Dani Ceballos no regresará a Heliópolis

Ceballos apenas ha dispuesto de oportunidades desde que llegara a Madrid | FOTO: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Dani Ceballos, de momento, se queda en el Real Madrid. Si bien el internacional sub-21 con España está a expensas de resolver su futuro tras las pocas oportunidades de las que ha gozado en el club blanco desde su llegada el pasado verano, lo que si está claro es que el canterano verdiblanco no volverá a vestir las trece barras, por lo menos esta temporada. A pesar de que ambos clubes mantuvieran conversaciones acerca del utrerano, las negociaciones han cesado.

Así lo estipula el reglamento de la RFEF

Diversos medios, tanto sevillanos como nacionales, se hicieron eco del interés bético en el regreso del '24' merengue a Sevilla. Sin embargo, tras varios días en los que Real Betis y Real Madrid se habían puesto en contacto, el fichaje no podrá acometerse. Los verdiblancos no pueden incorporar a Dani Ceballos este mercado invernal de fichajes porque, tal y como recoge el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, un futbolista no puede inscribirse dos veces en un mismo equipo durante la misma temporada. En el caso del utrerano, este puso rumbo a la capital el pasado mes de julio, por lo que Ceballos estuvo inscrito como jugador de las trece barras esta campaña y dicha licencia le impide retornar a Heliópolis en enero.

A pesar de que fueron pocos los días que se mantuvo vigente en la entidad la posibilidad de incorporar a su ex futbolista, este hecho ya había suscitado gran variedad de opiniones en la afición bética. Y es que Ceballos dejó Sevilla tras un largo verano marcado por unas arduas negociaciones con el vigente campeón liguero. Tan solo cinco meses después de que el futbolista nacido en Utrera firmara por el Real Madrid, ya busca una salida en forma de cesión, fruto de los pocos minutos que ha jugado en lo que va de curso. Un jugador de su calidad no puede ver frenada su proyección con apenas 21 años, disponiendo tan solo de 521 minutos repartidos en 13 encuentros.

El mercado de fichajes sigue abierto

Mientras tanto, Real Betis y Dani Ceballos siguen a lo suyo. A pesar de que el ex jugador verdiblanco volvió a ser titular en la vuelta de los octavos de la Copa del Rey con los blancos ante el Numancia, si la situación no cambia en las próximas semanas este se verá obligado a buscar acomodo en un equipo que le brinde las oportunidades que desea. Y pretendientes no le faltan. Suena con fuerza el Liverpool de Jürgen Klopp como posible destino para el capitán de la selección española sub-21, sobre todo a raíz de la salida de Coutinho hacia LaLiga Santander. Poco tiempo parece haberle durado la alegría al utrerano tras abandonar Heliópolis.

En el caso del cuadro dirigido por Quique Setién, su intención sigue siendo la de reforzar el equipo en este mercado invernal de fichajes. Aunque "ha habido un interés grande de Setién por Ceballos, pero no puede ser", tal y como afirmó el vicepresidente deportivo del club, Serra Ferrer, el Real Betis tratará de completar la plantilla con algún futbolista que cubra las zonas más mermadas, como puede ser la defensa. Parece ser que la incorporación de un defensor de carácter polivalente es a día de hoy la prioridad del mallorquín. A expensas de lo que pueda pasar en los 20 días que aun restan de mercado, quién sabe si los caminos de Real Betis y Ceballos vuelven a cruzarse en un futuro no muy lejano.