamente mal un pase atrás a Adán. Eso lo aprovecharía el joven Fornals para establecer el 1-0 en el electrónico del Estadio La Rosaleda. Lo dicho. No hizo mucho el Málaga para irse por delante pero ese tanto no fue más que un merecido castigo a la poca valentía inicial del Real Betis de Víctor Sánchez. El sistema 5-4-1 empleado anoche parecía no tener éxito.

El estreno más esperado

El empate de la esperanza | FOTO: LaLiga

El condicional es la clave de todo porque, probablemente, cuando menos confiaban los aficionados verdiblancos iba a llegar el tanto del empate. Además, de un hombre cuestionado por su rendimiento hasta la fecha: Jonas Martin. El francés recibía de Brasanac un gran pase interior para batir con calidad a Kameni. Era el 1-1. Felicidad en la parroquia sevillana en la primera llegada peligrosa del bando de Víctor Sánchez. La eficacia cuenta.

Por muchos más

Sanabria marca la diferencia | FOTO: LaLiga

Y aprovechar los errores del contrario también. Sanabria fue una isla en la primera parte a diferencia de la segunda donde sí estuvo más activo. Eso lo supo hacer valer el paraguayo para firmar el tanto de la remontada tras un error defensivo del Málaga a la hora de despejar. Su calidad valió para superar a Kameni de tiro cruzado y poner el 1-2. La primera victoria de la era Víctor Sánchez fuera de casa. También la primera vez donde el madrileño suma puntos lejos de Heliópolis.

Oxígeno puro para un Real Betis que necesitaba vencer más que convencer. Eso deberá llegar con el paso de los partidos. El más próximo, en un par de días, ante la Real Sociedad. Solo así, consiguiendo la continuidad necesaria, los verdiblancos podrán acercarse a una décima posición que en estos momentos está complicada. Moral recuperada en un equipo caracterizado por resucitar 'muertos' de vez en cuando pero que en esta ocasión fue el resucitado.