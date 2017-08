El Racing golea en su cuarto partido de preparación

Google Plus

Tan solo restan quince días para comenzar el campeonato de liga y el conjunto santanderino continúa con su preparación. Disputaba su cuarto partido de pretemporada y esta vez se enfrentaba a una selección de la Asociación de Futbolistas Españoles, combinado compuesto básicamente por jugadores sin equipo que aprovechan esta ronda de partidos para intentar demostrar su valía y encontrar acomodo en algún club que pueda necesitar sus servicios.

De cara al Racing, se puede afirmar que el ensayo salió muy bien. Resultado amplio y partido para seguir encontrando un estilo de juego que ya el año pasado a punto estuvo de darle el campeonato en el grupo primero de la Segunda División B. Ángel Viadero presentó un equipo muy competitivo de inicio, que a buen seguro se parecerá bastante al equipo que debutará en liga el próximo día 20 de agosto ante el Arenas Club de Guecho. Con el debut con la elástica verdiblanca de Regalón y la presencia en ataque de Matías Aquino, auténtica sensación de la pretemporada racinguista,como novedades más destacadas.

Desde los primeros minutos se vio a un Racing con toque, con posesión de balón y con mucha más intensidad que su rival. La presencia en el centro de la defensa de los centrales llegados este verano, Gonzalo y Regalón, apuntalaban una zaga que se mostró muy segura y que apenas concedió oportunidades a la selección de la AFE. El resto del equipo salía al ataque con mucha rapidez e incluso verticalidad, propiciando múltiples oportunidades de Héber Pena o César Díaz, quien parece que va adquiriendo la forma necesaria que el pasado año le privó una desafortunada lesión de rodilla.

Las primeras oportunidades llegaron a balón parado. Primero tras un remate de Regalón que no llegó a introducir en la meta de Cabrero y la segunda tras una falta ejecutada por César Díaz que salió fuera por poco. Tras estos primeros avisos, llegaría el primer gol tras una buena salida del balón por parte del equipo cántabro que culmina Héber Pena tras recibir una buena asistencia de Granero y de rematar con un fuerte disparo desde dentro del área.

El primer gol no hizo relajarse al equipo santanderino, que continuaba dominando el partido y propiciando acciones de peligro. Cerca del minuto 40, Dani Aquino intentó sorprender al portero contrario con una vaselina y posteriormente Quique Rivero lo intentó con un potente disparo que no llegó a culminar tras una buena jugada del propio Aquino. Sin embargo, si algo está dejando la pretemporada racinguista son los goles de Matías Aquino, quien no podía faltar a su cita con el gol, y es que a punto de finalizar la primera mitad anotaba el segundo gol cántabro tras un potente disparo con la zurda. Con el 0-2 se llegaba al descanso y con la sensación de superioridad del Racing.

La reanudación discurrió por los mismos derroteros y al poco de iniciarse la segunda mitad, una bonita jugada entre César Díaz y Rivero, culmina con el remate de Matías Aquino desde el punto de penalti para materializar el tercer gol racinguista y el segundo en su cuenta personal.

Cambios tras el descanso

A partir del primer cuarto de hora del segundo período, el técnico racinguista, Ángel Viadero, comenzó con el carrusel de cambios, que no afecto al buen juego del cuadro cántabro. En esta fase del partido, destacó la velocidad de Óscar Fernández por la banda derecha, quien tuvo el honor de anotar el cuarto tanto para el Racing en el minuto 73, tras recibir una asistencia de Mario Soberón y batir de tiro cruzado al ex guardameta del Racing, Óscar Santiago. La movilidad de los jugadores del equipo santanderino desarboló durante esta segunda parte a su rival, que no encontraba el modo de frenar las embestidas cántabras y que tan solo tuvo la oportunidad de reducir distancias en un cabezazo de Javi López que se marchó fuera cuando estaba completamente solo. En el minuto 79, el canterano Mario Soberón cerraba la cuenta del Racing al marcar el 0-5 final.

En definitiva, ensayo con goles y con buen juego del cuadro racinguista que sigue con su preparación de cara a afrontar el inicio de liga de la mejor forma posible.