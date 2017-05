Pezzella: "Hay que buscar la regularidad para crecer"

Pezzella, feliz | FOTO: Real Betis

Este lunes, Pezzella ha sido el protagonista en el programa 'Heliópolis' de Betis TV. El central argentino del Real Betis ha querido analizar la temporada que acaba de finalizar en la que no se ha cumplido el objetivo inicial marcado por la entidad, además de su reciente renovación con el club de las 'Trece Barras'. Todo eso ha sido repasado junto a otros asuntos de interés.

Una Liga para olvidar

Alexis dirige un entrenamiento | FOTO: Real Betis

El otro día, ante el Sporting de Gijón, Pezzella se marchaba en el descanso: "Venía durante la semana con un poco de malestar. En el entretiempo no me sentía para seguir por mareos y malestar físico, así que preferimos priorizar el equipo para evitar ningún tipo de problema". Un encuentro complicado a estas alturas: "Son esos partidos difíciles de jugar. Ellos son un equipo que ya estaban en Segunda División. Nosotros íbamos con la idea de dar una buena imagen en el último partido de la temporada, pero se fue dando de diferente manera el partido. Ellos lo encararon mejor. Nosotros pudimos revertir el resultado. Al final, se nos escapa pero lo que hay que ver es la temporada entera y no el último partido".

"Fue una temporada muy irregular"

Los errores deben ser corregidos: "Hay que buscar una regularidad en cuanto a resultados y funcionamiento que te permita ir creciendo. Es difícil cuando uno hace un partido muy bueno y gana, o hace un partido bueno y el resultado se escapa. Al siguiente partido es una derrota y quizás se encadena otra derrota. Entonces, es muy difícil en ese ida y vuelta encontrar la regularidad porque en el fútbol se exigen resultados inmediatos. A veces, la desesperación por encontrar resultados equivoca la manera en la que el equipo lo tiene que buscar. Es un conjunto de cosas las que hay mejorar, las que hay que ser conscientes de que no pueden pasar, sobre todo en Primera División, en la que las chances son pocas".

"Los equipos son bloques"

Cambios de esquema: "Hemos pasado por muchos sistemas a lo largo del torneo. Incluso dentro de un mismo partido. Nosotros somos empleados del club y tenemos que adaptarnos a lo que nos propongan y tratamos de plasmarlo dentro de la cancha de la mejor manera. Arrancamos con defensa de cuatro. Con la llegada de Víctor pasamos a una línea de tres. Con Alexis, otra vez defensa de cuatro. En algunos momentos del partido, pasamos de defensa de tres a defensa de cuatro. Uno tiene que adaptarse a lo que le piden. Si le piden eso es porque piensan que es lo mejor para el equipo. Hay que aportar las ideas. Luego, puede salir mejor o peor, pero la implicación de cada uno es lo que nos piden".

"Tenemos un plantel que podría haber estado más arriba"

El Real Betis festeja un tanto en Gijón | FOTO: Real Betis

Pezzella lleva ya dos años en el Real Betis: "Cuando juegas unos cuantos partidos, parece que llevas más tiempo en el club. Es difícil. En el tiempo que llevo acá han pasado cinco técnicos, se ha cambiado de presidente, de director deportivo… Tengo compañeros que ya llevan tres o cuatro años, o Rubén, que es el que más tiempo lleva, y parece que fueran históricos. Uno lo que desea, en el lugar en el que es feliz, es tener la estabilidad necesaria para que los resultados vengan porque es de lo que se vive en el fútbol".

"Soy muy exigente conmigo mismo"

River Plate es un gran ejemplo: "Por eso decía que cuando uno es nuevo en este club, cuesta la adaptación por esto que estábamos hablando. Yo venía de un club con mucha repercusión, por eso a uno no le extraña que cuando las cosas no van de la mejor manera, lo que se dice y habla, que muchas veces es duro. Las experiencias que uno ha vivido antes de llegar acá lo hacen llevarlo de diferente manera. No todos venimos de los mismos lugares y cada uno asimila las cosas de diferente manera. Los comienzos son complicados para adaptarse y poder, de una manera u otra, de demostrar de lo que es capaz".

¿Argentina es similar?: "Es complicado por la repercusión esa de la que hablábamos. Las culturas son cosas muy diferentes que no se pueden comparar. Pero en cuanto a lo que se habla, lo que se dice, de un partido a otro puedes pasar de ser el mejor al peor dependiendo de tu rendimiento. Está bien tener la cabeza fría y ser consciente de las cosas que uno hace mal y las que hace bien".

Su mejoría ha hecho que el Real Betis cuente en él. Ampliación de contrato: "Lo dije el otro día. El club valoró mi trabajo, no solo a lo largo de esta temporada, sino de la pasada también. Son muchas cosas las que se tienen en cuenta, no solo el partido a partido, también el día a día, la implicación que cada uno le pone a nuestro trabajo. Entonces, es un gesto del club que yo agradecí pues manifiesta la confianza que el club puso en mí. Se trata de que esa confianza que me han dado, intentar devolverla. De cara a la temporada que viene, intentar seguir creciendo".

¿Pezzella se siente más importante ahora?: "No. La realidad es que uno intenta, en los entrenamientos o partidos, que los compañeros confíen en uno. Lo más importante que tengo en esta profesión es que lo compañeros crean en mí y que se sientan bien conmigo. Todo lo demás son situaciones que se van dando pero que no cambian la base de esto, que es sentirse importante dentro del grupo cuando uno ve que los compañeros lo ayudan y apoyan en diferentes situaciones".

"Creo en el trabajo que se hace día a día"

El defensa se siente identificado en el Real Betis: "Claro. Son los desafíos que uno se plantea en su vida profesional. Cuando yo llegué, las cosas estaban complicadas. A los seis meses podría haber dicho ‘vamos por otro camino’. No es mi manera de ser. Lo sentía como huir de la situación y a mí no me gusta. Apostar por aportar un granito de arena. El día que me toque irme de este club, poder mirar atrás y decir: ‘Di el máximo. Intenté que la cosa mejore y vaya cambiando’. Y estar tranquilo con uno mismo. Eso es lo que me mueve. Intentar día a día ser mejor para ayudar, desde la posición que me toca, al club y que las cosas vayan mejorando".

"Los cambios no pasan de la noche al día"

¿Se ve Pezzella como capitán?: "Eso son rótulos que se ponen dentro de un equipo de fútbol. Yo creo que va más allá de eso. Soy una persona frontal, sincero con quien sea, ya sean mis compañeros como la gente dentro del club. Trato de que me vean como tal. Lo que me pasa lo trasmito e intento buscarle una solución positiva a la situación. Intento que mis compañeros confíen en mí dentro y fuera de la cancha. A partir de ahí, intentar que a uno lo respeten por la manera en que uno se maneja dentro de este ambiente, que es muy complicado. Después, nosotros tenemos jugadores de mucha importancia dentro del club, como Adán o Joaquín. A día de hoy, son los que nos representan como capitanes. Tienen un respeto ganado que merecen y nosotros estamos detrás de ellos empujando para intentar conseguir los objetivos".

El jugador terminó recordando el mal día de Leganés: "Es que es difícil. Cuando uno trabaja para conseguir resultados y se esfuerza día a día y las cosas no van como uno quisiera, es una rabia que me surge dentro que a veces es difícil de manejar. Cada uno vive el fútbol y su profesión de la manera que lo siente. Lo siento y lo vivo de esa manera. A veces soy un poco extremista y me lo remarcan mucho, sobre todo mi familia, que son los que me tienen que aguantar. Son situaciones difíciles que se pasan en este mundo y hay que aprender y seguir trabajando. Son maneras de vivir el fútbol y sentir la profesión según la manera de ser de cada uno. A veces no son buenos los extremos. Cuando se trabaja día a día, es difícil palo tras palo. Somos personas y llega un momento en que uno explota y termina repercutiendo de tal manera. Más que nada es rabia por querer que la situación mejore y de que ese esfuerzo se refleje también en resultados de forma positiva".